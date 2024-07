Por qué Ricciardo podría acabar en Red Bull o fuera de la F1

El piloto australiano encara una de las semanas más importantes de su trayectoria en la Fórmula 1. Su rendimiento en el Gran Premio de Hungría 2024 y el de la próxima semana en el Gran Premio de Bélgica no solo decidirá su vida después de las vacaciones de verano, sino que podría acabar con resultados muy dispares.

Si las dos siguientes citas le va mal, podría acabar fuera del Visa CashApp RB, lo que podría suponer el final de su carrera en el campeonato, pero si todo va como hasta ahora, incluso podría ascender a Red Bull por las crecientes dudas que hay en torno al nivel de forma de Sergio Pérez, quien apenas se ve capaz de llegar a las Q3.

La situación que rodea al mexicano es muy compleja porque, si los de Milton Keynes optan por sustituirle en caso de que su rendimiento no mejore, no hay un candidato claro para ocupar su lugar. Las tres opciones principales son Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y Liam Lawson, todos ellos con sus ventajas e inconvenientes.

La única certeza es que, en este momento, el equipo está cada vez más frustrado con Sergio Pérez. Después de decir en el Gran Premio de Gran Bretaña que la falta de puntos era "insostenible" a largo plazo, el director de la escudería, Christian Horner, parecía aún menos contento con su accidente en la Q1 del sábado.

Al hablar sobre la paciencia que podrían tener, dijo: "Ese tipo de discusiones se producen de forma interna, más que a través de los medios de comunicación, pero no podemos correr con una sola pierna".

Cuando hace unas semanas salieron unos rumores sobre el futuro del mexicano, la opción más lógica para ocupar su asiento era el reserva, Liam Lawson. El neozelandés no participa en 2024 en ninguna carrera, pero tiene experiencia y trabajó mucho en el simulador, además de que realizó una prueba con el RB20 en Silverstone, donde parece que hizo lo suficiente para demostrar que tenía el potencial necesario para dar un paso adelante.

Sus posibilidades también se vieron reforzadas por el hecho de que la temporada de Daniel Ricciardo no dio todo lo que se esperaba, ya que el australiano no logró un rendimiento constante.

No obstante, lo estuvo haciendo mejor últimamente y, al haberse enfrentado antes a Max Verstappen en un mismo conjunto, sería la opción menos arriesgada en términos de ser capaz de lidiar con la presión que supone estar en el garaje al lado de un tres veces campeón del mundo. Red Bull sabe que tiene que ser consciente de los riesgos que podría conllevar poner a uno de sus jóvenes pilotos al lado del neerlandés.

La presión de enfrentarse al que posiblemente sea el más rápido en la Fórmula 1 sería difícil para alguien no tan experto como Liam Lawson, y Yuki Tsunoda no se hizo ningún favor a sí mismo con su accidente en la clasificación del Gran Premio de Hungría para sacudirse las dudas sobre si no se achanta ante la presión.

También tiene cierta lógica ascender a Daniel Ricciardo. En teoría, un movimiento así permitiría a Red Bull subir al neozelandés también al Visa CashApp RB y compararle directamente con el japonés en la segunda mitad de la campaña y si las cosas van bien para el australiano, el acuerdo podría prolongarse hasta 2025.

Si no es así, la escudería austriaca habrá tenido tiempo suficiente para entender el potencial de sus jóvenes y ver si alguno de ellos podría dar el paso en su lugar. Todavía no hay nada decidido, y todo podría cambiar en las dos próximas carreras, pero a nadie se le escapa la importancia de lo que está en juego.

Y el propio Daniel Ricciardo dijo que, aunque no recibió una confirmación formal de que ahora es un candidato, tenía claro en su cabeza lo decisivos que serán los próximos días: "No me ha dicho nada, pero me he dicho a mí mismo, 'hazlo, joder', ve rápido. Tienes dos carreras para darlo todo, y eso sinceramente ni siquiera con la idea de ascender".

"Incluso en mi caso, solo intento asegurar algo para el año que viene, así que llegué al fin de semana diciéndome a mí mismo que estas dos citas podrían ser dos de las más importantes, no solo de mi temporada, sino de mi carrera quizá", continuó. "Así que, no me han dicho nada, pero yo me he dicho lo suficiente".

