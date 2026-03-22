Las similitudes que Wheatley ve entre Verstappen y Schumacher
El exjefe de Audi, Jonathan Wheatley, afirma que Max Verstappen, al igual que Michael Schumacher en su etapa en la F1, siempre está "un paso" por delante del resto de la parrilla.
Actualmente, Jonathan Wheatley está en el centro de atención de la Fórmula 1, porque tras los dos primeros Grandes Premios de 2026 ha dejado su cargo como director del equipo Audi y según informó este medio, Motorsport.com, fichará por Aston Martin y sustituirá lo que hasta ahora hacía Adrian Newey. Pero comenzó su carrera en la Fórmula 1 en 1991 en el equipo Benetton. En aquella época, Wheatley también trabajó con Michael Schumacher, quien fue campeón de F1 en 1994 y 1995 con Benetton.
Tras un breve periodo trabajando en Renault, Wheatley dio el salto en 2006 al nuevo equipo de Fórmula 1 de Red Bull. Allí, el británico ha trabajado como director deportivo junto a campeones como Sebastian Vettel y Max Verstappen.
Wheatley cuenta, por tanto, con la experiencia y el conocimiento necesarios para valorar cómo son o eran los pilotos, aunque subraya que “siempre es difícil comparar a dos pilotos". "Son épocas completamente diferentes", afirma Wheatley a varios medios, entre ellos Motorsport.com, al ser preguntado por las similitudes que ve entre Verstappen y Schumacher en cuanto a sus personalidades y pilotaje.
"Todo era tan diferente entonces", añade Wheatley. "Una cosa que sí diría es que comparten una cualidad importante: en cada vuelta están a una milésima de segundo del máximo que se puede extraer del coche. Su capacidad para repetir el rendimiento una y otra vez es increíble", señala el exjefe de Audi. "Ambos pilotos también son muy fuertes a la hora de dar feedback".
"Nunca antes me habían pedido que comparara a estos dos. Pero, como ya he dicho, están en otro nivel", continúa Wheatley. "Y creo que otra cualidad importante es su capacidad para hacer eso y, al mismo tiempo, anticipar la carrera: pensar estratégicamente y estar siempre un paso por delante del resto", cerró.
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