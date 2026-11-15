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El plan de Pirelli para la F1 2027: neumáticos con mayor desgaste con un doble objetivo

Tras un 2026 en el que a menudo se han visto carreras a una sola parada, para 2027 Pirelli aumentará ligeramente el desgaste térmico de los neumáticos.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 15 nov 2026, 9:58

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Desarrollar un neumático únicamente en realidad virtual o con un coche de pruebas es un reto muy complejo, y más aún cuando, con solo cinco compuestos, hay que afrontar una amplia variedad de circuitos con características muy diferentes entre sí.

Precisamente por eso, este año ha habido algunas carreras con un alto desgaste y más paradas en boxes, mientras que en otras, la mayoría de hecho, habría sido posible completar todo el gran premio con las mismas gomas.

Sobre todo en la segunda parte de la temporada, ha habido citas en las que, entre otras cosas, el neumático más consistente, tanto en términos de rendimiento como de durabilidad, ha sido el blando.

Durante años se ha observado este comportamiento, por ejemplo en Barcelona, donde, al contar con un asfalto que resbala menos, los neumáticos duran más de lo habitual.

Este año, este comportamiento se ha observado, por ejemplo, también en Singapur. La teoría de Alex Albon es que esto está relacionado con el aumento de las presiones que, al proporcionar una huella en el suelo menor, hacen que el agarre extra del neumático más blando sea aún más importante que en el pasado.

Sin embargo, la tendencia es que la mayoría de las carreras de este año han sido a una sola parada, y eso es algo en lo que Pirelli está trabajando.

La idea básica es hacer que los neumáticos de 2027 sean más blandos, para que haya más desgaste. Pero atención: la cuestión no es solo aumentar el número de paradas, sino crear situaciones en las que los equipos dispongan de dos estrategias diferentes. Por ejemplo, Pirelli ha trabajado para que, en determinados Grandes Premios, hacer una parada menos o una más sean estrategias equivalentes en términos de tiempo total.

Más sobre 2027:

Equipo de boxes de Audi, neumáticos Pirelli

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Se busca ampliar el abanico de estrategias

Si se da ese escenario, las carreras se vuelven más emocionantes y, sobre todo, más variadas desde el punto de vista estratégico: un equipo, por ejemplo, podría optar por gestionar los neumáticos y hacer una sola parada, mientras que otro podría optar por una carrera más agresiva y apostar por una parada en boxes etra. El segundo objetivo, por lo tanto, es reducir el número de carreras en las que el desgaste es mínimo y se puede recorrer casi toda la distancia con un solo juego de neumáticos.

Durante la fase de desarrollo en 2025, Pirelli tuvo que diseñar los nuevos neumáticos basándose en las simulaciones de los equipos (a veces muy dispares, sobre todo al principio) y con coches de laboratorio, mientras que durante las pruebas de esta temporada ya ha podido contar con los monoplazas de 2026.

Esto ha permitido recopilar datos mucho más representativos y perfeccionar el desarrollo basándose en resultados concretos, en lugar de en simples simulaciones.

"Este año no hemos trabajado con un coche prototipo, sino con los monoplazas reales de esta temporada, por lo que para nosotros ha sido mejor", dijo a finales de septiembre el jefe de ingenieros de Pirelli, Simone Berra, al explicar cuáles serían los objetivos en el desarrollo de los neumáticos para 2027.

"Nuestro objetivo no tenía tanto que ver con el equilibrio del coche o su estabilidad en sí. Estaba más orientado a aumentar el desgaste. Por eso hemos trabajado en la estructura del neumático para generar más desgaste. Hemos probado varias soluciones para aumentar el desgaste de los neumáticos delanteros y otras soluciones para el trasero".

El objetivo es aumentar el desgaste en al menos un 10%

Para conseguir un mayor desgaste, Pirelli ha trabajado en la estructura —es decir, en el núcleo mismo del neumático— con el fin de provocar un mayor desgaste térmico, pero sin perder ciertas características, como la resistencia al graining, que ya se ha reducido considerablemente con respecto al pasado, salvo en casos casi extremos.

"La idea era simplemente aumentar el nivel de deterioro del rendimiento, porque hemos visto que, sobre todo en la primera parte de la temporada, el desgaste era bastante bajo. Hemos trabajado en la propia estructura para generar más calor y un mayor desgaste".

Pirelli

Foto de: Peter Fox / Getty Images

Sin embargo, por otro lado, también hay que ver la otra cara de la moneda. Con el paso del tiempo, los equipos se han convertido en maestros a la hora de gestionar el desgaste a pesar de los esfuerzos de Pirelli, hasta el punto de que tienden en gran medida a gestionar el ritmo para evitar hacer más de una parada.

Y ahí es donde está trabajando la marca milanesa, precisamente para ampliar ese margen en el que volver a parar pueda convertirse en una opción conveniente.

"Es difícil dar una cifra concreta [sobre el aumento del desgaste], porque, como podéis imaginar, hemos realizado las pruebas en diferentes circuitos y el efecto varía en función de las características de la pista y del nivel de desgaste que se genera. Nuestro objetivo no era, desde luego, llegar a tener un desgaste el doble que el actual. En términos generales, hemos aumentado el nivel de desgaste entre un 10% y un 20%".

"En realidad, el incremento podría ser menor, porque a lo largo del año los equipos aprenderán a gestionar mejor el desgaste de los neumáticos. De hecho, estos datos proceden de pruebas en las que pedimos a los equipos que apretaran al máximo, porque no queríamos ver cómo se gestionaban los neumáticos durante los entrenamientos".

"Si se empiezan a cuidar los neumáticos y a conducir de forma más conservadora, ese 10-20% podría reducirse aún más, quizá hasta el 5%. No obstante, puedo asegurarles que de las pruebas se desprende un ligero aumento del desgaste con respecto a lo que observamos hoy en día", concluyó el responsable de Pirelli en la Fórmula 1.

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