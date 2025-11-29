Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 GP de Qatar

¿Qué causó los problemas de Verstappen en la clasificación sprint de Qatar?

Helmut Marko afirma que Max Verstappen tuvo problemas específicos con los neumáticos blandos. También explica en qué se diferenciaron los ajustes de Yuki Tsunoda y Verstappen durante la clasificación al sprint de F1 en Qatar.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La clasificación al sprint en Qatar no salió como Red Bull Racing esperaba, al menos no del lado de Max Verstappen. El neerlandés tendrá que comenzar la carrera sprint de este sábado desde la sexta posición, después de que el viernes por la noche sufriera sobre todo por el bouncing (rebote). El RB21 rebotaba considerablemente en el circuito de Lusail, lo que supuso la principal limitación.

A la pregunta de Motorsport.com sobre qué causó exactamente ese bouncing, Marko respondió: "Los blandos fueron el mayor problema. Con los medios fuimos bastante competitivos, así que la situación fue similar a la de los entrenamientos. El cambio que hicimos en la puesta a punto claramente no solucionó el problema".

Preguntado si, como ocurrió en México, podría estar relacionado con la altura del coche —quizá demasiado baja—, Marko continuó: "No, porque con los medios, como he dicho, no tuvimos bouncing. Y entre las tandas con ambos compuestos, la altura del coche se mantuvo exactamente igual. Así que aún tenemos que averiguar qué lo causa exactamente".

Aunque Marko afirma que el rebote con medios no fue un problema, lo cierto es que Verstappen ya se quejó por radio durante la SQ1 y la SQ2. En el segundo segmento —obligatorio con neumáticos medios— Verstappen llegó a decir: "El coche rebota como un loco, es una mierda".

Ajustes diferentes para Verstappen y Tsunoda

En el lado de Yuki Tsunoda, el rebote no fue un problema, algo que según Marko también se debe a configuraciones distintas. "En cuanto a los cambios tras los entrenamientos, Max quería más agarre en el tren delantero y Yuki una trasera más estable. Esto último resultó ser la mejor solución. Por desgracia, estamos bloqueados con esta puesta a punto para la carrera sprint y después tendremos que intentar resolver nuestros problemas con los blandos".

Con esas palabras, Marko señala que el parc fermé se abrirá después de la carrera sprint y antes de la clasificación habitual, por lo que Red Bull podrá modificar la configuración entonces. Un consuelo adicional para Red Bull es que Lando Norris no se llevó la pole del sprint. "Sí, y toda la parrilla está muy igualada —también con Mercedes y Fernando Alonso—, así que creo que aún puede pasar de todo".

¿Afectará esto al futuro de Tsunoda en la F1?

Mientras que para Verstappen fue un día complicado, Tsunoda tuvo una de sus mejores actuaciones desde su ascenso a Red Bull. "Si miras Las Vegas, Yuki ya estuvo cerca de Max allí. También fue rápido hasta que le dimos la presión de neumáticos equivocada para la clasificación. Eso lo dejó fuera en Q1 y arruinó su fin de semana. Pero en cuanto a velocidad pura, sigue mejorando constantemente. Está mejorando su rendimiento y ahora también está más interesado en el aspecto técnico del deporte".

Por último, surge la pregunta de si estas actuaciones llegan a tiempo para asegurar su futuro o no. Esto no aplica tanto para el asiento de Red Bull Racing —para el que Isack Hadjar es el favorito—, pero quizá sí para un puesto en Racing Bulls. "¿Cuántas veces hemos dicho ya que decidiremos después de este fin de semana? Así que esperad, y la próxima semana lo sabremos", concluyó Marko.

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar
Siguiente artículo Así está el mundial de F1 2025 tras la sprint de Qatar: puntos y posiciones

Mejores comentarios
Ronald Vording
Más de
Ronald Vording
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"
Aston Martin F1 no fichará a Christian Horner como jefe de equipo

Aston Martin F1 no fichará a Christian Horner como jefe de equipo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Aston Martin F1 no fichará a Christian Horner como jefe de equipo
La FIA admite problemas físicos en los F1 actuales tras quejas de Verstappen y Alonso

La FIA admite problemas físicos en los F1 actuales tras quejas de Verstappen y Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
La FIA admite problemas físicos en los F1 actuales tras quejas de Verstappen y Alonso
Más de
Helmut Marko
Marko ve a Red Bull fuerte en Las Vegas y a Verstappen marcando la diferencia

Marko ve a Red Bull fuerte en Las Vegas y a Verstappen marcando la diferencia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Marko ve a Red Bull fuerte en Las Vegas y a Verstappen marcando la diferencia
Marko sigue creyendo en el Mundial de Verstappen: "Las posibilidades son muy pequeñas"

Marko sigue creyendo en el Mundial de Verstappen: "Las posibilidades son muy pequeñas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP Ciudad de México
Marko sigue creyendo en el Mundial de Verstappen: "Las posibilidades son muy pequeñas"
Marko volvió a tener razón, pero esta vez nadie quiso apostar sobre Verstappen

Marko volvió a tener razón, pero esta vez nadie quiso apostar sobre Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP Ciudad de México
Marko volvió a tener razón, pero esta vez nadie quiso apostar sobre Verstappen
Red Bull Racing
Más de
Red Bull Racing
Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10

Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri bate a Norris por la pole de Qatar con Verstappen 3º; Sainz y Alonso, top 10
¡Parrilla de salida del GP de Qatar de F1! Filas y posiciones

¡Parrilla de salida del GP de Qatar de F1! Filas y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¡Parrilla de salida del GP de Qatar de F1! Filas y posiciones
A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo ver

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo ver

Últimas noticias

Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"

Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri: "La salida es probablemente lo que más necesito hacer bien mañana"
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen: "Algunas limitaciones no nos permiten empujar más"
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"

Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Alonso: "Empujo por encima del límite en la crono, luego en carrera noto las carencias"
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Sainz: "Estar séptimo en Qatar… lo hubiese comprado antes del finde"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros