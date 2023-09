Los pilotos de F1 quieren cuatro DRS en Singapur, los equipos no aceptaron

Debido a los cambios en el circuito de Marina Bay, las características curvas de 90 grados que antes formaban el tramo entre la 16 y la 19 han sido sustituidas por una recta trasera curvada. A pesar de esa curva, los pilotos esperaban una cuarta zona de DRS para facilitar el adelantamiento en la chicane de las que ahora son las curvas 16-17, de menor velocidad. Sin embargo, la FIA solo ha establecido tres.

Motorsport.com puede informar que modificaciones tales como una zona de DRS adicional se proponen a los equipos con antelación, pero sólo se adoptan si reciben suficientes comentarios a favor.

Los pilotos planean utilizar la sesión informativa del viernes para presionar a la FIA para que establezca una zona DRS extra, pero es muy poco probable que se dé luz verde de cara a la FP1 debido a preocupaciones de seguridad.

Sin embargo, la FIA ha dicho que aunque originalmente estaba dispuesta a aceptar cambios en la configuración, no hubo un "consenso claro" cuando consultó a los equipos antes de la carrera de este fin de semana, y nuestra web ha podido saber que no todas las escuderías contestaron a la consulta.

"No evaluaremos ninguna zona de DRS extra para el Gran Premio de Singapur", dijo un portavoz a Motorsport.com. "Es algo que se consideró tras el cambio de diseño para este año, y la FIA se puso en contacto con todos los equipos hace varias semanas para pedirles su opinión. Sin embargo, no hubo un consenso claro por parte de los equipos que respondieron y, tras nuestras simulaciones de seguridad, se decidió que no llevaríamos el asunto más lejos".

Valtteri Bottas había dicho este jueves que el asunto se plantearía en la reunión de pilotos del viernes.

El piloto de Alfa Romeo se refirió a los cambios en la pista: "Va a ser mejor, pero si realmente va a suponer una diferencia en términos de si será una carrera en la que puedas adelantar más fácilmente... No lo creo. Va a ser una pista difícil [para] adelantar. La mayoría de los pilotos esperaban tener otra zona de DRS en la [nueva] recta de atrás. Estoy seguro de que va a ser un punto de discusión", dijo.

Esteban Ocon sugirió que los escáneres del circuito podrían haber tergiversado los baches de la superficie y la gravedad de la curva, por lo que podría plantearse una prueba de última hora.

El piloto de Alpine lo explicó: "Todos estamos presionando en este momento para probar [intentar tener otra zona de DRS]. La FIA está preocupada por la seguridad en esa pequeña curva [la 15] a la izquierda. Personalmente creo, y los demás pilotos también, que no va a ser un problema".

Vista de la pista

"En este momento estamos presionando para poder probarlo al menos en los Libres 1, ver cómo se siente y si está bien, mantenerlo potencialmente. No hay ninguna razón por la que no podamos mantenerlo. En el simulador, había un gran bache en esa curva a izquierdas, que podría ser la causa de no tenerlo. Pero no creo que esté ahí en la realidad", siguió el galo.

"Creo que es un problema de escanear allí, con los muros, es rápido y todo eso. Pero incluso si queremos estar realmente seguros, simplemente pongámosla [la cuarta zona de DRS tras la curva 15]. Vamos a estar en quinta marcha, por lo que realmente el efecto del DRS viene después de esa curva. Podemos ponerlo después", remató Ocon.

Debido a las obvias preocupaciones de seguridad, es muy poco probable que la FIA dé luz verde a la idea de los pilotos de probar esa cuarta zona de DRS en los Libres 1. Motorsport.com ha pedido comentarios a la Federación Internacional.