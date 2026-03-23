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El primer veredicto de Andretti sobre Bottas y Pérez en Cadillac: "Un poco oxidados"

Mario Andretti ha admitido que los pilotos de Cadillac, Valtteri Bottas y Sergio Pérez, todavía están quitándose el óxido mientras el equipo lucha con problemas de rendimiento en su temporada de debut.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 1978, Mario Andretti, que forma parte del consejo de administración del equipo Cadillac F1, ha admitido que Valtteri Bottas y Sergio Pérez están "un poco oxidados" tras pasar un año fuera de la categoría.

La escudería estadounidense se unió a la parrilla en 2026 como el undécimo equipo con una alineación de pilotos experimentados formada por los ex de Red Bull y Mercedes. Tanto Bottas como Pérez perdieron sus asientos como titulares en Sauber y Red Bull a finales de 2024. Mientras que Bottas regresó a su antiguo equipo, Mercedes, como piloto reserva en 2025, Pérez se tomó el año completamente fuera del campeonato.

Durante una aparición en el podcast Drive to Wynn, Andretti explicó: "Lo principal que realmente me interesa es escuchar a los pilotos, y de eso se trata todo".

"Para ser honesto, creo que ambos están un poco oxidados. Los dos han estado fuera del coche al menos una temporada. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cuidadosos, ya sabes, simplemente para participar y no dar pasos atrás quizá saliendo ahí fuera y generando más trabajo del necesario".

"Pero en los primeros comentarios, claramente, creo que nos falta carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que sigo escuchando de ambos, entre otras cosas".

"Y por otro lado, se trata de intentar entender completamente cómo sacar partido a la unidad de potencia según la entrega que tiene, entre mantener la carga de la batería y todo ese tipo de cosas".

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Pero ese no es solo nuestro problema. No somos los únicos que tenemos ese inconveniente. Más allá de, digamos, Mercedes y Ferrari, parece que todos los demás están buscando a fondo cómo maximizar realmente su situación.

"Va a ser interesante ver la evolución de la temporada, para comprobar quién logra realmente dominar todo esto.

"Como piloto, creo que para poder extraer todo del propio chasis, ahora de repente tienes que reaprender cómo usar el acelerador, cómo usarlo todo. Así que no estoy seguro de envidiar a los pilotos en este momento. Casi me alegro de estar al margen."

Actualmente, Cadillac ocupa la décima posición en el campeonato de constructores.

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