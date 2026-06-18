¿Prohibirá Mercedes luchar a Russell y Antonelli con Hamilton al acecho?

Toto Wolff ha insinuado que Mercedes podría reconsiderar su enfoque sobre dejar que George Russell y Andrea Kimi Antonelli compitan entre sí después del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, en el que Lewis Hamilton parece haber perfilado como una auténtica amenaza para el campeonato.

Mercedes disfrutó de un inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 muy sólido, ganando los seis primeros grandes premios, pero la racha fue detenida por Hamilton y Ferrari.

Antonelli sigue liderando el campeonato, pero los coches del equipo alemán también han sufrido algunos problemas de fiabilidad. Con Russell y Antonelli perdiendo puntos tras sus respectivos abandonos en Canadá y Barcelona, Wolff cree que Hamilton firmemente se ha metido en la pelea por el título

El británico de Ferrari ahora se coloca a 41 puntos de Antonelli y nueve por delante de Russell en la clasificación, ayudado por la mejora de forma de Ferrari tras su gran actualización de Barcelona.

Toto Wolff cree que Mercedes podría haber luchado por la victoria en Barcelona, ya que considera que Antonelli tenía ritmo suficiente para vencer a Hamilton, pero esto pudo haberse visto comprometido por el hecho de que el italiano tuvo que luchar con su compañero de equipo durante algunas vueltas.

El director del equipo alemán estimó que "perdimos cinco o seis segundos" de tiempo de carrera "con los dos peleando", por lo que cree que el equipo debe debatir si debería intervenir en el futuro para evitar que los rivales se beneficien de sus peleas.

"Eso es algo que tendremos que analizar para futuras carreras cuando entre un nuevo rival", dijo. "Porque cuando están peleando entre ellos está bien, puede ser deportivo, pero cuando estás luchando contra otro coche, entonces hay algunas veces que probablemente tengas que dejar pasar al más rápido", explicó.

Y aseguró que el equipo se reunirá para debatir internamente sobre este tema

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tras clasificarse en la tercera posición de la parrilla, Antonelli en un principio siguió a Russell y Hamilton en Barcelona. Mientras el piloto de Ferrari cambió a una estrategia de tres paradas, Antonelli fue acercándose poco a poco a su compañero de Mercedes hacia la mitad de la carrera.

Mercedes decidió no interferir en esa batalla, aunque sí advirtió a Antonelli que tuviera cuidado, ya que corría el riesgo de recibir una penalización por exceder en repetidas ocasiones los límites de la pista. El equipo también recordó a ambos pilotos que si peleaban entre ellos estaba ayudando a Lando Norris, que iba por detrás.

Antonelli, que parecía tener mejor ritmo que Russell con el neumático duro, finalmente encontró la manera de adelantar a cinco vueltas para el final. Para entonces, para disgusto de Mercedes, Hamilton ya estaba demasiado lejos en cabeza.

"George tuvo un comienzo de carrera increíble", dijo el austríaco durante su rueda de prensa después de la carrera. "Parecía que todos estaban parados detrás de él. Pero luego el ritmo se fue. Y en los otros dos stints, claramente Kimi tenía la ventaja. Y no interferimos en su pelea, porque así es como siempre hemos corrido".

"Pero es una situación que tenemos que analizar de cara al futuro, con ambos pilotos, cómo manejar una situación en la que hay una diferencia de ritmo, si estamos luchando por una victoria, [y] con el riesgo de perder esa victoria".

"Y esa va a ser una discusión interesante. Pero siempre con total transparencia en el mejor interés del equipo", añadió.

Wolff preferiría no tener que luchar contra Hamilton

El nivel de Hamilton ha sorprendido a muchos este año después de que el siete veces campeón del mundo tuviera muchos problemas durante su primera temporada con Ferrari. Pero tras no lograr ni un solo podio en 2025, ya había conseguido tres este año, en China, Mónaco y Canadá, antes de lograr la victoria en Barcelona.

Wolff, que trabajó con Hamilton durante más de una década, no tiene dudas de que su expiloto puede complicarle la vida a Mercedes este año.

"Preferiría no luchar con él por un título porque sé de lo que es capaz", dijo. "Si huele sangre, va a por ello. Lo he visto durante muchos años, cuando de repente el tren de Lewis Hamilton empieza a rodar es muy difícil detenerlo".

"Ves que al final del camino tienes 25 puntos [de diferencia en la clasificación] y está totalmente abierta [la lucha por el título]".

"Por eso no podemos permitirnos no terminar y necesitamos seguir aportando ritmo al coche y a la unidad de potencia, no cometer errores, ser inteligentes con la estrategia y mantenernos absolutamente concentrados en ello", explicó.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Rosberg: lo importante es la victoria del equipo

Otro expiloto de Toto Wolff, Nico Rosberg, cree que Mercedes pudo haber tenido demasiado en cuenta la opinión de Russell en Barcelona y que fue demasiado reacia a usar órdenes de equipo para maximizar las posibilidades de victoria de Antonelli y del equipo en general.

El alemán recordó que durante su propia etapa junto a Hamilton en Mercedes, los intereses del equipo siempre tenían prioridad cada vez que luchaban entre sí.

Citó el Gran Premio de Mónaco de 2016, cuando se le pidió que dejara pasar a Hamilton para permitir que su compañero persiguiera a Daniel Ricciardo. A pesar de estar en una batalla por el campeonato con Hamilton, Rosberg se apartó porque no tenía el ritmo para desafiar al Red Bull ese día.

Rosberg cree que Mercedes debería haber tenido el mismo enfoque en Barcelona.

"Mercedes fue demasiado considerada con George", dijo Rosberg en una conversación con Ralf Schumacher en Sky Germany después de la carrera. "Normalmente, incluso en mis tiempos, siempre era así: en cuanto el equipo corría el riesgo de perder la victoria, luchábamos juntos por la victoria del equipo".

"Y Mercedes de hecho podría y debería haber hecho eso antes en Barcelona, en retrospectiva, pero siempre es más fácil juzgar después de los hechos".

"No hay número uno [piloto] ni número dos. También es demasiado pronto [para que el equipo decida eso]. Esa es una regla muy clara, sin importar la situación de carrera: si el equipo corre el riesgo de perder la victoria, entonces tienen que ir juntos por la victoria".

"Eso también ocurría en nuestra época. Dejé pasar a Lewis en Mónaco, ¿recuerdan? Yo era segundo, él era tercero. Ricciardo se estaba escapando con su Red Bull. Lo dejé pasar, aunque estábamos en una batalla por el campeonato del mundo", finalizó.

Nico Rosberg and Lewis Hamilton, Monaco GP 2016 Photo by: Mercedes AMG