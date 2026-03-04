La pregunta de F1 de la semana: ¿deben los pilotos criticar a la Fórmula 1?

La Fórmula 1 se adentra este fin de semana en territorio prácticamente desconocido en Melbourne, con nuevos coches construidos bajo un reglamento completamente nuevo que aún se encuentra en las primeras fases de desarrollo. Como era de esperar, ya ha habido un amplio debate sobre si la categoría ha elegido la dirección correcta. La discusión cobra aún más fuerza cuando los pilotos alzan la voz, y algunos de sus primeros comentarios han sido especialmente contundentes.

Al mismo tiempo, puede parecer cuestionable que quienes más se benefician de la creciente popularidad y del éxito comercial del campeonato opten por socavarlo públicamente. Por otro lado, si no se plantean preocupaciones reales, el deporte también corre el riesgo de ignorar posibles problemas.

Nuestro equipo editorial internacional debate si los pilotos de Fórmula 1 tienen razón al expresar sus preocupaciones de forma tan abierta.

La crítica debe ser constructiva

Roberto Chinchero, Motorsport.com Italia:

Adoptar una postura tajante sobre este tema está lejos de ser sencillo. No hay ninguna duda sobre la importancia del derecho a la crítica y a la opinión, incluso para las principales figuras de un deporte; ese no es el punto. Parte del progreso que la Fórmula 1 ha logrado a lo largo de su historia también ha sido posible gracias a las declaraciones públicas de sus pilotos más destacados, que lograron poner el foco sobre problemas que antes eran prácticamente desconocidos para el gran público. La campaña por la seguridad impulsada por Sir Jackie Stewart en los años 70 no estuvo exenta de costes personales, pero sus críticas dieron en el clavo y ayudaron a impulsar cambios significativos.

Los micrófonos y las cámaras pueden ser tanto un activo como una carga: la diferencia está en lo que se dice. Los pilotos pueden criticar la Fórmula 1; de hecho, deben hacerlo cuando sea necesario. Pero cuestionar un sistema o un problema concreto exige una comprensión sólida y, sobre todo, completa. Que quede claro: en la Fórmula 1, como en otros deportes, solo las grandes figuras —aquellas que han alcanzado un estatus que les permite hablar sin temor a represalias— pueden permitirse realmente señalar a quienes están al mando. Sin embargo, la experiencia en un deporte no siempre garantiza una perspectiva correcta, y mucho menos constructiva.

Las recientes declaraciones de Max Verstappen y Lewis Hamilton sobre los coches de 2026 son un ejemplo de crítica destructiva. El problema no es que dos campeones del mundo decidieran criticar un sistema del que forman parte, sino que ofrecieron a los medios juicios instintivos y precipitados tras apenas tres medias jornadas en pista.

Es innegable que las cuestionables bases técnicas del nuevo reglamento de unidades de potencia han creado un reto significativo para la Fórmula 1, que ahora se encuentra lidiando con un motor eléctrico sobredimensionado en relación con su capacidad de recarga. Sin embargo, de dos campeones del mundo como Max y Lewis cabría esperar algo más que un titular destructivo: quizá un análisis de las raíces del problema o una visión sobre una posible solución. Reducir el asunto a la acusación de que están "mordiendo la mano que les da de comer" pierde el sentido del debate. Si ese fuera el único criterio, nadie en la Fórmula 1 tendría derecho a quejarse de nada.

Es correcto que Verstappen y Hamilton lleven estas preocupaciones al primer plano, pero sería deseable un enfoque más constructivo y analítico, algo más allá del "sensación de GP2" de Lewis o del "Fórmula E con esteroides" de Max. Ambos pilotos, cuando quieren, son capaces de ofrecer análisis agudos y palabras cuidadosamente medidas. Cuando optan por un ataque frontal contra el sistema, acaban generando dos problemas: uno para la Fórmula 1, que se ve criticada por sus propios protagonistas; y otro para ellos mismos, ya que se les acusa de atacar al mismo deporte que los convirtió en celebridades globales y multimillonarios. Visto así, nadie sale realmente ganando.

“Sus voces deben ser escuchadas”

Isa Fernandes, Motorsport.com Brasil:

Para mí, sí: los pilotos tienen absolutamente derecho a criticar la Fórmula 1 porque, al fin y al cabo, son quienes se suben al coche y ofrecen el espectáculo para los aficionados, los patrocinadores y una audiencia global. Los reglamentos cambian, los coches se rediseñan y conceptos completos se transforman con el objetivo de mejorar el espectáculo, principalmente para quienes lo observan desde fuera. Pero por muy entretenido o atractivo que algo pueda parecer para el público, en última instancia se queda corto si esa satisfacción no la comparten los propios pilotos. Ellos son quienes están al volante, arriesgando sus vidas y compitiendo cada fin de semana. Sus voces deben ser escuchadas, ya sea para elogiar o para criticar, porque si ellos no están satisfechos, el resto pierde peso.

La crítica forma parte del proceso que mantiene equilibrado y en evolución a este deporte. Es una manera de garantizar que la Fórmula 1 siga siendo disfrutable y justa para todos los implicados. A menudo, los pilotos utilizan plataformas públicas para expresar sus opiniones con mayor contundencia, generando debates necesarios sobre los cambios y transformaciones en curso dentro del campeonato. La Fórmula 1 es un deporte y, como cualquier otro, sus protagonistas principales tienen tanto la autonomía como la responsabilidad de cuestionarlo cuando creen que puede mejorar para el bien colectivo.

Que hablen

Fabien Gaillard, Motorsport.com Francia:

No soy partidario de la libertad de expresión absoluta en general —debe haber límites legales y morales—, pero en lo que respecta a la Fórmula 1 mi postura es simple: que hablen.

Además, criticar la F1 es casi un deporte en sí mismo. No estoy seguro de que haya muchos deportes globales que reciban tantas críticas como la Fórmula 1 en sus aspectos fundamentales. Estamos acostumbrados a esta forma de autocrítica; estamos constantemente expuestos a ella, y los comentarios recientes de Verstappen o Hamilton no son más que otro capítulo de esta saga interminable. La fuerza de la F1 es que seguirá existiendo cuando ellos se retiren.

No quiero caer directamente en el cliché de que "toda publicidad es buena publicidad", pero algo de eso también hay. Puede que una parte del público no lo reciba con entusiasmo, pero cuando se trata de las reglas de 2026 y del inicio de la temporada, habrá una enorme curiosidad por ver si pilotar, clasificar y correr en F1 será tan catastrófico como algunos están prediciendo.

En última instancia, la F1 ha sufrido durante mucho tiempo el hecho de que no siempre puede ofrecer más que una hora y cuarenta minutos de aburrimiento cada dos semanas. Así que no es necesariamente algo negativo para el deporte —y para nosotros en los medios, seamos sinceros— que los actores principales, especialmente los pilotos estrella, aporten entretenimiento y alimenten el debate con declaraciones "controvertidas" fuera de la pista. Eso también forma parte del gran circo.

Y si somos completamente honestos, conviene recordar que el reciente resurgir de popularidad del deporte empezó a gestarse alrededor de 2019–2020, en un contexto en el que había muchas críticas hacia la F1, sus motores y su incapacidad para ofrecer algo mejor que procesiones al final de las cuales Mercedes lograba cómodos dobletes. Quienes estuvieron allí después del Gran Premio de Francia de 2019 probablemente aún lo recuerden.

Sí, si son constructivas y no en interés propio

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com España:

Los periodistas hacemos nuestro trabajo, el público es quien consume el espectáculo, y la Fórmula 1 y la FIA quien lo organiza, pero sin los equipos y pilotos, el negocio no seguiría adelante. Por tanto, que los protagonistas tengan su voz sobre la competición es lógico y necesario. Al fin y al cabo, el producto debe ser uno con el que ellos sean capaces de aportar la mayor emoción posible.

Eso sí, deberían ser críticas constructivas, que realmente sirvan para mejorar, y que no sean solo cuando las reglas juegan en contra de un piloto o cuando un coche no se adapta a su estilo de conducción. Y recordando siempre que una cosa es decir "las reglas son una mierda" y otra atacar personalmente al que las ha hecho, aunque estoy seguro de que más de una vez los pilotos han deseado hacer eso.

Por supuesto, todos los pilotos deberían poder hacer críticas a la F1, pero cuando especialmente son voces tan experimentadas como la de Hamilton, Alonso o Verstappen, el campeonato debería escuchar y ver cómo se puede mejorar. Y respecto a 2026, a la espera de que lleguen las carreras de verdad, parece que los pilotos, y cualquiera, puede estar en lo correcto en su crítica de las nuevas reglas.

Es una obligación, no un derecho

Mike Mulder, Motorsport.com Países Bajos:

Los pilotos no tienen derecho a hacerlo; están obligados a hacerlo. Los pilotos son los únicos que realmente entienden lo que implican algunas de estas nuevas reglas: son ellos quienes están dentro del coche, asumiendo los riesgos y poniendo su vida en juego.

Por supuesto, existe una línea muy fina entre la crítica constructiva y ridiculizar el deporte o su reglamento. Pero seamos claros: dar feedback no es una falta de respeto, es necesario. Si los pilotos no hablan sobre los problemas que solo ellos pueden experimentar de primera mano, ¿quién lo hará?

Llamarlo "quejarse" pierde completamente el sentido. Se trata de responsabilidad y mejora. Y sí, puedo entender por qué algunas personas pueden considerar ciertos comentarios demasiado directos. Esa franqueza quizá no siempre resulte cómoda, pero mientras no sea insultante ni personal, debería ser bienvenida, no descartada.

Libertad de expresión para todos

Khaldoun Younes, Motorsport.com Oriente Medio:

Siempre he creído en el derecho a la libertad de expresión para todas las partes, permitiendo que la audiencia forme su propia opinión sobre los temas en cuestión.

En cuanto al deporte en general —o a la F1 en particular—, la gente naturalmente quiere escuchar la opinión de los atletas sobre diversos temas, ya que son los "caballeros" de este deporte. Todos somos conscientes de las tensiones políticas y comerciales que pueden surgir cuando una opinión se vuelve viral (el comentario de Alonso sobre el "motor GP2" es un ejemplo famoso), pero al mismo tiempo creo que es fundamental que quienes están implicados en el deporte puedan expresar sus pensamientos, ya que están en el centro de la acción.

Así que diría que apoyo plenamente la libertad de expresión para todas las partes, incluidos equipos, directores ejecutivos, jefes de equipo y, por supuesto, los pilotos. Y que sea la audiencia quien forme su propia opinión sobre lo que sucede en su deporte favorito.

