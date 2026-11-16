Fórmula 1 GP de Las Vegas

¿Qué queda en juego en la F1 2026?

Aunque los dos títulos mundiales de F1 ya se han decidido en 2026, eso no significa que el última triplete del año vaya a carecer de importancia.

Benjamin Vinel

Publicado: 16 nov 2026, 18:22

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Una lucha a cinco bandas por el subcampeonato de pilotos

Andrea Kimi Antonelli se alzó con su primer título y se convirtió en el campeón del mundo más joven de la Fórmula 1, pero por detrás de él todo está aún por decidir, y la lucha está más reñida que nunca.

Max Verstappen es quien más puntos ha sumado en las últimas ocho citas, ha ascendido al segundo puesto del campeonato, pero le siguen de cerca sus rivales. George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris se encuentran a menos de 33 puntos del piloto de Red Bull y aún quedan un máximo de 75 puntos por repartir.

Quienes ocupen el segundo y tercer puesto tendrán entonces el privilegio de asistir a la gala de fin de temporada de la FIA como pilotos del podio —una perspectiva que suele resultar agradable para algunos pilotos y abrumadora para otros—.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirmó que la prioridad podría ser ahora asegurar un doblete en el campeonato de pilotos, lo que tal vez suavice el golpe de una temporada desalentadora para George Russell, pero no a todo el mundo le importa tanto ser el subcampeón del mundo.

"No voy a decir que no signifique nada, pero no es algo en lo que me centre", afirmó Lewis Hamilton sobre la posibilidad de terminar segundo. "Creo que ganar el campeonato es lo único que realmente nos importa a todos. Quiero decir, quizá a algunas personas sí les importen las demás posiciones, pero en mi caso, mi único objetivo es asegurarnos el segundo puesto en el campeonato de constructores".

A Verstappen, desde luego, no le importa. "A mí, personalmente, no me importa si quedo segundo, tercero o cuarto. Es que, sí, no sirve de nada. Pero solo quiero divertirme hasta el final, ya sabes, intentar conseguir el éxito de cada día".

¡Apunta los horarios para Las Vegas!:

Otras tres oportunidades para Piastri e Hadjar

Oscar Piastri, McLaren; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Oscar Piastri e Isack Hadjar tienen dos cosas en común: son los únicos pilotos de los cuatro equipos punteros a los que sus compañeros de equipo han superado con una enorme diferente y los únicos que, hasta ahora, no han conseguido ganar en 2026.

Ambos han conseguido un par de podios sin haber tenido nunca una oportunidad real de victoria. El hecho de que nunca se hayan clasificado en la primera fila tampoco ayuda.

Esto no es demasiado sorprendente en el caso de Hadjar, que está en su segundo año en la F1 y tiene como compañero a Verstappen, pero en el de Piastri resulta un poco más desconcertante; el aspirante al título de 2025 ha tenido dificultades para adaptar su estilo de conducción a los nuevos coches, sobre todo para encontrar el límite.

"Sin duda es algo en lo que he estado trabajando mucho. Ha habido indicios de progreso en ese sentido, pero simplemente está llevando más tiempo del que esperaba", admitió.

Hadjar se encuentra en una situación muy diferente. "Este año, por alguna razón, siento que no he pilotado mucho. Ya sabes, se cancelaron las carreras de Arabia Saudí y Bahrein, y luego tuve un parón de dos meses durante el verano, así que ahora siento que aún me queda mucho por dar. Me da un poco de pena que ya estemos llegando al final, porque siento que este año aún puedo llegar muy lejos".

Para ser justos, Hadjar ha tenido su buena dosis de mala suerte en las últimas carreras. "Eso es lo que me resulta más frustrante ahora mismo. En las últimas carreras ni siquiera he podido estar en el top 5, salvo en Malasia; siempre está pasando algo los domingos".

"Pero las cosas acabarán encajando. Es solo cuestión de tiempo y, por mi parte, creo que el ritmo ha sido decente, así que solo quiero seguir esforzándome y con las condiciones que hay, puede pasar cualquier cosa. Así que hay que mantenerse muy, muy atento".

Su esfuerzo fue recompensado con un podio en Brasil; ¿lo hará aún mejor a la próxima?

Red Bull contra McLaren por el tercer puesto en constructores

Max Verstappen, Red Bull Racing; Lando Norris, McLaren

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

La batalla principal en el campeonato de constructores será entre Red Bull y McLaren por la tercera posición, la medalla de bronce. Es cierto que el segundo clasificado, Ferrari, no está matemáticamente fuera de alcance, pero cuenta con una ventaja de 95 puntos sobre Red Bull, cuando quedan 129 por sumar. Para que se produzca tal giro inesperado, serían necesarias tres debacles de los italianos y podios constantes de Hadjar.

Sin embargo, con Red Bull en 415 puntos y McLaren en 398, todo está aún por decidir. Red Bull se ha aupado a la cabeza del pelotón en los últimos meses —sumó 152 puntos desde Azerbaiyán hasta México, mientras que McLaren se quedó en 59—, pero la última actualización del MCL40 ayudó a Norris a lograr la victoria en Brasil.

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, describió a McLaren como "un poco más rápido" en la carrera de Sao Paulo, aunque las condiciones de lluvia no eran demasiado representativas de lo que probablemente se verá en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi; no obstante, se esperan nuevas actualizaciones en Nevada.

"Es gracias a estas [últimas] actualizaciones que ahora estamos en condiciones de luchar por la victoria, junto con las condiciones, sin duda", afirmó el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella. "Y estas mejoras, en primer lugar, se verán complementadas por algunas piezas más que llegarán en Las Vegas. Además, constituyen la base de lo que será el monoplaza del año que viene".

"Por lo tanto, resulta positivo para la trayectoria de McLaren que parezcamos capaces de plasmar nuestro desarrollo en rendimiento en pista", añadió.

Mira cómo están los mundiales:

Haas contra Audi por la séptima posición

Oliver Bearman, equipo Haas F1; Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Foto: Clive Mason / Getty Images

Con Racing Bulls y Alpine firmemente en quinta y sexta posición en la clasificación, nuestra atención se centra ahora en Haas y Audi: la historia de dos temporadas.

La nueva era de la F1 comenzó de forma impresionante para el equipo estadounidense, con Oliver Bearman terminando séptimo en Australia y quinto en China. Los 17 puntos sumados en estos dos fines de semana representan más de la mitad del botín total actual de Haas, que es de 31, ya que el equipo perdió terreno a lo largo del año debido a los problemas de consistencia del VF-26.

Eso recuerda curiosamente a la primera temporada del equipo, hace exactamente 10 años, cuando Romain Grosjean sumó 18 puntos en las dos primeras carreras antes de que el recuento final del equipo se estancara en 29.

Por su parte, la primera campaña de Audi en la F1 tras hacerse cargo por completo de la escudería Sauber comenzó con un rendimiento discreto, ya que su primera unidad de potencia tuvo dificultades en comparación con la mayoría de motores rivales.

Pero el R26 se ha convertido en un coche capaz de sumar puntos de forma constante de la mano de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg; de ahí que haya recortado una gran desventaja de 19 puntos respecto a Haas, situándose ahora a solo tres puntos.

Así pues, el impulso está claramente del lado de Audi, que de hecho ha superado a Haas en la clasificación en 18 de los 20 grandes premios disputados hasta ahora —sobre todo teniendo en cuenta que el segundo coche de Haas lo pilota ahora Rafael Cámara, que debutó en la última carrera en Brasil—. A pesar del buen ritmo del novato, su falta de experiencia podría salirle cara en una lucha tan reñida.

"Quiero gestionar bien las expectativas aquí", dijo en Brasil el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu. "Y eso significa que no voy a presionar a Rafa, ¿verdad?".

"Por supuesto, como Haas, estamos inmersos en una reñida lucha por el campeonato con Audi. Pero, de nuevo, ese no es su problema, por así decirlo; es responsabilidad nuestra. Nuestra labor consiste en crear un entorno que no le suponga ninguna presión extra".

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¿Dará Aston Martin la sorpresa?

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

La temporada 2026 de Aston Martin ha sido un auténtico desastre, sobre todo debido a la falta de potencia, fiabilidad y manejabilidad de la unidad de potencia de Honda, algo que ha quedado dolorosamente patente en numerosas ocasiones.

"Dolorosamente evidente" podría describir también con precisión la falta de disfrute de un abatido Lance Stroll, que se ha retirado de la mayoría de las carreras y cuyas respuestas a los medios —que nunca fueron muy locuaces— se han vuelto casi monosilábicas.

Fernando Alonso tampoco ha estado mucho más contento, pero hay que reconocer que ha dejado huella siempre que ha sido posible. Aston Martin cuenta con siete puntos en su casillero, gracias a la brillante actuación del bicampeón español de F1, que consiguió un octavo puesto en Malasia.

Es poco probable que Alonso pueda brillar en Las Vegas —las deficiencias de la unidad de potencia de Honda pueden resultar demasiado evidentes en ese tramo de casi 2 km a todo gas a lo largo del Strip—, pero un circuito como el de Losail podría ser una oportunidad para que el AMR26 consiga un buen resultado.

Da la casualidad de que el equipo está a solo cinco puntos del noveno clasificado, Williams —que solo ha sumado un punto en los últimos 14 Grandes Premios— en el campeonato de constructores. Todo lo que necesitaría Aston Martin es que Alonso lograra un séptimo puesto, suponiendo que su rival no sumara más de un punto hasta el final de la temporada.

"Acudimos a cada carrera con la motivación y la pasión que teníamos a principios de año para sumar los máximos puntos posibles", dijo el director del equipo Williams, James Vowles, a Sky Sports F1 en Brasil. "Lo que quiero decir es que es una tarea mucho más complicada, pero eso no significa que el equipo no esté motivado".

"De hecho, me sorprendería que, al mirar a tu alrededor, no encontraras a gente con un ánimo sorprendentemente bueno. Son conscientes de lo que se avecina, pero nuestro objetivo hasta el final de la temporada sigue siendo asegurarnos de que nuestro último punto no se haya sumado hace ya varias carreras".

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