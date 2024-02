Pérez señala por qué Alonso es un referente para los pilotos

Fernando Alonso ha roto con la creencia de que un piloto pierde la mayor parte de sus facultades entrado en la treintena. El asturiano cumplirá durante esta temporada 43 años, y aunque no descarta dar un paso al lado, se encuentra en su mejor momento, y reveló que unas sorprendentes pruebas físicas le podrían llevar hasta los 50.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Pérez en la presentación del Red Bull RB20 si él se ve corriendo en Fórmula 1 a los 50 años, dijo: "No, no me veo corriendo por tanto tiempo...". Y ante la pregunta de si ve a Alonso hasta esa edad, contestó: "¡Probablemente! Probablemente sí".

"Creo que Fernando es un gran ejemplo para nuestra generación en términos de motivación. La Fórmula 1 es diferente a otros deportes, es un deporte de motivación, es tener la voluntad de viajar por el mundo, durante todo el año. Y si tienes esa motivación, y obviamente, te cuidas el cuerpo... todos somos muy profesionales, así que la condición física no es una limitación, entonces todo es cuestión de la motivación que tengas cuando llegas a esas etapas de la vida".

Sergio Pérez cumplió el pasado mes 34 años (mira aquí cuándo es el cumpleaños de cada piloto), y esta será su temporada 14 en la máxima categoría, lo que le permitirá estar entre los 20 pilotos con más temporadas en la historia de la F1. Sin embargo, e incluso aunque Red Bull decidiera no renovarle, aún no se ve su retirada.

Durante el mismo encuentro con los medios, a Pérez le preguntaron por otras palabras de Fernando Alonso sobre los pocos días de test que tienen los pilotos y equipos para preparar los coches, aunque el de Guadalajara opinó al contrario: "¡No hay tiempo para más, tenemos 24 carreras! Entonces... sí, creo que el calendario ya es brutal, así que no hay tiempo para más pruebas".

Por último, tanto Pérez como Alonso acaban contrato con sus respectivos equipos a final de año, y cuando al mexicano le preguntaron si Red Bull le ha puesto algún objetivo para renovar, respondió que las únicas meta son las que se pone él mismo: "No, creo que es una temporada realmente muy ocupada. Así que sólo nos centramos en las primeras carreras. Y no creo que vaya a marcar ningún plazo ni nada por el estilo, por ahora, sólo me estoy centrando en las cinco primeras carreras para sacar el máximo provecho de ellas, porque van a ser tan agotadoras que simplemente no quiero ninguna distracción".