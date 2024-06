Pirelli estudiará un GP de Mónaco de F1 sólo con neumáticos blandos

La falta de acción y adelantamientos en la carrera de Montecarlo del pasado fin de semana, en la que los diez primeros pilotos terminaron en la misma posición en la que empezaron, ha provocado un gran aluvión de posibles cambios en el reglamento para ayudar a mejorar el espectáculo.

Tal vez la idea más sensata sea la de George Russell, que considera que llevar sólo neumáticos blandos a Mónaco, en lugar de los tres compuestos habituales, añadiría algo de riesgo y de emoción.

Mario Isola, máximo responsable de Pirelli en la Fórmula 1, dijo que estaría encantado de que los equipos proporcionaran algunos datos de simulación sobre cómo se desarrollaría una carrera con sólo gomas del compuesto más blando, pero no está convencido de que cambie las cosas drásticamente, ya que obligaría a una gestión aún mayor de los neumáticos.

"He oído la propuesta y de hecho hablé con George, que me habló de ella", dijo Isola. "Creo que podemos pedir a los equipos que hagan una simulación y ver qué pasa. Pero en 2018, cuando llevaban gomas más blandas, si recuerdo bien, rodaban ocho segundos más lentos que el potencial que tenían sus neumáticos, que era el ritmo de la F2", explicó.

Isola dijo que llevar neumáticos más blandos a Mónaco no obligaría necesariamente a realizar más paradas en boxes y, en cambio, probablemente sólo haría que los pilotos ralentizasen su ritmo todavía más para alargar la vida de las gomas.

"El problema en Mónaco es que no se puede adelantar, así que puedes reducir la velocidad 2, 3 o incluso 4 segundos por vuelta y nadie puede pasarte. Lo importante, en mi opinión, es que hay que tener en cuenta no sólo los neumáticos, sino por qué un equipo decide parar o no".

"Es una combinación de la degradación de los neumáticos, lo fácil que es adelantar y el tiempo que pasas en una parada en boxes. Imola es un buen ejemplo, porque si tardas 28 segundos en hacer una parada en boxes, pues lo lógico es que intentes no hacerla", explicó.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09, lidera a Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H, y Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Isola también explicó que imponer un número mínimo de paradas tampoco aportaría ningún valor añadido, porque los equipos probablemente usarían todos las mismas estrategias.

"Recuerdo que hace muchos años, cuando se hizo esa propuesta, tuvimos la discusión y los equipos pidieron a sus ingenieros de estrategia que hicieran una simulación. El resultado fue que todos más o menos hicieron la misma estrategia. Así que al añadir restricciones, no les estamos empujando a tener diferentes estrategias o diferentes enfoques de la carrera, sino simplemente a converger en la misma. Y eso no es lo que queremos".

"Lo que queremos es tener una mezcla entre una parada y las dos paradas, con diferentes compuestos. Para solucionar el problema tenemos que trabajar juntos para sentarnos, considerar todas las propuestas, hacer una simulación y entender cuál es el mejor enfoque", explicó.

Cuando se le preguntó cuál sería la mejor solución para Mónaco, Isola respondió: "Un circuito más ancho, pero no se pueden destruir edificios. Es una carrera única en la que todo se decide el sábado, a menos que haya algo impredecible o extraño. Pero para el resto de circuitos urbanos, si llevamos aún más blandos, quizás podamos cambiar un poco el enfoque y abrir una estrategia de dos paradas en los circuitos donde ahora tenemos una".

"Estoy pensando en los otros circuitos urbanos como Miami y Las Vegas, los nuevos. Eso es posible. Pero para Mónaco, para ser sincero, creo que hay muy poco que podamos hacer".

Isola añadió que Pirelli ya ha dado el visto bueno a la construcción de los nuevos neumáticos de seco para el año que viene, cuyo objetivo es reducir el sobrecalentamiento, tras una prueba en Paul Ricard esta semana. También se creará un compuesto más blando, destinado a los circuitos urbanos.

"La idea es introducir también un nuevo compuesto C6, más blando, porque en el calendario tenemos cada vez más circuitos urbanos y necesitamos compuestos más blandos. Vamos a mover la gama un poco hacia el lado de los blandos, y siempre intentando reducir el sobrecalentamiento", finalizó.

Mario Isola, director de carreras de Pirelli Motorsport, en la parrilla. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

