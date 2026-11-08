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Así queda el Mundial de F1 tras el GP de Brasil 2026: puntos y posiciones

Antonelli ya tiene el título, pero Brasil deja una intensa pelea por el subcampeonato. Consulta los puntos y las posiciones del Mundial de F1 2026 de pilotos y equipos.

Pol Hermoso

Publicado: 8 nov 2026, 18:39

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, George Russell, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El campeón ya está coronado, pero nadie se ha ido de vacaciones. El Mundial de F1 2026 sale de Brasil con Andrea Kimi Antonelli en el trono desde México y cinco pilotos separados por solo 33 puntos en la pelea por ser su escolta. Y entre los equipos, cada posición también vale mucho dinero.

Así que sacamos la calculadora por vosotros: a continuación podéis consultar cómo quedan las clasificaciones de pilotos y constructores tras Interlagos.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras Brasil: puntos, posiciones y diferencias

Pos Piloto Puntos 1 A. AntonelliMercedes 390 2 M. VerstappenRed Bull 279 3 G. RussellMercedes 262 4 L. HamiltonFerrari 261 5 C. LeclercFerrari 251 6 L. NorrisMcLaren 246 7 O. PiastriMcLaren 152 8 I. HadjarRed Bull 123 9 L. LawsonRacing Bulls 87 10 P. GaslyAlpine 42 11 A. LindbladRacing Bulls 39 12 F. ColapintoAlpine 27 13 O. BearmanHaas F1 23 14 G. BortoletoAudi 14 15 N. HulkenbergAudi 13 16 E. OconHaas F1 7 17 F. AlonsoAston Martin 7 18 C. SainzWilliams 7 19 A. AlbonWilliams 5 20 Y. TsunodaRacing Bulls 1 21 R. HirakawaHaas F1 1 22 L. StrollAston Martin 23 V. BottasCadillac 24 S. PérezCadillac

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras Brasil: puntos, posiciones y diferencias

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 630 2 Ferrari 504 3 Red Bull 382 4 McLaren 365 5 Racing Bulls 108 6 Alpine 69 7 Haas F1 31 8 Audi 27 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac

Antonelli ya es campeón, pero ¿qué queda en juego?

Lo habitual aquí era contar quién lideraba el Mundial de Fórmula 1 y cómo avanzaba la lucha por el título. Esa cuenta ya la dejó resuelta Kimi Antonelli en México, aunque el italiano sigue engordando su botín y ya alcanza los 390 puntos tras Brasil. Ahora, el foco se desplaza al siguiente escalón: ¿quién terminará el año como subcampeón?

Max Verstappen ocupa la segunda posición con 279 puntos, pero tiene cuatro perseguidores que todavía pueden darle un vuelco a la clasificación. George Russell es tercero con 262, a 17 del neerlandés; Lewis Hamilton marcha cuarto con 261, a 18; Charles Leclerc es quinto con 249, a 30; y Lando Norris ocupa la sexta plaza con 246, a 33.

Con Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi todavía en el calendario previsto —si finalmente se disputan las tres citas—, hay margen para que cambie mucho la fotografía. Verstappen tiene ventaja, pero un mal domingo puede devolver a sus rivales de lleno a la pelea. Y por detrás tampoco sobra nada: Russell y Hamilton están separados por un solo punto, mientras que Leclerc aventaja a Norris en apenas tres.

La batalla va más allá del subcampeonato. Del tercero al sexto solo hay 16 puntos, así que terminar entre los tres primeros también promete pelea hasta el final. En constructores, además, cada puesto tiene consecuencias económicas: con el título de pilotos resuelto, todavía quedan muchas razones para no levantar el pie.

¿En qué posición está Alonso en el Mundial de F1 2026?

Fernando Alonso sigue en la 17ª posición del Mundial de F1 2026 con siete puntos tras el GP de Brasil. El asturiano está empatado con Esteban Ocon, que ocupa el 16º puesto, y con Carlos Sainz, que aparece justo por detrás, en el 18º.

La igualdad deja abierta la posibilidad de ganar posiciones en las últimas citas. Alonso, además, sigue siendo el único piloto de Aston Martin que ha puntuado esta temporada: los siete puntos del equipo llevan su firma.

¿En qué posición está Sainz en el Mundial de F1 2026?

Carlos Sainz ocupa la 18ª posición del Mundial de F1 2026, también con siete puntos. El madrileño tiene la misma puntuación que Alonso y Ocon, por lo que una llegada a los puntos podría ayudarle a superar a ambos en este tramo final.

Con tres grandes premios previstos por delante, Sainz todavía tiene oportunidades para mejorar su posición y cerrar con mejores sensaciones una temporada en la que cada punto ha costado mucho trabajo.

¿En qué posición está Colapinto en el Mundial de F1 2026?

Franco Colapinto es 12º en el Mundial de F1 2026 con 27 puntos después de Brasil. El argentino conserva una buena posición en la zona media pese a encadenar varios grandes premios sin sumar, aunque necesita volver a puntuar para defenderla en las últimas carreras.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, ocupa la décima posición con 42 puntos, una ventaja de 15 sobre Colapinto. Recortar esa diferencia y acercarse al top 10 son dos alicientes para el argentino en la recta final del campeonato.

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