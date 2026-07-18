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Por qué Cadillac F1 ha abandonado su decoración asimétrica

Cadillac se ha alejado discretamente de su decoración con diseño dividido durante la gira europea de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Sergio Pérez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Marc Fleury

Intentando causar impacto como el nuevo integrante de la parrilla de la Fórmula 1, Cadillac debutó con una audaz decoración de diseño dividido en blanco y negro. Pero tras el éxito de una serie de esquemas de color puntuales, la escudería estadounidense ha pasado ahora a un diseño más convencional.

Cadillac presentó su primera decoración durante un anuncio en el descanso de la última SuperBowl, adornando su MAC-26 con una decoración asimétrica en blanco y negro.

Pero un diseño puntual más tradicional para su regreso a casa en Miami, que añadió las barras y estrellas de la bandera de Estados Unidos a la decoración, apoyándose más en el lado izquierdo predominantemente blanco de la 'livery' original, fue tan bien recibido por los aficionados que llevó al equipo a replantearse cómo debía ser su decoración estándar.

"Presentamos la decoración asimétrica durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl, que pensamos que era simplemente otra forma de mostrar que el equipo quiere abordar la Fórmula 1 de una manera un poco diferente", explicó el responsable, Graeme Lowdon. "Dijimos que intentaríamos aportar algunas cosas diferentes a la F1. Creo que fue un movimiento realmente positivo, y llevamos esa decoración durante un tiempo".

"Después llevamos una decoración en Miami, que fue muy bien recibida por los aficionados, y lo tuvimos en cuenta. La decoración que tenemos ahora es, en realidad, bastante similar a aquella decoración de Miami. Luego, en medio de eso, introdujimos la decoración para conmemorar el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Cadillac estrenó por primera vez su decoración simétrica actualizada, blanca sobre negro, durante el fin de semana del GP de Austria. Tras una decoración a medida para el 4 de julio en Silverstone, la nueva decoración también ha estado en el coche en Bélgica.

Aunque es solo un esquema de color, Lowdon cree que el enfoque de su escudería sobre cómo se presenta también se traslada a otras partes del negocio, incluida su agresiva estrategia de mejoras, con una introducción constante de piezas nuevas.

"Como equipo, si miras no solo los cambios de decoración, sino si miras las mejoras, creo que estamos bastante arriba en el recuento de actualizaciones que hemos llevado al coche", señaló. "De nuevo, creo que es simplemente un reflejo de la forma en que hemos intentado abordar la entrada en la F1".

"Nunca se ha tratado solo de llegar aquí. Siempre se ha tratado de intentar llegar aquí como equipo y hacer lo que hacen todos los demás, que es llevar los límites más allá. No nos estamos limitando a quedarnos de brazos cruzados, ya sea mejorando el coche o experimentando también con la decoración. Como he dicho, la reacción de los aficionados también ha sido realmente positiva", cerró.

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