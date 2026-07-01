Cadillac F1, con decoración especial en Silverstone por la independencia de Estados Unidos

Después de McLaren y Williams, es el turno de Cadillac. La escudería americana ha anunciado este miércoles una decoración especial para el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, que tendrá como temática y colorido principal la fiesta nacional de Estados Unidos, y la celebración de su Independencia.

La identidad de la escudería, que se ha incorporado por primera vez a la parrilla de la Fórmula 1 este año, ha girado desde el principio en torno a su origen estadounidense, tratando de llevar la contraria a su escudería rival, Haas F1, que rara vez ha jugado con sus raíces.

Cabe resaltar que las referencias han sido numerosas, desde el spot de presentación que recurría al famoso discurso de "hemos decidido ir a la Luna", de John F. Kennedy, hasta la decoración especial utilizada para la carrera en suelo estadounidense, en Miami hace unas semanas.

Por tanto, no resulta realmente sorprendente que, con motivo del fin de semana de la fiesta nacional de Estados Unidos, que tiene lugar el 4 de julio (por tanto, el próximo sábado, durante la visita del Gran Circo a Silverstone), Cadillac vista su monoplaza, habitualmente casi todo de negro y blanco, con los colores de la bandera de las barras y estrellas.

Además, hay que resaltar que el de 2026 se trata de un aniversario simbólico, ya que este 4 de julio se cumplirán 250 años de la independencia de EE.UU. Durante todo el año se están llevando a cabo actos deportivos simbólicos, como por ejemplo lo será una carrera especial de la IndyCar este verano, en las calles de la capital del país, Washington D.C.

Evidentemente, a los aficionados a la historia y a la ironía no se les escapará que la celebración de la independencia de los Estados Unidos de América por parte de Cadillac tendrá lugar en Inglaterra, el territorio metropolitano del imperio al que pertenecían las 13 colonias que se rebelaron y formaron la nueva nación, al término de una Guerra de Independencia que duró siete años.