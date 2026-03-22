Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Moto2 Brasil: Dani Holgado, pole por la mínima sobre su compañero Alonso

Moto2
Autódromo Internacional Ayrton Senna
Moto2 Brasil: Dani Holgado, pole por la mínima sobre su compañero Alonso

La F1 ya no pierde dinero: así se convirtió en un negocio multimillonario

Fórmula 1
La F1 ya no pierde dinero: así se convirtió en un negocio multimillonario

Button revive su etapa con Alonso… y revela por qué era su "referencia"

Fórmula 1
GP de China
Button revive su etapa con Alonso… y revela por qué era su "referencia"

Razgatlioglu: "Es la primera vez que tengo miedo de usar el freno delantero en carrera"

MotoGP
GP de Brasil
Razgatlioglu: "Es la primera vez que tengo miedo de usar el freno delantero en carrera"

Las similitudes que Wheatley ve entre Verstappen y Schumacher

Fórmula 1
GP de China
Las similitudes que Wheatley ve entre Verstappen y Schumacher

A subasta el coche del debut de Senna en F1 con precio millonario

Fórmula 1
GP de China
A subasta el coche del debut de Senna en F1 con precio millonario

Cohete Suárez sobrevive al caos de La Nucía y golpea primero en el S-CER 2026

S-CER
Cohete Suárez sobrevive al caos de La Nucía y golpea primero en el S-CER 2026

Sigue en directo la última ronda de la WSK Super Master Series en Franciacorta

Karting
Sigue en directo la última ronda de la WSK Super Master Series en Franciacorta
Fórmula 1 GP de China

Las similitudes que Wheatley ve entre Verstappen y Schumacher

El exjefe de Audi, Jonathan Wheatley, afirma que Max Verstappen, al igual que Michael Schumacher en su etapa en la F1, siempre está "un paso" por delante del resto de la parrilla.

Laurens Stade Oleg Karpov
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Actualmente, Jonathan Wheatley está en el centro de atención de la Fórmula 1, porque tras los dos primeros Grandes Premios de 2026 ha dejado su cargo como director del equipo Audi y según informó este medio, Motorsport.com, fichará por Aston Martin y sustituirá lo que hasta ahora hacía Adrian Newey. Pero comenzó su carrera en la Fórmula 1 en 1991 en el equipo Benetton. En aquella época, Wheatley también trabajó con Michael Schumacher, quien fue campeón de F1 en 1994 y 1995 con Benetton.

Tras un breve periodo trabajando en Renault, Wheatley dio el salto en 2006 al nuevo equipo de Fórmula 1 de Red Bull. Allí, el británico ha trabajado como director deportivo junto a campeones como Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Más información:

Wheatley cuenta, por tanto, con la experiencia y el conocimiento necesarios para valorar cómo son o eran los pilotos, aunque subraya que “siempre es difícil comparar a dos pilotos". "Son épocas completamente diferentes", afirma Wheatley a varios medios, entre ellos Motorsport.com, al ser preguntado por las similitudes que ve entre Verstappen y Schumacher en cuanto a sus personalidades y pilotaje.

"Todo era tan diferente entonces", añade Wheatley. "Una cosa que sí diría es que comparten una cualidad importante: en cada vuelta están a una milésima de segundo del máximo que se puede extraer del coche. Su capacidad para repetir el rendimiento una y otra vez es increíble", señala el exjefe de Audi. "Ambos pilotos también son muy fuertes a la hora de dar feedback".

"Nunca antes me habían pedido que comparara a estos dos. Pero, como ya he dicho, están en otro nivel", continúa Wheatley. "Y creo que otra cualidad importante es su capacidad para hacer eso y, al mismo tiempo, anticipar la carrera: pensar estratégicamente y estar siempre un paso por delante del resto", cerró.

Más de Verstappen:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior A subasta el coche del debut de Senna en F1 con precio millonario
Siguiente artículo Button revive su etapa con Alonso… y revela por qué era su "referencia"

Mejores comentarios

Más de
Laurens Stade

Por qué Audi aún no se plantea suministrar motores a otros equipos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Audi aún no se plantea suministrar motores a otros equipos de F1

La película "F1", galardonada en la ceremonia de los Óscar

Fórmula 1
Fórmula 1
La película "F1", galardonada en la ceremonia de los Óscar

Verstappen: "Quien disfrute de esto no entiende de qué va el automovilismo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Verstappen: "Quien disfrute de esto no entiende de qué va el automovilismo"
Más de
Michael Schumacher

Los pilotos con las carreras más largas de F1 además de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos con las carreras más largas de F1 además de Alonso

Los 15 pilotos más jóvenes en ganar una carrera de Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Los 15 pilotos más jóvenes en ganar una carrera de Fórmula 1

Todos los pilotos que han ganado carreras en F1 y número de victorias

Fórmula 1
Fórmula 1
Todos los pilotos que han ganado carreras en F1 y número de victorias
Más de
Red Bull

"Los comentarios de Verstappen son por la situación donde se encuentra"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
"Los comentarios de Verstappen son por la situación donde se encuentra"

¿Qué hay detrás del "espectáculo de terror" de Red Bull y Verstappen en China?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
¿Qué hay detrás del "espectáculo de terror" de Red Bull y Verstappen en China?

Antonelli dejó las cosas claras con Hadjar: "Ya sabemos cómo es a veces..."

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Antonelli dejó las cosas claras con Hadjar: "Ya sabemos cómo es a veces..."

Últimas noticias

Moto2 Brasil: Dani Holgado, pole por la mínima sobre su compañero Alonso

Moto2
Autódromo Internacional Ayrton Senna
Moto2 Brasil: Dani Holgado, pole por la mínima sobre su compañero Alonso

La F1 ya no pierde dinero: así se convirtió en un negocio multimillonario

Fórmula 1
La F1 ya no pierde dinero: así se convirtió en un negocio multimillonario

Button revive su etapa con Alonso… y revela por qué era su "referencia"

Fórmula 1
GP de China
Button revive su etapa con Alonso… y revela por qué era su "referencia"

Razgatlioglu: "Es la primera vez que tengo miedo de usar el freno delantero en carrera"

MotoGP
GP de Brasil
Razgatlioglu: "Es la primera vez que tengo miedo de usar el freno delantero en carrera"