Pérez y Bottas admiten tener "un poco de miedo" ante el Aston Martin 'AMR26 B'
Los pilotos de Cadillac creen que Aston Martin dará un gran salto en Hungría, de hecho, Bottas admite que el nuevo AMR26 B "da un poco de miedo".
Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La gran actualización de Aston Martin para este fin de semana en el Gran Premio de Hungría no solo ha despertado interés entre los aficionados, sino también entre sus rivales directos. En Cadillac, tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas admitieron que esperan un importante paso adelante que podría afectar a sus resultados.
Después de un decepcionante inicio de temporada, Aston Martin ha elegido Hungaroring para su primer paquete de mejoras del año, que no es una simple actualización, sino un coche totalmente nuevo, con el objetivo de dejar atrás la última posición de la parrilla y acercarse a la zona media para luchar por los puntos.
En la rueda de prensa previa al GP de Hungría, ambos pilotos de Cadillac, que es ahora mismo el equipo que está por delante de Aston Martin, fueron preguntados por estas mejoras que podrían tener un impacto directo en ellos mismos.
Sergio Pérez se mostró bastante convencido de que Aston Martin acabará encontrando el camino: "Sin duda. Creo que se desarrollarán con fuerza, obviamente son un equipo muy bueno. Esperamos que recorten la distancia y que sigan avanzando".
Quien fue un paso más allá fue Valtteri Bottas, ya que reconoció que los rumores que circulan por el paddock apuntan a una transformación total que incluso le asusta.
"Creo que hay muchos rumores. La mayoría dice que va a ser un gran paso para ellos. Pero, de nuevo, ya lo veremos cuando el coche salga a la pista. Un rumor que he oído es que lo único que se mantiene igual en el coche actual es la suspensión delantera. Todo lo demás es nuevo. Así que ya veremos".
"Tengo bastante curiosidad al respecto, pero al mismo tiempo me da un poco de miedo, en el sentido de que, si dan un gran salto adelante, nos quedaremos atrás", dijo.
Pese a ello, el finlandés dejó claro que Cadillac no puede distraerse pensando en el rendimiento de sus rivales y que el foco debe seguir estando en su desarrollo.
"Pero al final, solo tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. No deberíamos malgastar nuestra energía en eso", concluyó el veterano piloto de F1, ex de Mercedes.
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