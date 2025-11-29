¿Qué causó los problemas de Verstappen en la clasificación sprint de Qatar?

La clasificación al sprint en Qatar no salió como Red Bull Racing esperaba, al menos no del lado de Max Verstappen. El neerlandés tendrá que comenzar la carrera sprint de este sábado desde la sexta posición, después de que el viernes por la noche sufriera sobre todo por el bouncing (rebote). El RB21 rebotaba considerablemente en el circuito de Lusail, lo que supuso la principal limitación.

A la pregunta de Motorsport.com sobre qué causó exactamente ese bouncing, Marko respondió: "Los blandos fueron el mayor problema. Con los medios fuimos bastante competitivos, así que la situación fue similar a la de los entrenamientos. El cambio que hicimos en la puesta a punto claramente no solucionó el problema".

Preguntado si, como ocurrió en México, podría estar relacionado con la altura del coche —quizá demasiado baja—, Marko continuó: "No, porque con los medios, como he dicho, no tuvimos bouncing. Y entre las tandas con ambos compuestos, la altura del coche se mantuvo exactamente igual. Así que aún tenemos que averiguar qué lo causa exactamente".

Aunque Marko afirma que el rebote con medios no fue un problema, lo cierto es que Verstappen ya se quejó por radio durante la SQ1 y la SQ2. En el segundo segmento —obligatorio con neumáticos medios— Verstappen llegó a decir: "El coche rebota como un loco, es una mierda".

Ajustes diferentes para Verstappen y Tsunoda

En el lado de Yuki Tsunoda, el rebote no fue un problema, algo que según Marko también se debe a configuraciones distintas. "En cuanto a los cambios tras los entrenamientos, Max quería más agarre en el tren delantero y Yuki una trasera más estable. Esto último resultó ser la mejor solución. Por desgracia, estamos bloqueados con esta puesta a punto para la carrera sprint y después tendremos que intentar resolver nuestros problemas con los blandos".

Con esas palabras, Marko señala que el parc fermé se abrirá después de la carrera sprint y antes de la clasificación habitual, por lo que Red Bull podrá modificar la configuración entonces. Un consuelo adicional para Red Bull es que Lando Norris no se llevó la pole del sprint. "Sí, y toda la parrilla está muy igualada —también con Mercedes y Fernando Alonso—, así que creo que aún puede pasar de todo".

¿Afectará esto al futuro de Tsunoda en la F1?

Mientras que para Verstappen fue un día complicado, Tsunoda tuvo una de sus mejores actuaciones desde su ascenso a Red Bull. "Si miras Las Vegas, Yuki ya estuvo cerca de Max allí. También fue rápido hasta que le dimos la presión de neumáticos equivocada para la clasificación. Eso lo dejó fuera en Q1 y arruinó su fin de semana. Pero en cuanto a velocidad pura, sigue mejorando constantemente. Está mejorando su rendimiento y ahora también está más interesado en el aspecto técnico del deporte".

Por último, surge la pregunta de si estas actuaciones llegan a tiempo para asegurar su futuro o no. Esto no aplica tanto para el asiento de Red Bull Racing —para el que Isack Hadjar es el favorito—, pero quizá sí para un puesto en Racing Bulls. "¿Cuántas veces hemos dicho ya que decidiremos después de este fin de semana? Así que esperad, y la próxima semana lo sabremos", concluyó Marko.