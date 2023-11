Pérez no se descentra pese a los rumores sobre su futuro en Red Bull F1

De casi lo único que se habla en el paddock de la Fórmula 1 son de los rumores alrededor del segundo asiento de Red Bull, puesto que en las redes sociales se comentaba que Fernando Alonso sustituiría a Sergio Pérez. Sin embargo, el equipo austriaco desmintió haberse puesto en contacto con el asturiano, y el propio piloto aseguró que habría "consecuencias" sobre esos comentarios infundados.

El otro protagonista de la historia vivió una semana muy dolorosa después de abandonar en su carrera de casa tras solo una vuelta, pero está confiado al "100%" de que conservará su puesto en la temporada 2024: "Fue muy doloroso, fue un día triste al estar de vuelta en casa, me dolió mucho, especialmente cuando piensas en lo que podría haber pasado si no hubiera pasado ese toque tan pronto, pero también me di cuenta de que lo di todo, que estaba peleando por el liderato".

"Hice una apuesta, y debo mantener mi cabeza alta porque lo di todo durante el fin de semana, los aficionados fueron increíble, y el equipo también me apoyó, fue duro, pero ya estamos en Sao Paulo", aseguró el de Guadalajara ante los medios de comunicación. "Todos somos pilotos, somos pasionales, si no lo fuéramos, no estaríamos en este trabajo, estuvo muy cerca de funcionar, pero a veces, con esta generación de coches, el del interior se queda en un ángulo muerto, muy rápido. Hay muchos factores, que si los pones juntos, y eso es lo que pasó".

En el momento en el que se le preguntó si estaría en el segundo asiento de los de Milton Keynes, respondió sin dudar: "Sí, al 100% tengo la confianza de eso, al 100%. No es algo en lo que esté pensando ahora, para ser sincero, cuando pasas por un bache, te centras en la competición, se han dicho muchos rumores sobre mi futuro, pero pongo mi energía en estar concentrado en lo que debo hacer".

"Tengo la cabeza despejada, es una oportunidad para demostrar lo fuerte que soy mentalmente, y en cómo puedo adaptarme a esos momentos, pero lo más importante es cómo te recuperas de eso", aseguró el mexicano. "He estado en este deporte durante muchos años y tengo experiencia, todos tienen diferentes agendas aquí, incluso los periodistas".

Dejando a un lado los rumores, Sergio Pérez sigue en su pelea por el subcampeonato contra Lewis Hamilton, al que le saca 20 puntos con todavía tres citas [una al sprint incluida], y en el momento en el que se le puso sobre la mesa si ocurriría una situación de tensión en Red Bull como el año pasado en Interlagos, aseguró que no sería así.

Eso se debe a que en la temporada 2022, cuando Max Verstappen ya se había proclamado campeón y no tenía nada el juego, se negó a dejar pasar a su compañero para sumar más puntos y poder tener adelantar a Charles Leclerc por esa segunda plaza: "No hemos pensado en eso, pero estoy seguro de que tendré el apoyo de Max [Verstappen]".

