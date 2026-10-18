Fórmula 1 GP de Singapur

Checo Pérez revela cuánto le falta a Cadillac para ser competitivo en la F1

Sergio Pérez reconoce que Cadillac todavía está lejos de poder luchar con sus rivales en la Fórmula 1. Tras otro fin de semana complicado en Singapur, el mexicano señala a 2027 como la gran esperanza del equipo estadounidense.

Pol Hermoso

Editado: 18 oct 2026, 13:26

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

A veces, hacer las cosas bien no es suficiente. Y en Cadillac empiezan a comprobarlo carrera tras carrera. La escudería estadounidense continúa dando pasos adelante en su primera temporada en la Fórmula 1, pero hay una realidad que ni la mejor estrategia ni una ejecución perfecta pueden disimular: su coche todavía está demasiado lejos del resto de la parrilla.

Sergio Pérez volvió a encontrarse con esa situación en el Gran Premio de Singapur de 2026. El mexicano terminó 17º, a dos vueltas del ganador, Max Verstappen, mientras que su compañero Valtteri Bottas cruzó la meta 19º. Otro domingo sin puntos para un equipo que, a estas alturas del campeonato, sigue teniendo más motivos para fijarse en su propio progreso que en la clasificación.

Sin embargo, el balance de Checo fue sorprendentemente positivo. No porque el resultado invitase al optimismo, sino porque considera que Cadillac está empezando a dominar uno de los aspectos fundamentales para cualquier escudería recién llegada: el funcionamiento del equipo durante un gran premio.

"Creo que hemos sido muy fuertes con el ritmo que teníamos hoy. Hemos sido muy sólidos en pista. A nivel operativo, es lo único que importa en estos momentos y el equipo ha hecho un gran trabajo. Creo que podemos estar satisfechos", explicó tras la carrera.

El problema es que, incluso cuando todo funciona como debería, el rendimiento del monoplaza sigue poniendo un techo demasiado bajo a las aspiraciones del equipo.

"Simplemente nos falta un segundo, un segundo y medio para poder estar en la pelea. Durante toda la primera tanda tuvimos a los Aston Martin detrás, pero nos falta ese segundo en el coche. Entonces podremos empezar a luchar con los demás", reconoció.

Una diferencia considerable que ayuda a explicar por qué Cadillac continúa encontrándose prácticamente sola en el fondo de la parrilla. Singapur era, además, uno de los circuitos donde se esperaba que el equipo pudiera acercarse algo más a sus rivales, pero ni siquiera allí consiguió dar el salto necesario.

Checo Pérez sitúa las grandes esperanzas de Cadillac en 2027

La preocupación es evidente: mientras Cadillac trabaja para entender su primer monoplaza, el resto de las escuderías tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Los rivales han seguido desarrollando sus coches y la distancia no desaparece simplemente por acumular kilómetros.

Pérez, no obstante, cree que el proyecto sigue avanzando en la dirección correcta. Y, aunque todavía quedan seis grandes premios por disputarse en 2026, el mexicano tiene bastante claro dónde deben estar puestas las grandes esperanzas de Cadillac.

"Creo que todos los demás equipos han evolucionado como se esperaba. Al crear un equipo nuevo, pienso que la gran esperanza está realmente en el próximo año. Ojalá podamos empezar la temporada mucho más fuertes y terminar esta con un buen nivel operativo", aseguró.

"Así podremos asegurarnos de que, cuando llegue el momento de centrarnos en el rendimiento puro, estaremos ahí. Creo que como equipo lo conseguiremos", añadió.

De hecho, cuando le preguntaron si Cadillac había dado recientemente un salto importante en su funcionamiento interno, Checo resumió la situación con una frase tan sencilla como reveladora.

"Sí, creo que definitivamente estamos llegando a ese nivel. Lo único que nos falta es tener un coche competitivo", sentenció.

Mientras tanto, Pérez se prepara para dos de los fines de semana más especiales de su temporada. Primero llegará Austin y, después, el Gran Premio de México, donde celebrará un hito muy particular: sus 300 grandes premios en la Fórmula 1.

"Tengo muchísimas ganas de volver a casa. Será una segunda carrera en casa para el equipo y también para mí. Con Austin y México por delante, y pudiendo celebrar mis 300 grandes premios en casa, es un sueño hecho realidad. Se acercan fines de semana muy especiales", explicó.

Cadillac todavía no está en condiciones de regalarle a Checo los resultados que seguramente le gustaría conseguir ante su afición. Pero el mexicano confía en que todo el trabajo de 2026 termine dando sus frutos. Porque, para un equipo que ha empezado prácticamente desde cero, el primer gran triunfo puede que no sea sumar un punto, sino construir un coche que algún día permita luchar por ellos.

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