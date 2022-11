Pérez confía en que él y Max se comporten "como adultos"

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez rodaba en séptimo lugar detrás de Max Verstappen cuando Red Bull comunicó por radio que su compañero el neerlandés le cedería la posición en la última vuelta con el fin de que Pérez pudiese sumar más puntos para el campeonato de pilotos.

El intercambio le habría dado dos puntos extra y le habría puesto claramente por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, en la batalla por el segundo puesto en el campeonato del mundo, con solo una carrera por delante.

En cambio, Verstappen ignoró una orden específica del equipo para dejar pasar a Pérez, diciéndole al equipo que él "tenía sus razones".

Justo después de la carrera, ambos pilotos se vieron envueltos en una discusión con el jefe de equipo, Christian Horner, y el asesor de Red Bull, Helmut Marko.

Después, Pérez no quiso comentar al detalle lo que sucedió en pista en la carrera del domingo en Interlagos, teniendo en cuenta que llegará a la final de la temporada en Abu Dhabi empatado a puntos con Leclerc (290 puntos, respectivamente).

"Todo eso se tratará internamente en el equipo y seguiremos adelante", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por su opinión.

"Obviamente, estoy decepcionado, especialmente después de todo lo que he hecho. Pero estoy seguro de que todos somos adultos y seguiremos adelante como equipo", asegura el mexicano.

El mexicano hizo hincapié en todas aquellas ocasiones anteriores en las que había ayudado a Verstappen, y dijo: "Obviamente, he hecho mucho por él en el pasado, no es ningún secreto. Pero como digo, es mejor mantener esta discusión internamente, y seguimos adelante como equipo."

Pérez fue categórico al afirmar que la situación finalmente se ha resuelto.

"Sí, definitivamente. Si no, no tiene sentido para mí. Será diferente no sólo en Abu Dhabi, sino en adelante. Siempre pondremos al equipo por delante de nuestros intereses".

Pérez tuvo un fin de semana difícil en Brasil. Corrió a un segundo por detrás del ganador de la prueba del domingo, George Russell, además de verse atrapado en los neumáticos medios tras la reanudación del coche de seguridad al final de la etapa, cuando el resto de la parrilla estaban rodando con blandos. Pasó de ser tercero a séptimo en las últimas vueltas.

"Sí, fue de mal en peor, tuvimos un primer stint realmente bueno. El segundo [stint] iba bien, pero luego el último fue muy, muy malo, especialmente con el coche de seguridad, arruinó nuestra carrera al estar en ese medio [el neumático] en la reanudación, no teníamos agarre".

Respecto a la batalla con Leclerc en Abu Dhabi dijo: "Será el que termina por delante, así que estaría bien hacerlo [quedar por delante de Leclerc]".