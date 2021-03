Hamilton pide a la F1 acción contra el racismo, no palabras

Tras una ola de activismo en todo el mundo el año pasado pidiendo una mayor igualdad racial en todas las áreas de la sociedad, la F1 se comprometió a mejorar la diversidad en la categoría como parte de su campaña "We Race As One".

Como único piloto negro de la F1, Lewis Hamilton lideró las reivindicaciones para mejorar la diversidad en lo que llamó "un deporte dominado por los blancos".

Se llevó a cabo un acto previo a la carrera en el que a los pilotos se les permitió arrodillarse o mostrar su apoyo a la campaña End Racism como quisieran, y los equipos llevaban mensajes antirracistas en los coches.

La F1 ha anunciado que mejorar la diversidad es el mayor objetivo de su campaña We Race As One actualizada para 2021, y reveló planes para ayudar a mejorar la representación de las minorías en el automovilismo en general.

Los pilotos de F1 se reunieron con el director ejecutivo y nuevo presidente de la categoría, Stefano Domenicali, antes de los test de Bahrein la semana pasada para debatir los planes de cara a 2021, incluidos los mensajes y actos previos a la carrera.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué se había hablado y qué había en marcha para 2021, Hamilton lo calificó como una "reunión realmente buena" y elogió a Domenicali por dar "un primer paso adelante verdaderamente positivo".

El piloto de Mercedes explicó que se centraron en, para 2021, tomar medidas como categoría para mejorar la diversidad, y asegura que eso es más importante que los eslóganes o mensajes.

"Stefano se ha tomado el tiempo de sentarse con todos nosotros y ser abierto en cuanto a tener esa charla sobre cómo podemos trabajar juntos para mejorar el deporte", dijo Hamilton.

“Realmente no hubo mucha discusión sobre el acto previo a la carrera. Nos explicaron sus planes y podemos seguir con ellos".

“No es que haya que hacer todo allí en el acto, pero están haciendo algunos cambios, que creo que son positivos".

“El año pasado hubo muchas consignas. Obviamente, "We race as one", pero es necesario pasar a la acción este año. Eso fue algo de lo que se nos habló y se nos expresó".

“Eso es realmente de lo que tenemos que asegurarnos , de que seguimos teniendo esa conversación. Tenemos que asegurarnos de que se tomen medidas este año mientras seguimos impulsando la inclusión de la diversidad en este deporte".

"Creo que todos estamos juntos con ese objetivo de lograrlo".

El director de estrategia y negocios de la Fórmula 1, Yath Gangakumaran, reveló recientemente que la categoría planeaba ofrecer becas a estudiantes de orígenes desfavorecidos y tradicionalmente subrepresentados, financiando sus títulos universitarios y ayudándoles a encontrar caminos para trabajar dentro de la industria.

