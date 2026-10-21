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Así es el plan de Cadillac para crecer en F1: "No se trata de reinventar la rueda"

Marcin Budkowski define la hoja de ruta de Cadillac en la F1, pide paciencia y fija un objetivo claro: crecer hasta luchar por podios y victorias.

Juanjo Sáez

Publicado: 21 oct 2026, 13:29

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Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Marcin Budkowski, director del equipo Cadillac en la Fórmula 1, tiene claro que la escudería estadounidense necesita tiempo para consolidar su proyecto. El polaco apuesta por construir una identidad propia, aprender de los equipos más grandes y demostrar avances tanto en los resultados como en la estructura interna.

La llegada de Budkowski al frente de Cadillac ha comenzado a un ritmo frenético. El propio dirigente reconoce en una entrevista para la página web de la F1 que sus primeros días han estado marcados por una intensa actividad, coincidiendo con el traslado de la escudería a sus nuevas y magníficas instalaciones de Silverstone.

"Ha sido todo un torbellino, para ser sincero", admite. "Empecé el mismo día en que el equipo se mudaba a Silverstone. Para mí también fue muy impresionante trabajar en estas instalaciones, porque son impresionantes y modernas, con estándares de F1".

Más allá de esa primera toma de contacto, el nuevo responsable de Cadillac ya trabaja en definir las prioridades de una estructura que todavía tiene un largo camino por delante para convertirse en un equipo capaz de competir regularmente en los puntos.

Budkowski considera que una de las claves para acelerar el crecimiento de Cadillac pasa por estudiar cómo trabajan las escuderías que actualmente marcan la referencia en la Fórmula 1. Sin embargo, el polaco advierte de que no existe un modelo universal que garantice el éxito y que la prioridad debe ser construir una cultura propia.

"No existe una fórmula mágica, pero dada nuestra corta historia, sería una tontería no analizar qué funciona en los mejores equipos. No se trata de reinventar la rueda. Hay algunos principios que funcionan bien y que se pueden observar en otros equipos".

"Pero creo que la cultura y el enfoque en Mercedes son diferentes a los de Red Bull, por ejemplo, así como son diferentes a los de Ferrari, por lo que no hay un modelo a seguir. Por eso hay que construir la propia cultura e identidad del equipo", admite.

Relacionado con Cadillac:

Pese a la ambición que rodea la entrada de Cadillac en la Fórmula 1, Budkowski quiere evitar que las expectativas a largo plazo desvíen la atención de las necesidades inmediatas.

"En la Fórmula 1 moderna no hay atajos. Se requiere mucho trabajo duro, pero lo primero no es tomar buenas decisiones, sino evitar las malas", afirma.

"Tenemos mucho trabajo por delante y mucho potencial. Mi objetivo es demostrar progreso en cuanto a los resultados, porque eso es lo que importa, el cronómetro y los resultados, pero también en la madurez de nuestra organización, la solidez y la fábrica, así como la excelencia operativa en pista".

Para Budkowski, la mejora no depende únicamente de disponer de un coche más rápido, sino de optimizar el funcionamiento de toda la estructura.

"Aprovechar al máximo cada sesión, cada fin de semana, y eso nos encaminará a luchar poco a poco en la zona media de la parrilla y, con suerte, en algún momento, construir un equipo que sea capaz de luchar por podios, por victorias y por campeonatos".

Sin embargo, antes de imaginarse luchando por triunfos, Cadillac debe terminar de establecer los cimientos de su proyecto: "Esa no es la historia de hoy. La historia de hoy es terminar de construir un equipo que sea fuerte, establecer las prioridades correctas y marcar el rumbo adecuado".

Por si te lo has perdido:

La construcción de una estructura competitiva requiere tiempo, pero Budkowski es consciente de que los aficionados de Cadillac tendrán que mantener la paciencia mientras el equipo avanza en su desarrollo.

"Para los aficionados, para quienes nos apoyan, se trata simplemente de asegurarnos de demostrar ese impulso, ese progreso y esa visión al frente", señala. "Va a llevar un tiempo. Requerirá algo de paciencia, pero ya contamos con mucho apoyo y creo que estamos entusiasmados por emprender este camino junto a ellos, que llevará tiempo, pero esperamos que dé sus frutos".

La paciencia, no obstante, no debe confundirse con una falta de ambición. Cadillac aspira a convertirse en un equipo capaz de competir por los mayores objetivos de la Fórmula 1, y Budkowski deja claro que la satisfacción no llegará hasta que puedan alcanzar el éxito en el Gran Circo.

"Somos ganadores. Hasta que no subamos a ese podio, no estaremos satisfechos con nosotros mismos y queremos seguir esforzándonos", concluyó.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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