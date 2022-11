Verstappen insinúa cuál era la razón para no dejar pasar a Pérez

Cargar el reproductor de audio

Mientras Mercedes lograba su primera victoria en la F1 2022 con un doblete liderado por Russell, en las filas de su gran rival del pasado año, Red Bull, se desataba la guerra por detrás. Pensando en el subcampeonato de pilotos, donde Pérez está igualado con Leclerc, el equipo de las bebidas energéticas pidió a Verstappen dejar pasar a su compañero, pero el holandés hizo caso omiso.

Así, tras decirle en hasta dos ocasiones que dejara pasar a Sergio Pérez, Verstappen se mantuvo detrás de Fernando Alonso y terminó sexto, privando al mexicano de dos puntos que pueden ser claves a final de curso.

Cuando su equipo le pidió explicaciones por radio, Max Verstappen declaró: "Ya os había explicado las razones por las que no lo iba a hacer". Y esa respuesta, obviamente, provocó que los medios de comunicación le preguntaran cuáles eran esas razones.

Después de una improvisada reunión de urgencia entre Horner, Verstappen y Pérez para aclarar lo sucedido, el #33 se puso ante los micrófonos de los canales, y mantuvo su discurso: "Bueno, tengo mis razones para ello".

Y apuntó: "Acabamos de debatirlo, de hablar con el equipo antes de venir aquí, y hemos tenido que aclarar otras cosas que habían pasado antes, y ese también es el motivo por el que no le dejé pasar".

¿Pero cuál era esa razón que tenía para no dejar pasar a Pérez? Pudiera parecer que Verstappen se refería a un pequeño incidente que tuvieron en la salida cuando, defendiéndose del ataque de Lando Norris, Checo tocó por detrás a su compañero en la primera chicane.

Sin embargo, desde Países Bajos surgió otra teoría que ha ido ganando fuerza con las horas, y es que Verstappen habría explicado ya en la reunión del sábado por la noche a su equipo que no iba a dejar pasar a Pérez. Esa teoría considera que Verstappen no habría olvidado el trompo de Pérez en la clasificación del pasado GP de Mónaco (a finales de mayo), que no permitió a Max mejorar su vuelta y lograr una pole que veía a su alcance. Aquel domingo, Checo ganó la carrera y se ganó la renovación con el equipo. Un error en clasificación que, dicen en el entorno de Verstappen, el bicampeón tendría aún presente para no colaborar con su vecino de box.

"Creo que fue mejor que finalmente nos sentáramos juntos y habláramos de ello, y simplemente avanzáramos desde aquí", continuó Verstappen. "Hemos hablado de lo que haremos de aquí en adelante. Por supuesto, si en Abu Dhabi él necesita los puntos, porque están empatados [Leclerc y Checo], no es el fin del mundo, porque necesitará de todas formas terminar por delante. Si en Abu Dhabi necesita ayuda, sin duda le ayudaría, ahí estaré".

Verstappen cree que el asunto polémico del GP de Sao Paulo ha quedado zanjado tras la charla y su explicación: "Pero es bueno que hayamos hablado de ello ahora y básicamente hayamos aclarado todo lo que había, la razón por la que no lo hice".

Por su parte, Checo Pérez rehuyó la polémica ante algunos medios de habla inglesa y ante DAZN F1, pero en Fox Sports México fue mucho más directo. "Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué sucedió, en especial todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones. Estoy muy sorprendido, porque creo que tiene dos campeonatos gracias a mí", sentenció.

Y pese a que Verstappen había insistido en que todo estaba aclarado, cuando le preguntaron a Pérez por las razones de su compañero, dijo que no tenía "ni idea" de a lo que se refería, y añadió: "Tal vez deberías preguntarle a él sobre eso".

