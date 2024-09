¿Qué ha convertido al dominante F1 de Red Bull en un "monstruo"?

Las declaraciones de Max Verstappen diciendo que Red Bull ha convertido un coche dominante en un "monstruo" demuestra hasta qué punto la escudería cree que sus problemas son extremos.

Una actuación mediocre en el Gran Premio de Italia, en la que Verstappen se vio incapaz de terminar más allá del sexto puesto, no ha dejado ninguna duda de que tanto el campeonato de constructores como el de pilotos están bajo amenaza.

El principal problema con el RB20 es un desequilibrio en el pilotaje que provoca que tanto Verstappen como Sergio Pérez están sufriendo para encontrar las sensaciones adecuadas al volante del coche.

Como explicó el jefe del equipo, Christian Horner: "Hay un problema de equilibrio con el coche que no está permitiendo a los pilotos sentirse seguros en la entrada de las curvas. En cuanto calmas la parte trasera, comprometes la delantera. Entonces acabas teniendo subviraje y así matas el neumático".

Aunque Red Bull sabe lo que está pasando, todavía no entiende cuál es la causa, ni la solución.

Pero como parte de la revisión que ahora se está llevando a cabo en su fábrica de Milton Keynes, algunos factores ya han surgido como elementos clave que pueden haber influido en lo que ha sucedido.

¿Red Bull intentó ser demasiado inteligente?

Cuando Red Bull presentó su RB20 en su fábrica de Milton Keynes a principios de año, sorprendió a todo el mundo con el gran cambio que habían hecho respecto a 2023.

En lugar de dormirse en los laureles tras su incontestable doblete el año pasado, se movieron al extremo opuesto de su concepto con una considerable renovación de su aerodinámica, así como también de la refrigeración, en busca de un paso más en el rendimiento.

Pero viendo cómo se han desarrollado las cosas esta temporada y viendo cómo McLaren le ha dado caza simplemente optimizando un coche que no ha cambiado mucho desde Miami, una clave podría ser que sus mejoras, excesivamente complejas, han sido contraproducentes.

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo: "Creo que lo que realmente tenemos que hacer es conseguir que el mapa aerodinámico del coche funcione. Si nos fijamos en McLaren, casi es una evolución del coche del año pasado, un monoplaza mucho más simple que el nuestro".

"Quizás nos hemos vuelto un demasiado complejos y quizás necesitamos simplificar algunas cosas".

También podría ser que, como líder de la Fórmula 1, Red Bull haya alcanzado un límite de desarrollo respecto a la actual generación de coches, por lo que no sería posible encontrar grandes mejoras.

"Hemos tocado techo en ciertas áreas y el coche está desconectado", añadió. "A veces tal vez, poner un poco menos de carga pero tener un mejor equilibrio general te dará un mejor tiempo por vuelta, una mejor degradación y una mejor gestión de los neumáticos", explicó el directivo de los austriacos.

¿Ha perjudicado la salida de Adrian Newey a Red Bull?

El declive de Red Bull desde el Gran Premio de Miami ha coincidido con la noticia de que el genio del diseño Adrian Newey abandonará la escudería. El anuncio se produjo en la víspera de esa carrera, que fue la primera prueba de esta temporada en la que Red Bull acabó siendo derrotado por McLaren.

Aunque Newey no se marchará oficialmente hasta el primer trimestre del año que viene, es evidente que ya no participa en asuntos técnicos del equipo de Fórmula 1. Y aunque no ha sido el único arquitecto de los coches ganadores de Red Bull en los últimos años, lo que Newey decía y veía a menudo ha sido una valiosa aportación en cuanto a ideas conceptuales.

Horner no cree que la salida de Newey sea un factor a tener en cuenta, porque considera que los problemas ya habían salido a la luz cuando él todavía estaba muy involucrado en lo que se hacía.

"Creo que habríamos tenido todos estos problemas igualmente, porque los problemas ya estaban ahí en ese entonces", dijo. "Y la aportación de un hombre nunca podría ser tan dramática de repente. Esto empezó y se puso de relieve en Miami, y Adrian estuvo involucrado hasta ese viernes. Así que es imposible que hubiera tenido un impacto tan rápido".

Cuando se le pregunto a Horner si Newey podría haber sido capaz de ver una solución a los problemas, Horner dijo: "Pero estaría trabajando con la misma gente. La F1 es un deporte de equipo y este es un problema de equipo, por lo que el equipo dará con la solución", aseguró.

No es nada nuevo en Red Bull

Puede que Red Bull tenga que mirar más allá de sus actualizaciones para entender exactamente dónde han ido mal las cosas. Una sugerencia interesante de Horner es que la característica de desequilibrio puede haber estado presente durante un tiempo, pero estaba oculta por el hecho de que sus dos monoplazas anteriores eran excesivamente dominantes.

Una sugerencia es que como Red Bull ha tenido que mejorar su rendimiento debido al creciente desafío que suponen McLaren, Mercedes y Ferrari, significa que el problema ha quedado más expuesto, alcanzando un pico en este momento.

"Creo que ha estado ahí durante algún tiempo", dijo Horner. "Creo que en realidad, revisando los datos, ya había problemas a principios de año. Creo que otros, obviamente, han dado un paso. Y, a medida que se ha apretado más la parrilla, se ha puesto de manifiesto el problema".

"Si nos remontamos a los datos, en algunas carreras del año pasado empezamos a verlo, en Austin y demás. Por lo tanto, creo que es una característica que sabemos que tenemos que solucionar. Y en nuestra fábrica de Milton Keynes estamos totalmente centrados en ello", aseguró.

Un problema de correlación en el túnel de viento de Red Bull

Uno de los grandes quebraderos de cabeza a los que se enfrentan muchos equipos es el hecho de que la correlación entre los datos del túnel de viento y el coche real es bastante complicada. Las velocidades que los equipos pueden alcanzar en el túnel y el tamaño de sus modelos no coinciden en absoluto con las fuerzas que se experimentan en un trazado, y cualquier desajuste en los datos puede ser difícil de descifrar.

Red Bull asegura que también se ha enfrentado a problemas en ese sentido, como por ejemplo el de equilibrio que se ha puesto de manifiesto en el RB20 y que no es detectable en las simulaciones.

"Creo que las actualizaciones recientes tenían como objetivo añadir carga al coche", dijo. "Pero todo está desconectado tanto delante como detrás. Y podemos verlo. Nuestro túnel de viento no lo dice, pero la pista sí. Se trata de entender por qué, porque cuando ves que pasa algo así, significa que no puedes confiar en tus herramientas. Así que tienes que volver a los datos de la pista y demás".

Mientras que su rival por el título, McLaren, está haciendo un buen uso de su túnel de viento de última generación, Red Bull sigue dependiendo de sus viejas instalaciones, que, pese a que han sido modificadas a lo largo de los años, probablemente no sean las mejores de la parrilla.

Si bien se está construyendo una nueva instalación en su fábrica de Milton Keynes, que supondrá una gran mejora, Horner no ve en ello una excusa para la difícil situación de Red Bull.

"Creo que el túnel de viento tiene sus limitaciones, por eso hemos invertido en un nuevo túnel", dijo. "Pero es lo que tenemos, y tenemos que aprovecharlo. Creo que el túnel de viento quizá contribuya, pero no es la razón de que estemos donde estamos", concluyó.