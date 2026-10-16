Fórmula 1 GP de Singapur
El motivo que podría hacer inolvidable el podio de Verstappen en Singapur
Max Verstappen dedicó su triunfo en Singapur a Gianpiero Lambiase y recordó una conversación en Las Vegas que, entre risas, cree que le dio "mala suerte".
Juanjo Sáez
Publicado: 16 oct 2026, 16:17
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Max Verstappen consiguió en el Gran Premio de Singapur su segunda victoria del año tras el éxito anterior en Sepang (GP de Bahrein), pero con un sabor diferente: fue su primer triunfo en Marina Bay, probablemente, compartió el último podio con su amigo e ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, quien se irá a McLaren.
Si bien aún quedan cinco grandes premios por disputar en este 2026 (siempre y cuando se lleven a cabo las carreras de Qatar y Abu Dhabi), debido a la salida de GP, en Red Bull han preparado un "calendario de adaptación" para Tom Hart, el encargado de ser el ingeniero de carrera de Verstappen a partir de 2027: ocupará ya dicho cargo en los grandes premios de Estados Unidos, Brasil y Las Vegas.
Por ese motivo, tras la carrera de Singapur, el cuatro veces campeón del mundo de la F1 recordó su victoria en el GP de Las Vegas de la temporada pasada, en el que también fue Gianpiero Lambiase quien subió al podio junto al holandés, en un momento en el que Max Verstappen no esperaba vivir la sequía que vivió hasta el pasado GP de Bahrein.
"Sí, no me lo esperaba", dijo cuando le preguntaron que sentía al compartir el podio de Singapur con su todavía ingeniero de carrera. "Recuerdo que el año pasado, en Las Vegas, me dijo: 'Esta podría ser la última vez que subo al podio'. Yo le respondí: 'No digas tonterías, vamos a ganar muchas más veces'".
"Pero creo que eso casi que me dio mala suerte a mí mismo", añadía con una sonrisa.
Regresando a la pregunta inicial, Verstappen se mostró encantado con la decisión de Red Bull de haber subido a Gianpiero Lambiase a un podio tan especial después de tantas temporadas intentando ganar el GP de Singapur de F1 sin éxito.
"Y sí, fue estupendo que lo subieran al podio conmigo. Por supuesto, todos sabemos que se va, pero creo que fue muy especial compartir el podio en un circuito en el que todavía no habíamos ganado juntos. Así que fue muy bonito verlo ahí arriba", concluyó el cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1.
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