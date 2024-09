Cómo Bizarrap puso a un país entero a ver la F1 con Colapinto

Tras una espera de más de 23 años, Argentina pudo disfrutar otra vez de un piloto nacional en la parrilla. Franco Colapinto tomó el relevo de Gastón Mazzacane en el Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1 después de que James Vowles le nombrara como sustituto de Logan Sargeant debido al bajo progreso del estadounidense, y estará con el equipo de Grove hasta el final de la temporada.

Sin embargo, llegar hasta la máxima categoría del automovilismo no fue fácil, y su historia es un tanto peculiar, porque se podría llegar a decir que fue un productor musical el que devolvió a los argentinos a la escena mundial. Conocido por sus éxitos en las 'Bzrp Music Sessions', Gonzalo Julián Conde se interesó por el joven piloto en un momento en el que estuvo a punto de tener que olvidarse de su sueño en el motor.

El artista puso interés por Franco Colapinto después de un mensaje de su padre, como aseguró en la parrilla del Gran Premio de España durante esta campaña a Sports Center, y así llegaron a un acuerdo que se oficializó el 6 de octubre de 2023 para ser uno de sus patrocinadores: "Mi viejo [padre] me mandó una nota que decía que Colapinto necesitaba un patrocinador. No nos conocíamos, le llamé y le dije que cómo podía ayudarle".

A partir de ahí, el argentino consiguió un asiento para participar en la Fórmula 2, y como agradecimiento, se hizo un casco muy musical siguiendo el estilo de Bizarrap, en color negro y azul para demostrar que era uno de sus mecenas. Lo que nadie esperaba era que llegara a la Fórmula 1 en la temporada 2024, aunque en las redes sociales, el productor ya avisó que podría ser posible y bromeó con muchas publicaciones una vez que se hizo realidad.

El 8 de noviembre de 2021 subió una fotografía con Pierre Gasly, y hubo un usuario que le contestó para que financiara la carrera de Franco Colapinto para que llegase al Gran Circo y fuera el siguiente de Argentina en la categoría, y no dudó en sacar a relucir todo ello una vez que se produjo el estreno en el Gran Premio de Italia tres años después.

Además, cuando se hizo oficial la noticia, Bizarrap animó a todos sus fieles y les lanzó un reto para que el piloto alcanzara el millón seguidores en su cuenta de Instagram antes de su primera carrera en la Fórmula 1, y no solo llegó, sino que lo superó con creces para estar ya en el millón y medio, cuando apenas estaba en la mitad de esa cifra.

Por si fuera poco, sus referencias en las canciones que creó tuvieron alguna que otra relación con la Fórmula 1, como el tema llamado 'Bottas', con Duki y Arcángel, en el que todo comienza con el cantante argentino diciendo "Juice, gotas, Una fórmula, Valtteri Bottas". Y meses después, y de forma curiosa, Franco Colapinto adelantó al finlandés en su estreno en la Fórmula 1 para cerrar un círculo que parecía predestinado.

"El año pasado, Gonza [Bizarrap] me dio una mano muy grande en un momento complicado porque no podíamos cerrar el proyecto de la Fórmula 2 por la falta de presupuesto", dijo el piloto en una entrevista con GENTE. "Fue muy directo, como si lo conociera hace años, me preguntó qué era lo que necesitaba, me quería ofrecer una mano sin esperar nada a cambio".

"Fue un poco a ciegas porque prácticamente no me conocía, es raro que alguien que casi no te conoce te diga, 'te quiero ayudar, quiero que este desafío que tienes también sea un poco mío'. Se involucró y se metió en un lio, pero me echó una mano muy grande y se lo agradezco mucho, además de admirarlo", sentenció Franco Colapinto.

