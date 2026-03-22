Qué escenarios se plantea Sainz para su futuro tras la F1: abre varias puertas

Carlos Sainz aún tiene cuerda para rato en la Fórmula 1. A sus 31 años, el piloto español encara una etapa con Williams en pleno cambio de reglamento, con la ambición de seguir creciendo y, quién sabe, volver a luchar por victorias en el futuro. Sin embargo, el paso del tiempo es inevitable, y aunque su retirada no está ni mucho menos cerca, el madrileño ya empieza a mirar de reojo qué vendrá después.

Y en ese debate, hay una idea que aparece de forma recurrente en el paddock: ¿podría Sainz convertirse en jefe de equipo?

Su perfil encaja. Es un piloto metódico, analítico, con peso dentro del paddock —presidente de la GPDA— y con una forma de expresarse y entender la Fórmula 1 que va más allá del volante. En una época en la que muchos pilotos han criticado abiertamente el nuevo reglamento de 2026, Sainz ha optado por un enfoque más constructivo, casi de gestor.

Pero cuando se le pregunta directamente, él no lo tiene nada claro. "He estado pensando en ello, en si me gustaría un rol así. Mmm… no lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé dónde estaré en la vida", respondió Carlos hace unas semanas en el podcast oficial de la F1 Beyond the Grid.

Sainz duda sobre si será jefe de equipo

La duda no es casual. Ser jefe de equipo en Fórmula 1 implica un cambio radical de vida. Y eso es precisamente lo que le genera más incertidumbre. "Bueno, porque hay varias cosas, como irse a vivir a Oxford —nada en contra de Oxford—, pero mudarte al Reino Unido con toda tu familia. Si para entonces tengo familia e hijos, y tener un trabajo de nueve a seis que nunca he tenido en mi vida. Por ejemplo, soy piloto de carreras. Nunca he tenido que ir a una oficina ni nada parecido. No sé si estaría dispuesto a eso o preparado para hacerlo".

El español pone sobre la mesa una realidad que muchas veces se pasa por alto: dejar de ser piloto no significa necesariamente tener una vida más tranquila. De hecho, en muchos casos ocurre lo contrario. Un jefe de equipo sigue viajando constantemente, vive atado a la fábrica —generalmente en Reino Unido— y asume una presión distinta, pero igual o mayor.

Aun así, Sainz no cierra la puerta. Reconoce que ha pensado en ello y que, sobre el papel, podría encajar. "Eso es lo que dice la gente. ¿Lo he pensado? Sí, pero no lo sé. ¿Creo que sería un buen jefe de equipo? No lo sé".

Sainz abre otros escenarios para su futuro post F1

Donde sí es más tajante es en otra posibilidad: la de crear su propio equipo. "Ah, ¿mi propio equipo? No, creo que eso es un lío. Es demasiado".

Lo que sí tiene claro es que su futuro seguirá ligado a la competición… y probablemente también a la Fórmula 1 de alguna forma. "Embajador, creo… no sé si el rol de jefe de equipo es el adecuado para mí. Pero creo que podría tener una influencia muy positiva en otras cosas dentro de un equipo de Fórmula 1. Creo que, con lo que sé y sabiendo cómo gestionar a los pilotos y a un equipo de ingenieros, podría encontrar un rol o algo":

"No sé si ser jefe de equipo es el rol que disfrutaría o del que sacaría lo mejor de mí. En ese sentido, sigo abierto a una posible opción. Y eso tendrá que venir después".

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Porque si hay algo que Sainz no contempla es alejarse del automovilismo: "Ah, seguro".

"Soy un competidor. Soy competitivo. Como he dicho antes, me gusta ganar en todo lo que hago. Compito en una categoría en la que creo que puedo ganar".

"No lo sé. Seguiré compitiendo. No sé si será Le Mans, si será el Dakar o si será… no lo sé. Para entonces quizá haya otras categorías atractivas, pero creo que seguiré compitiendo en algo, algo que me mantenga activo".

Así, el futuro de Carlos Sainz tras la Fórmula 1 sigue siendo una incógnita abierta. Tiene el perfil para dirigir, la experiencia para aportar y el respeto del paddock para liderar… pero también la inquietud de alguien que no quiere renunciar a la competición ni a su libertad personal.

Por ahora, la prioridad sigue siendo el presente. Pero cuando llegue el momento, la decisión no será sencilla.