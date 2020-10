¿Qué pilotos de F1 son elegibles como reservas por los equipos?

McLaren anunció a principios de este año que tiene acceso a los pilotos reserva de Mercedes, Stoffel Vandoorne y Esteban Gutiérrez, por una cláusula de su futuro acuerdo de motores. Ambos tienen hecho su asiento y han pasado por el simulador de Woking.

Sin embargo, cuando se necesitó que alguien sustituyera a Checo Pérez en Silverstone, Vandoorne estaba en las finales de la Fórmula E en Berlín, mientras que se supo que Gutiérrez no dispone de la Superlicencia debido a un cambio en las reglas para este año.

El Código Deportivo de la FIA establece que cualquier piloto que no haya competido durante tres temporadas completas debe sumar 300 km de test dentro de los 180 días posteriores a la solicitud de la licencia, es decir, quien no haya competido en F1 desde 2016 y no haya probado en un Fórmula 1 desde febrero, no tiene Superlicencia este año.

Gutiérrez no cumple con este requisito porque compitió por última vez con Haas en 2016 –al igual que le sucedería a Nico Rosberg, Felipe Nasr o Rio Haryanto–.

Así, junto a los pilotos que despuntan y que han conseguido los 40 puntos de la Superlicencia, y Nico Hulkenberg –que sustituyó a Sergio Pérez en Racing Point en los GP de Gran Bretaña y del 70º aniversario–y a Stroll en el GP de Eifel–, la lista de pilotos con Superlicencia y su situación se resume a continuación.

Los pilotos que tienen Superlicencia para la Fórmula 1 en 2020

Jenson Button - Última carrera: Mónaco 2017

La última temporada completa de Jenson Button fue con McLaren en 2016, pero su aparición en Mónaco al año siguiente como sustituto de Fernando Alonso cuando disputó la Indy 500 significa que todavía cuenta con la Ssuperlicencia. El campeón de F1 en 2009 dejó claro en ese momento que era algo puntual y que no tiene interés en volver. Desde entonces se ha centrado en las carreras de coches deportivos, GT y su papel como experto en Sky.

Paul di Resta - Última carrera: Hungría 2017

La última temporada completa de Di Resta fue con Force India en 2013. Después de dos años fuera, asumió el papel de reserva en Williams en 2016, y en 2017 fue llamado en Hungría cuando Felipe Massa se puso enfermo. Salió el sábado directamente a la clasificación y se retiró de la carrera. Esa participación le permite contar todavía con la Superlicencia, por lo que McLaren lo ha llamado para Silverstone.

Jolyon Palmer - Última carrera: Japón 2017

Jolyon Palmer fue cortado por Renault a falta de cuatro carreras para el final de la temporada 2017. Posteriormente ha forjado una exitosa carrera como experto en medios, especialmente en BBC Five Live. Sin embargo, sigue siendo elegible hasta el final de esta temporada.

Pascal Wehrlein - Última carrera: Abu Dhabi 2017

Pascal Wehrlein dejó la F1 al final de su temporada 2017 tras su paso por Sauber cuando el equipo cambió de dueño, y después se desvinculó de Mercedes. Desde 2019 ha estado ligado a Ferrari como piloto de desarrollo y, por lo tanto, sigue al día gracias a su actividad en el simulador de Maranello. En junio se separó del equipo de Fórmula E de Mahindra y fichó por Porsche. Con solo 25 años, su carrera en la F1 aún podría continuar.

Stoffel Vandoorne - Última carrera: Abu Dhabi 2018

Stoffel Vandoorne salió de McLaren a finales de 2018 y posteriormente ha hecho carrera en la Fórmula E. Sus vínculos con Mercedes le convierten en el candidato claro para el puesto de reserva del equipo Brackley, pero también está disponible como "cedido" para Racing Point y McLaren. Sus compromisos con la Fórmula E en Berlín le impidieron estar disponible en Silverstone, cuando Pérez causó baja.

Sergey Sirotkin - Última carrera: Abu Dhabi 2018

Sergey Sirotkin se separó de Williams tras su única temporada completa en F1 en 2018. El año pasado se convirtió en piloto de reserva de Renault y también estuvo disponible para McLaren. Sigue siendo el reserva oficial de Renault y ha asistido a grandes premios este año con el equipo de Enstone. Actualmente compite en carreras de resistencia, y a principios de este año hizo algunas pruebas de F2 con ART.

Fernando Alonso - Última carrera: Abu Dhabi 2018

Fernando Alonso centró su 2020 tras el Dakar en la Indy 500, donde acabó 21º. Desde el GP de Bélgica en adelante, ha estado disponible para ocupar un puesto de reserva, pero tras el anuncio de su fichaje por Renault para 2021, el asturiano está concentrado en el trabajo para la próxima temporada y su regreso a la F1. De hecho, el equipo de Enstone está negociando con la FIA la posibilidad de subirle a su coche actual en el test de jóvenes pilotos de Abi Dhabi.

Brendon Hartley - Última carrera: Abu Dhabi 2018

La etapa de Brendon Hartley en Toro Rosso finalizó en la temporada 2018, y a partir de entonces desapareció del radar de Red Bull. Posteriormente volvió al WEC, después se unió a Toyota, y también corrió en Fórmula E hasta que dejó el equipo Dragon en junio. En 2019 fue piloto de desarrollo de Ferrari y pasó muchas horas en el simulador de Maranello. Todavía tiene 30 años, pero su nombre no ha sonado como reserva de F1.

Marcus Ericsson - Última carrera: Abu Dhabi 2018

Marcus Ericsson puso rumbo a Estados Unidos y se centró en la IndyCar después de correr con Sauber en la temporada 2018. Sin embargo, sigue vinculado al equipo suizo y sus dueños. El año pasado fue el reserva y echó una mano en un test en Austria. Este año, Robert Kubica ocupa el papel de reserva en Alfa Romeo, pero Ericsson sería el siguiente piloto en la lista al que el equipo llamaría, si sus compromisos en la IndyCar se lo permiten.

Robert Kubica - Última carrera: Abu Dhabi 2019

Tras su desafortunada temporada 2019 con Williams, Kubica y su patrocinador se mudaron a Alfa Romeo este año. Actualmente es el reserva oficial del equipo y tiene una oportunidad extra de ser llamado, ya que su compañero Antonio Giovinazzi es el reserva de Ferrari, por lo que le sustituiría si se dieran las circunstancias. Se ha mantenido al día participando regularmente en algunas FP1 este año.

Sebastien Buemi - Última carrera: Brasil 2011

Sebastien Buemi, reserva durante mucho tiempo de los dos equipos de Red Bull y que compitió en Fórmula 1 de 2009 a 2011 con Toro Rosso, sí es seleccionable. Aunque el suizo no haya corrido ninguna carrera en el Gran Circo desde 2011, al haberse proclamado campeón del WEC 2018/19 tiene acceso directo a la Superlicencia.