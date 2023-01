Panthera Team Asia no se ve como un rival para Andretti en F1

Cargar el reproductor de audio

En los últimos días, Andretti ha dado un paso muy importante en relación al proyecto que hace unos meses presentó para entrar en la Fórmula 1, con un anuncio en el que confirmó que estarán respaldados por uno de los mayores fabricantes de coches de EEUU, General Motors.

Lo cierto es que se espera que Andretti se una a la parrilla como el úndecimo equipo, tras la última iniciativa de la FIA a petición de su presidente, Mohammed Bin Sulayem, a través de redes sociales. También se rumorea que Honda podrá ser su proveedor de unidades de potencia.

Pero no solo Andretti tiene interés por entrar a la F1, sino que otro equipo también ha acelerado el proceso de forma pública: Panthera Asia Team, que se fundó hace cuatro años, en 2019, pero que tuvo que poner freno a sus intenciones debido a algunos contratiempos como la COVID-19.

El cofundador de Panthera, Benjamin Durand, que últimamente ha hecho muchas declaraciones sobre el proceso de inscripción, ha afirmado que su equipo no compite con Andretti por ser el undécimo equipo de la parrilla, ya que la Fórmula 1 pretende acoger a más equipos.

En declaraciones a PlanetF1, Durand dijo: "Es posible tener 13 equipos en la parrilla. Por supuesto, eso no significa que vaya a haber 13, pero si hay tres buenos equipos que se interesan y esos tres aportan algo a la F1, seguramente harían sitio a tres estructuras más".

"Así que no, no competimos con Andretti por un puesto en la parrilla, no son ellos o nosotros", aseguró.

"No puedo opinar sobre lo que Andretti puede aportar a este deporte, pero su entrada en la F1 no afecta a nuestro futuro".

Durand también dijo que Panthera se dirigirá a otros mercados diferentes a los de Andretti, por lo que no habrá mucha competencia entre los dos equipos en ese sentido.

"No nos vemos como rivales. Para empezar, no estamos en el mismo mercado. Sí, tenemos muchas similitudes teniendo en cuenta que ellos correrán fuera de EEUU y nosotros fuera de Asia, pero cuentan con el apoyo de un fabricante".

"Además, no podemos compararnos con ellos porque ya son un equipo que está compitiendo".

"Lo único que podemos hacer es convencer a la gente de lo valioso que es nuestro proyecto. Creemos que tenemos un proyecto lo bastante bueno como para presentarlo a la FIA y a la F1", concluyó.

