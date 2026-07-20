Wolff: "Tuvimos un problema en todos los motores Mercedes; faltaba potencia en recta"

Mercedes abandona Spa-Francorchamps con dos conclusiones muy diferentes, aunque ambas igual de importantes. La primera es el regreso a la victoria de Andrea Kimi Antonelli, que amplió su ventaja al frente del Mundial sobre sus principales rivales. La segunda, mucho más dolorosa, fue el abandono de George Russell en la curva 5 de la primera vuelta, tras un desafortunado toque con el Ferrari de Lewis Hamilton.

Más que centrarse en la consecuencia —el abandono de Russell provocado por el contacto con su excompañero Hamilton—, en Mercedes quieren analizar por qué el británico se encontraba en esa situación y en ese punto de la pista.

En las imágenes se pudo apreciar con claridad cómo, en la recta de Kemmel, el Mercedes de George Russell fue literalmente engullido por los Ferrari de Charles Leclerc —que aprovechó el rebufo y un despliegue de energía muy potente a la salida de Eau Rouge— y de Lewis Hamilton.

En ese momento, Russell trató de defenderse por el exterior, emparejándose de nuevo con el Ferrari de Hamilton. Ya en la curva 5, ambos coches se tocaron y el peor parado fue el piloto británico de Mercedes, que terminó detenido en la escapatoria sin posibilidad de continuar.

Al término de la carrera, Toto Wolff comentó lo sucedido tanto desde el punto de vista del incidente como del aspecto más importante: los problemas en las unidades de potencia fabricadas en Brixworth, que quedaron en evidencia en las largas rectas del circuito de las Ardenas.

"Hay dos aspectos. El primero es la carrera, el accidente que ocurrió: fue desafortunado para nosotros. Perdimos muchos puntos tanto en el campeonato de constructores como en el de pilotos con George".

George Russell, Mercedes Foto di: Sona Maleterova / Getty Images

"En Kemmel se estaba agotando la energía disponible, pero para entonces ya era demasiado tarde. Intentó el adelantamiento por el exterior, frenando muy tarde, y esa debería haber sido su curva. Pero fue un incidente de carrera: estas cosas pueden ocurrir tanto al que va delante como en mitad del pelotón o al final de la parrilla".

"Luego tuvimos un problema que afectó a todos los motores Mercedes: faltaba potencia en la recta y eso le perjudicó muchísimo. La responsabilidad es al 100% nuestra. Como equipo estamos dando el máximo: tenemos la unidad de potencia más potente, un coche capaz de ganar, y todo el mundo hace lo posible por reducir al mínimo los errores. Pero los errores ocurren, porque somos seres humanos".

"Decepcionamos a Kimi en Silverstone, donde George consiguió un podio probablemente mejor de lo que realmente merecía el coche. Luego uno abandonó en Montreal, el otro en Barcelona: esa ha sido un poco la historia de nuestra temporada. Este es un deporte técnico, un deporte mecánico".

Wolff también reiteró que prefiere disponer de un motor y un monoplaza muy rápidos, aunque no sean del todo fiables, antes que justo lo contrario. En su opinión, es mucho más sencillo hacer fiable un coche rápido que convertir en competitivo uno fiable pero lento.

"Estoy orgulloso de formar parte de la organización de HPP y MGP. Son grupos de personas que lo dan absolutamente todo. Este año hemos creado un producto realmente muy fuerte y prefiero tener que resolver problemas de fiabilidad antes que intentar hacer rápido un motor o un coche lentos".

"Estamos dando el 100% y debemos seguir haciéndolo, porque hemos perdido muchos puntos precisamente por culpa de la fiabilidad. Deberíamos estar mucho más arriba en la clasificación".