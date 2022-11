Vídeo: Verstappen ignoró la orden de dejar pasar a Pérez en Brasil

Cargar el reproductor de audio

La carrera del Gran Premio de Sao Paulo 2022 de Fórmula 1 fue toda una locura, y desde el principio de la prueba pasaron muchas cosas, como el incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen o la tensión entre Alpine y Esteban Ocon cuando pidieron al galo no luchar contra su compañero Alonso en el segundo reinicio de la carrera tras un Safety Car.

Algo similar ocurrió en Red Bull, donde en las últimas vueltas se ordenó a Verstappen (sexto) dejar pasar a su compañero Sergio Pérez (séptimo) para que sumara más puntos en la lucha por el subcampeonato del mundial ante Charles Leclerc.

Mientras Verstappen trataba de atacar a Fernando Alonso, al que tenía a poco más de un segundo, Pérez se quedaba a unos cuatro segundos por detrás, sin la posibilidad de acercarse a tiro de DRS de su compañero. Así pasaron los minutos y, en la última vuelta y ante la imposibilidad de que Verstappen superara a Alonso, se le pidió nuevamente dejar pasar a Checo, pero el neerlandés ignoró la petición.

De esa forma, los Red Bull vieron cómo sus monoplazas se quedaron con el sexto y séptimo lugar, con el bicampeón del mundo por delante del que fue su escudero en tantas ocasiones, sin permitir que pudiera recortar algo de puntos respecto a Charles Leclerc.

"Os lo he dicho, tengo mis razones", expresó por la radio el piloto holandés cuando cruzó la línea de meta tras 71 giros y después de haber desobedecido. Finalmente el campeón fue sexto, lo que le dio ocho puntos más para la clasificación, mientras que un visiblemente molesto Pérez también hablaba con el muro de boxes.

"Gracias por eso, chicos, gracias por eso", decía Checo Pérez cuando se dio cuenta de que Verstappen no le había dejado pasar para sumar unos valioso puntos en su lucha contra Charles Leclerc por el subcampeonato del mundo de pilotos.

"Lo siento, Checo [Pérez]", comentó el director de la escudería, Christian Horner, para calmar los ánimos en un equipo que ahora parece que no tiene el nivel de empatía de hace unas carreras.

Luego, pese a que en DAZN F1 emitió un breve "no entiendo las razones, no tengo la información para comentar algo", en Fox Sports México se extendió mucho más, con un claro mensaje: "No entiendo sus razones, estoy muy sorprendido, porque tiene dos campeonatos por mí".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!