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Cadillac F1 no se detiene: los cambios en el alerón delantero para Spa

Cadillac F1 prosigue el desarrollo de su monoplaza de la F1 2026 con la ambición de abandonar definitivamente la última fila de la parrilla de salida, para mirar hacia la Q2.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Detalle técnico Cadillac MAC-26

Cadillac, el último equipo en entrar en el Mundial de Fórmula 1 como undécima escudería, prosigue su aprendizaje en el Gran Circo intentando elevar su umbral de competitividad, confiando en dos pilotos experimentados como Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Hasta ahora, la presencia en los grandes premios ha sido difícil y compleja, porque el nivel de partida del MAC-26 se ha revelado muy modesto, aunque un personal técnico muy experimentado formado por el director técnico, Mick Chester, y reforzado por Pat Symonds y Rob White, está intentando hacer que el monoplaza estadounidense mejore cuanto antes.

En prestaciones puras, Cadillac ya consigue, casi regularmente, preceder al decepcionante Aston Martin AMR26, y está sentando las bases para dar un salto de calidad que pueda llevarlo a superar la Q1, mientras que en carrera todavía emerge una carencia de fiabilidad que, hasta ahora, ha costado seis abandonos.

El mejor resultado hasta ahora ha sido el 13º puesto logrado por Valtteri Bottas en China, mientras que Sergio Pérez trepó hasta la 14ª plaza en Silverstone, una última cita donde hizo su aparición un importante paquete de mejoras.

La actualización del alerón delantero del Cadillac MAC-26

La actualización del alerón delantero del Cadillac MAC-26

Foto de: AG Photo

En Spa-Francorchamps, la atención de los técnicos de Cadillac se ha centrado en el alerón delantero. Mejor dicho, en el exterior del endplate lateral, donde se han cambiado todos los elementos en busca de un efecto 'outwash' más marcado.

El elemento más visible es, sin duda, la aparición del 'diveplane', es decir, el 'flap' horizontal elevado con una fuerte inclinación hacia abajo en el borde de salida. En Silverstone había dos desviadores de flujo verticales: el primero ha desaparecido, mientras que el segundo se ha retrasado ligeramente para trabajar en sinergia con el pequeño elemento que ha ocupado su lugar. El caudal de aire de entrada es el mismo, pero el túnel se ha agrandado, siguiendo un poco los conceptos ya interpretados por otros equipos de la parrilla.

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