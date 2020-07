Con Hamilton como abanderado, la Fórmula 1 ha creado diversas iniciativas contra el racismo y por la diversidad racial, y aprovechando el primer gran premio del año, fueron varias las muestras de protestas que se vieron.

Los 20 pilotos llevaron camisetas en la parrilla antes de la carrera del domingo con la leyenda "End Racism" (Fin al racismo), y se valoró en la GPDA la posibilidad de arrodillarse en la parrilla para apoyar los movimientos contra el racismo, como ha ocurrido en la NFL o diversos campeonatos de fútbol.

Finalmente, en los momentos previos a la carrera, la mayoría de los pilotos optaron por unirse en ese gesto de protesta con una de sus rodillas apoyadas contra el suelo. No obstante, Kvyat, Sainz, Raikkonen, Giovinazzi, Verstappen y Leclerc se quedaron de pie, aunque con las cabezas gachas formando dos filas delante de los coches alineados en sus cajones de salida.

Max Verstappen ya había avisado en su cuenta de Instagram de que estaba "muy comprometido con la igualdad y la lucha contra el racismo, pero creo que todo el mundo tiene el derecho de expresarse cómo y cuando quiera".

"No me arrodillaré porque vine a Austria a correr, pero respeto y apoyo la elección personal de cada uno de mis compañeros", dijo el de Red Bull.

Lando Norris había pedido que se respetara la decisión de cada piloto, mientras que Charles Leclerc también reveló su postura de antemano en redes sociales: "Creo que lo que importa son los hechos y los comportamientos en nuestra vida diaria en lugar de los gestos formales que podrían considerarse controvertidos en algunos países. No me arrodillaré, pero eso no significa en absoluto que esté menos comprometido que otros en la lucha contra el racismo".

La Asociación de Pilotos de la F1 había emitido un comunicado confirmando que cada uno sería libre de "mostrar su apoyo para terminar con el racismo a su manera" antes de la carrera.

El sábado, Daniel Ricciardo explicó que aunque todos los pilotos estaban unidos en el mensaje antirracista, algunos de sus compañeros expresaron su preocupación por las connotaciones que tiene el hecho de arrodillarse en cada cultura, y por cómo se vería en sus países de origen.

"Ninguno de nosotros está en contra de esto, así que todos lo apoyamos. Pero no era fácil para algunos pilotos por su nacionalidad y por lo que representaría algo como arrodillarse", aseguró.

"Obviamente, las razones por las que lo haremos es puramente para apoyar el Black Lives Matter. No por política, ni por nada más. Pero hay una delgada línea con algunos pilotos y sus nacionalidades y con cómo se percibe".

El de Renault recordó que nadie iba a ser "juzgado o criticado si no se arrodilla. No vamos a poner a nadie en peligro y cada uno hará lo que le parezca más cómodo".

Kevin Magnussen admitió que "la gente siempre va a interpretarlo de diferentes maneras", pero advirtió de que, como ocurrió este domingo, él iba a sumarse. "Espero que la gente lo vea como un símbolo de apoyo a todo el movimiento que está en marcha en este momento para terminar con el racismo y la discriminación."

Andreas Seidl, director del equipo McLaren, dijo que el debate no debe reducirse a simplemente si alguien se arrodilla o no: "Ese no es el punto de la discusión. Creo que es importante que cada piloto, cada equipo, pueda decidir por sí mismo cómo quiere expresarse".

"En McLaren tenemos varias iniciativas públicas en marcha. Eso es lo que creo que es importante, y no la discusión sobre arrodillarse o no".

