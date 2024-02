Por qué el año más duro de Russell en F1 puede servirle de ayuda

George Russell calificó su temporada 2023 de la Fórmula 1 como "la más dura que he vivido psicológicamente", pero asume los errores que cometió y afronta el 2024 con una nueva dimensión para tras lo sucedido entre Lewis Hamilton y Mercedes.

Se trata de una bravuconada típica de los deportistas de alto nivel, pero el estímulo psicológico que supone adoptar un enfoque de ese tipo, en el que se valora lo positivo y se deja a un lado lo más negativo, está presente desde hace mucho tiempo en la cima de todos deportes.

Regresando a su complicado curso en 2023, Russell añadió que su forma de afrontar esa decepción se basa en "recuperarse de las oportunidades perdidas". Eso incluye sus sonados accidentes en Canadá y Singapur, la salida de pista en Mónaco y su toque con Max Verstappen en Las Vegas.

Aunque tampoco hay que olvidar que tras esos incidentes, llegó quizá la mejor actuación de Russell en 2023 - cuando luchó contra una enfermedad para aprovechar la penalización de Sergio Pérez y terminar tercero en la última carrera del año en Abu Dhabi.

"Ahora es cuando te presionas a ti mismo", explicó Russell al hablar sobre su mentalidad al final del año pasado. "Podría levantar cómodamente el pie del acelerador y conducir un 1% por debajo del límite y podría sentarme aquí ahora mismo y decirte que no cometería ni un solo error".

"Y probablemente cuando recuerdo mis campeonatos [GP3 y F2 en 2017 y 2018 respectivamente], probablemente no estaba tan presionado como lo estoy ahora. Estoy tratando de presionarme más y más, y no estoy satisfecho si estoy a la par con mi compañero de equipo en la clasificación o lo que sea, [como en 2022 cuando] estuvimos muy parejos durante toda la campaña", añadió.

"Quiero estar delante. Y eso es por lo que me estoy esforzando. Y quizás esa ha sido una pequeña razón que han contribuido a un par de errores".

Russell también cree que cuando "miras atrás a temporadas como esta y creces", pero en última instancia reconoce estar "agradecido de que [2023] no haya sido una campaña en la que haya podido luchar por el campeonato"

Eso fue culpa principalmente en los problemas de rendimiento del coche de Mercedes con el W14, que continuó en la senda de desarrollo de diseño establecida en el W13 y su concepto de superficies aerodinámicas superiores 'sin pontones', ahora ya abandonado.

Pero Russell también está "seguro de que la próxima temporada será muy diferente", porque "sé el tipo de piloto que soy. Sé que un año como éste no me va a quitar el mérito de todas mis otras temporadas que han sido más consistentes, en las que he ganado campeonatos".

"Sé que no me costará mucho volver a encontrar ese buen ritmo", dijo.

Sin embargo, el británico había tenido un buen inicio en 2023, sobre todo en Melbourne y Miami, además de ir ganando 4-2 en clasificación contra su compañero de equipo Lewis Hamilton.

Entonces, en el GP de España 2023, Mercedes consiguió su único doble podio del año y Barcelona fue, hasta Abu Dhabi, el único final dentro del top 3 para Russell en todo el 2023.

Pero fue el segundo tercio de la temporada, aunque realmente se extendió hasta Abu Dhabi, la que será recordada entre la mayoría de los aficionados a la F1 por sus errores y malas actuaciones. Para Mercedes, la recuperación de Russell es ahora más necesaria que nunca, ya que Hamilton se marchará a Ferrari en 2025.

A menos que el equipo tome una decisión audaz para tratar de fichar a Fernando Alonso - lo cual es poco probable dado el papel del español en el escándalo Spygate de 2007 que todavía se recuerda en los más altos escalones de la gestión de Mercedes OEM - Russell debería ser claramente su piloto número uno a partir del próximo curso.

Eso se debe a que, incluso si se produce un intercambio con Carlos Sainz , que pasaría de Ferrari a sustituir a Hamilton, o si llega el amigo íntimo de Russell, Alexander Albon , Russell siempre tendrá tres años más de experiencia con el sistema de Mercedes y se beneficiará de la comprensión de sus últimos monoplazas.

ya ha sugerido que es muy probable que Russell sea el número uno del equipo: "George tiene el potencial para ser el próximo líder del equipo. No podría desear tener otro líder cuando Lewis se vaya. De eso no hay duda. Tenemos una base muy sólida, es un piloto rápido y con mucho talento e inteligencia en el coche, por lo que sólo necesitamos tomar la decisión correcta para el segundo piloto, el segundo asiento". Pero el jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff : "George tiene el potencial para ser el próximo líder del equipo. No podría desear tener otro líder cuando Lewis se vaya. De eso no hay duda. Tenemos una base muy sólida, es un piloto rápido y con mucho talento e inteligencia en el coche, por lo que sólo necesitamos tomar la decisión correcta para el segundo piloto, el segundo asiento".

Cuando se le preguntó si esperaba que Mercedes se recuperase en 2024 y luchase por el mundial, Russell respondió: "Todos estamos aquí para luchar por la victoria, todos estamos aquí para luchar por los campeonatos".

"No se trata sólo de las 2.000 personas que trabajan en Mercedes, se trata de los miles de personas que trabajan en Ferrari, en McLaren y en todos los demás. Y esa es la triste realidad de la Fórmula 1: sólo un equipo puede hacerlo bien. Y, a menudo, cuando alguien lo hace bien, lo hace muy bien y es muy difícil cambiar las tornas y remontar desde atrás".

"Así que, por supuesto, quería conseguir mucho más [en 2023]. A pesar de no haber logrado ninguna victoria, este año podría haber conseguido siete u ocho podios".

"Pero creo que cuando vas por detrás, todo suele ir en contra. Pero cuando el coche vuela, todo va a tu favor. Así que está claro que tenemos que trabajar en una cosa. Miro el lado positivo. Tengo 25 años, siento que me quedan por lo menos 15 años, cuando miro a Fernando [Alonso]. Y cuando miro a Max, creo que estaba en su séptimo año en la categoría antes de luchar por un título".

"Así que tenemos que esperar nuestro momento, por frustrante que sea. Pero tienes grandes pilotos como Charles Leclerc exactamente en la misma posición o Lando Norris lo mismo".

En cuanto a lo que le puso en esa posición de rezagado - en respuesta a una sugerencia de Motorsport.com de que su bajón en los resultados de 2023 se debió a la alteración masiva del diseño del coche de Mercedes en la carrera de Mónaco que precedió a España - Russell respondió: "No, porque no se ha debido a la falta de rendimiento [del coche]".

"Creo que el rendimiento ha sido bueno. Pero cojamos el toque con Verstappen en Las Vegas como ejemplo, un incidente así de tonto acaba costándonos un podio y terminamos octavos.

"En Zandvoort [donde Russell lideró brevemente en las primeras vueltas húmedas] el tiempo era muy indeciso y nadie sabía lo que iba a pasar. Algunos tiraron los dados y acertaron, y creo que habríamos acabado segundos en esa carrera en condiciones normales"

"Teníamos un coche increíblemente rápido en Hungría [donde Hamilton salió en pole] y tuvimos un lío en la clasificación y acabamos siendo 18º. Otra oportunidad perdida: mi error en Singapur. Fue una victoria potencial perdida y un cómodo tercer puesto que se fue en un segundo".

"Todo el mundo tiene temporadas que son un poco así, pero yo nunca he tenido una como esta, veo muchas oportunidades que he desperdiciado. Y eso es muy frustrante. Pero, siento que mi ritmo en clasificación ha sido muy bueno. Creo que con Lewis hemos sido muy similares. Me enfrento al mejor piloto de todos los tiempos".

"Por supuesto, no estoy satisfecho sólo con estar a la par con mi compañero de equipo, pero tienes que tener un poco de perspectiva cuando tu compañero de equipo ha conseguido 100 poles o lo que sea, otras 100 victorias y siete campeonatos".

"No tengo un mal punto de referencia, así que tomo esos aspectos positivos. Pero ahora mismo estoy dándole vueltas un poco la cabeza [por] cómo se me han escapado tantos resultados".

Los efectos de la reflexión de Russell a lo largo de la temporada 2023 será una de las historias a seguir en la F1 2024. Además, simplemente ha ganado más interés también dada su próxima importancia para Mercedes y su posición dentro de ella tras la salida de Hamilton.

