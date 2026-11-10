Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Honda admite que podría tardar semanas en descubrir la causa de sus fallos de batería

Lance Stroll volvió a sufrir un problema con la batería en el GP de Brasil, sumando su decimotercer abandono en la F1 2026.

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publicado: 10 nov 2026, 17:24

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Honda afirma que debe determinar la causa principal de los múltiples problemas con la batería que ha sufrido Lance Stroll, tras otro abandono más del piloto canadiense de Aston Martin en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

La carrera de Stroll en São Paulo terminó tras 30 vueltas, cuando rodaba en 18ª posición, a 28 segundos de su compañero de equipo, Fernando Alonso, que ocupaba el 12º puesto. Esta fue su decimotercera retirada en la temporada 2026 —sin contar la carrera de Melbourne, donde no completó suficientes vueltas para clasificarse, aunque no se retiró de manera propiamente dicha-.

El americano se mostró aún más lacónico de lo habitual durante su brevísima comparecencia ante los medios tras la carrera en Interlagos. "Un problema con la batería", dijo sobre su abandono, antes de que le preguntaran cómo se había comportado el AMR26 hasta ese momento. "Estuvo bien", respondió brevemente. Y eso fue todo.

Afortunadamente, el director general de Honda en el circuito y jefe de ingeniería, Shintaro Orihara, se mostró algo más comunicativo en su rueda de prensa, y ofreció más detalles sobre la situación.

"El sábado tuvimos un problema con la batería en el coche de Lance, y hoy hemos tenido otro. Por el momento, sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos cuál es la causa principal", explicó Orihara. "Así que revisaremos los datos y también comprobaremos la batería; puede que nos lleve unas semanas encontrar la causa principal".

"Pero a partir de los datos tenemos que encontrar alguna solución para el año que viene, y también tenemos que averiguar la causa real de este fallo de cara a 2027; de lo contrario, seguiremos teniendo el mismo problema, por lo que es muy importante para nosotros comprender cuál es la causa real".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Esos problemas recuerdan —aunque probablemente no tengan relación— a la forma en que las vibraciones del motor dañaron repetidamente las baterías a principios de esta temporada, hasta el punto de que el AMR26 inicialmente no podía completar la distancia completa de una carrera sin pararse.

"A mitad de temporada nuestra fiabilidad era mejor, y en las últimas dos o tres carreras hemos tenido varios problemas, algunos no relacionados con el kilometraje ni con el hecho de forzar el coche. Pero últimamente, sobre todo, han sido problemas con la batería; en este momento es difícil decir si están relacionados con el kilometraje o con el funcionamiento, así que primero tenemos que entender cuál es la causa raíz", afirmó Orihara.

Mientras tanto, la lluvia en Interlagos ocultó las debilidades del Aston Martin propulsado por Honda, con Alonso situándose entre los diez primeros en los tres segmentos de la clasificación. Sin embargo, el bicampeón del mundo quedó fuera de los puntos en la primera vuelta y terminó duodécimo, a 20 segundos del décimo, Nico Hülkenberg.

"Las condiciones de lluvia ocultan nuestra debilidad en cuanto al rendimiento del motor y también algunos problemas de despliegue de energía, pero la manejabilidad va a ser bastante importante en condiciones de lluvia", explicó Orihara.

"Aun así, tenemos que mejorar la manejabilidad que hemos observado en esta carrera y también en la clasificación; en algunos aspectos vemos cosas positivas, pero aún así hemos identificado cosas que debemos mejorar de cara a la próxima carrera y también para el año que viene", cerró.

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