Por qué los "campeones de los test" rara vez acaban siendo campeones del mundo

¿Qué dice realmente el mejor tiempo en los primeros test invernales de Fórmula 1 sobre la temporada de carreras que está por venir? A continuación damos una respuesta: repasamos los últimos años para mostrar quién fue rápido en las primeras jornadas de test y en qué posición del Mundial terminó al final de la temporada de Fórmula 1.

Lo adelantamos desde ya: no siempre el "campeón de los test" acaba siendo campeón del mundo. Y no siempre el futuro campeón del mundo estuvo ya delante durante los test.

Un ejemplo: en 2019, el piloto oficial de Renault Nico Hulkenberg marcó el mejor tiempo en los test de Barcelona, con más de dos décimas de ventaja. Sin embargo, la temporada posterior fue de todo menos satisfactoria, ni para Renault ni para Hülkenberg. El alemán sumó solo 37 puntos y a final de año fue despedido. El campeón del mundo fue Lewis Hamilton con Mercedes.

Hamilton, por cierto, también ha vivido algo parecido: en 2022, el británico fue el más rápido de todos durante la semana de test en Barcelona. Bajo el entonces nuevo reglamento técnico, Mercedes ocupó incluso las posiciones uno y dos con Hamilton y George Russell. Pero después las cosas no fueron tan bien: Russell logró la única victoria en un Gran Premio para Mercedes, Hamilton se quedó por primera vez sin ganar ninguna carrera y terminó sexto en el Mundial.

La historia de Carlos Sainz en la temporada 2025 se lee de forma similar: recién llegado de Ferrari, marcó el mejor tiempo en los test invernales de Bahrein, por un margen ínfimo frente a los dos pilotos de su antiguo equipo. Después quedó claro lo que valía ese mejor tiempo: Sainz tuvo dificultades para adaptarse a Williams, aunque en otoño logró al menos dos resultados destacados con sendos podios. Resultado en el Mundial: noveno puesto.

A continuación, realizamos un ameno viaje en el tiempo por la historia de la Fórmula 1 y repasamos los destinos de los campeones de los test hasta 2013.

2025: Carlos Sainz, el más rápido… pero lejos del título

El mejor tiempo de los test invernales de 2025 fue para Carlos Sainz, ya como piloto de Williams. El madrileño marcó la referencia en la segunda parte de los tres días de pruebas en Baréin y nadie logró batir ese registro, ni siquiera los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que se quedaron justo por detrás. El que acabaría siendo campeón del mundo, Lando Norris, apenas fue 13.º en la tabla de tiempos.

La temporada, sin embargo, no confirmó aquellas sensaciones. Sainz sufrió en la adaptación a Williams durante buena parte del año y, aunque logró dos podios en el tramo final, cerró el Mundial en novena posición, incluso por detrás de su compañero Alexander Albon.

2024: Dominio invernal de Ferrari… y un Mundial desigual

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

En 2024, los test llevaron el sello de Ferrari. El SF-24 se mostró muy competitivo desde el primer día y Carlos Sainz fue el más rápido, por delante de su compañero Leclerc. El tercer clasificado, George Russell, ya cedía más de cuatro décimas.

El inicio de temporada fue fuerte para Sainz, con una victoria y dos terceros puestos en las cuatro primeras carreras, aunque una ausencia por enfermedad y una segunda mitad más discreta le hicieron perder terreno frente a Leclerc. Aun así, logró una segunda victoria en México y terminó el campeonato en quinta posición.

2023: Sergio Pérez confirmó el potencial… pero no el título

Los test de Baréin 2023 dejaron claro que Sergio Pérez y Red Bull tenían entre manos un coche extraordinario. El mexicano fue el más rápido con el RB19, con casi cuatro décimas de margen sobre su perseguidor más cercano.

Pérez arrancó la temporada con dos victorias y durante varias carreras estuvo al nivel de Max Verstappen, pero el neerlandés se escapó pronto. El resultado final fue un subcampeonato para Pérez, mientras Verstappen se proclamaba campeón con autoridad.

2022: Hamilton voló en los test… y sufrió en el curso

Todo apuntaba a continuidad en Mercedes cuando Lewis Hamilton dominó los test de Barcelona 2022, con el estreno del revolucionario concepto "zeropod". Hamilton y Russell firmaron el doblete en tiempos.

La realidad del campeonato fue muy distinta. Los problemas de rebote lastraron al equipo durante meses y Mercedes solo logró una victoria, obra de Russell. Hamilton terminó el año sexto y, por primera vez en su carrera, sin triunfos.

2021: Verstappen sí convirtió los test en oro

En Baréin 2021, Max Verstappen fue el más rápido en unas pruebas con poco rodaje y monoplazas aún muy básicos. El neerlandés dejó buenas sensaciones desde el primer día, mientras Yuki Tsunoda sorprendía con AlphaTauri, aunque con dudas sobre el uso del DRS.

Aquellos test sí fueron un anticipo fiable: Verstappen acabó proclamándose campeón del mundo, derrotando a Hamilton en una histórica batalla decidida en Abu Dabi.

2020: Bottas lideró los test, Hamilton el Mundial

En una pretemporada marcada por las primeras noticias sobre la pandemia, Valtteri Bottas fue el más rápido en Barcelona, con una ventaja abrumadora sobre Hamilton y Kimi Raikkonen.

La temporada, retrasada varios meses, confirmó el dominio de Mercedes, pero el título fue nuevamente para Hamilton. Bottas cerró el año como subcampeón, a distancia considerable.

2019: Hülkenberg, un espejismo

Los test de 2019 dejaron una de las mayores sorpresas de la década: Nico Hulkenberg, con Renault, fue el más rápido en Barcelona, por delante de los Toro Rosso de Albon y Daniil Kvyat.

Nada de eso se trasladó al campeonato. Hülkenberg solo sumó 37 puntos y terminó 14.º, perdiendo su asiento a final de año. El campeón fue Hamilton, que en esos test solo había sido séptimo.

2018: Hamilton no falló

En 2018, los test sí reflejaron la jerarquía real. Lewis Hamilton fue el más rápido en Barcelona, con ventaja sobre Sebastian Vettel.

El británico acabó confirmándolo en pista, imponiéndose a Vettel tras una intensa lucha inicial y logrando su quinto título mundial.

2017: Buen debut, mal desenlace para Bottas

Valtteri Bottas firmó el mejor tiempo en los test de 2017 en su estreno con Mercedes, superando a Vettel por casi tres décimas.

La temporada fue sólida, con victoria incluida, pero insuficiente para luchar por el título. Bottas terminó tercero, por detrás de Hamilton y Vettel.

2016: Räikkönen brilló en invierno, no en verano

Kimi Raikkonen, Ferrari SF15-T

Ferrari dominó los test de 2016 y Kimi Räikkönen fue el más rápido, por delante de Vettel por apenas 45 milésimas.

El campeonato fue muy distinto: Räikkönen solo pudo ser sexto, mientras Nico Rosberg, tercero en los test, se proclamó campeón del mundo.

2015: Más de lo mismo para Räikkönen

Räikkönen repitió mejor tiempo en los test de Jerez 2015, con Vettel justo detrás.

La temporada volvió a no acompañar: solo tres podios y cuarta posición final, muy lejos del dominio de Hamilton y Mercedes.

2014: Magnussen, ilusión fugaz

La nueva era turbo arrancó en 2014 con Kevin Magnussen liderando los test de Jerez con McLaren, por delante de Felipe Massa.

Pese a un podio en su debut, Magnussen solo fue 11.º en el campeonato. Mercedes comenzó ahí su dominio absoluto.

2013: Massa no pudo con Vettel

En el último año del reglamento anterior, Felipe Massa fue el más rápido en los test, dando esperanzas a Ferrari.

La realidad fue dura: Massa terminó octavo, mientras Fernando Alonso fue el único Ferrari competitivo y Sebastian Vettel arrasó con nueve victorias consecutivas.

