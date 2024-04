Andretti, sobre su entrada en la F1: "¡Si quieren sangre, estoy listo!"

La FOM (Formula One Management) dijo a principios de este año que no daría a Andretti un puesto en la parrilla de la F1 en 2025 o 2026, a pesar de que la FIA había aprobado la entrada del equipo americano.

No obstante, Andretti está trabajando duro entre bastidores para conseguir su objetivo, y a principios de este mes inauguraron su sede en Silverstone, donde están construyendo un coche con las reglas actuales para demostrar que son dignos formar parte del Gran Circo.

Mario Andretti, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978, hizo unas declaraciones recientemente a la AP sobre su proyecto de F1 durante la cita de Long Beach de la IndyCar el pasado fin de semana, en las que admitió que se sentía ofendido y que no entiende por qué se les está poniendo trabas a su entrada.

"Estoy realmente ofendido. Francamente, no creo que nos lo mereciéramos. Estamos haciendo una gran inversión en la categoría y uno pensaría que estarían contentos por ello. Además, el deporte tiene más valor con 11 equipos que con 10, así que no sé cuál es el verdadero problema".

Después de que la F1 dijera que vería más favorablemente la entrada de 2028 si GM se comprometía con su proyecto de motor después de registrarse en la FIA como proveedor, hubo comentarios sobre el atractivo de su proyecto por parte de los equipos existentes que también irritaron a Andretti.

"Esa fue otra declaración ofensiva. Nosotros hemos hecho nuestra parte y GM ha dicho repetidamente que o entran con Andretti o no entran con nadie, pero la F1 ha intentado quitárnoslo. Hay una agenda subyacente que no entiendo, pero si quieren sangre, bueno, estoy listo también para ello", dijo.

Con el Gran Premio de Miami que se llevará a cabo el próximo fin de semana, Andretti cree que podrá obtener una respuesta a sus frustraciones, ya que se reunirá con la dirección de la Fórmula 1.

"Hasta ahora sólo hemos tenido una reunión con ellos, lo cual es un problema, no es suficiente. Por eso espero con impaciencia nuestra próxima reunión. Ha habido algunas oportunidades que no hemos aprovechado, pero tenemos que mirar hacia adelante y sentarnos juntos".

"Sigo siendo optimista porque nunca hemos dejado de trabajar. Ha quedado claro que nuestro trabajo avanza a buen ritmo y que no nos limitamos a hablar, sino que actuamos. Lo hemos demostrado con nuestro equipo, que ahora tiene su nueva fábrica en Silverstone".

"Queremos decirles que haremos todo lo que nos pidan. Y si se les ocurre algo más, que nos lo digan. Pero no hemos oído nada más, sólo algunas excusas. Pero no queremos avergonzarnos y GM ya ha dejado claro que están muy ilusionados con el proyecto. Se están comprometiendo a largo plazo y realmente no sé qué más podemos hacer", concluyó.

