Colapinto quiere ser perfeccionista tras su debut en F1: "Hay cosas que mejorar"

El Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1 fue el estreno de Franco Colapinto en el campeonato, y después de cometer un error en la clasificación, en donde cayó en la Q1, se pudo reponer para terminar justo por detrás de Fernando Alonso tras soñar con los puntos. El argentino firmó una buena actuación en su primer día en la oficina, y aseguró estar "muy contento", aunque no solo por su posición al cruzar la línea de meta, sino por la velocidad que demostró tener.

Al bajar del monoplaza se presentó delante de los micrófonos de la prensa, pendientes por su estreno, y dijo: "Estoy contento con el resultado, pero sobre todo con el ritmo. Era una incógnita, nunca había dado más de ocho vueltas seguidas, y hoy he dado 53, nunca había probado el compuesto duro, así que son muchas cosas nuevas, pero estoy muy contento, un fin de semana muy positivo en general".

"Por supuesto, fue un poco frustrante el pequeño error que cometí ayer, pero hoy se lo he devuelto al equipo con un ritmo muy fuerte. Los ingenieros han estado conmigo durante toda la sesión, me han ayudado mucho con las herramientas para mantener los neumáticos bajo control, y ha sido muy positivo", explicó. "Estoy contento con el rendimiento. Tengo que seguir trabajando, y ahora tenemos mucha información para llevar a la fábrica, llevar a un simulador y entender mejor qué necesito trabajar".

"Así que creo que es una muy buena primera carrera, más que positiva, estoy muy contento físicamente, me he sentido bien. Fue un día muy caluroso, pero me siento bien, contento con el coche", afirmó Franco Colapinto. "Siempre es difícil tu primera carrera, muchas de las cosas desconocidas, pero creo que lo gestionamos bien y solo terminando un par de segundos fuera de los puntos".

Al argentino también le preguntaron sobre cómo de perfeccionista era, y si identificó algún aspecto en el que mejorar: "Por ahora tenemos muchas cosas que transmitir al equipo. Lo bueno es que con el intervalo de dos semanas tenemos tiempo suficiente para analizarlo todo, para repasar cada vuelta de la carrera y entender qué hice mal, qué tengo que hacer mejor, cuáles son los puntos fuertes y sobre todo cómo mejorar el coche".

"Hay algunas cosas que tengo que mejorar y es muy normal, es un proceso que hasta ahora ha sido muy corto para mí, pero se supone que es largo", dijo. "James [Vowles, director de Williams] tuvo la confianza de subirme al coche y ponerme en el asiento. Es una decisión muy difícil la que tomaron, estoy deseando que llegue la próxima carrera, cada vez me siento más cómodo en el coche, y este es un muy buen paso adelante para tratar de entender mejor, para aprender más y más, estoy muy orgulloso de cómo lo estamos haciendo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!