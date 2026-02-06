Ir al contenido principal

Fórmula 1

Newey y el futuro del automóvil: por qué no todo pasa por el coche eléctrico

El gurú técnico de Aston Martin analiza el auge del coche eléctrico, defiende los combustibles sintéticos y advierte que la transición energética no tendrá una única solución.

Pol Hermoso
Publicado:
Adrian Newey, Aston Martin

Foto de: Aston Martin

En plena carrera del automóvil hacia la electrificación, Adrian Newey invita a levantar el pie del acelerador… al menos en lo conceptual. El gurú técnico de Aston Martin F1 Team, voz siempre escuchada cuando se habla de futuro, ha reflexionado sobre coches eléctricos, combustibles sostenibles y el papel que debe jugar la Formula 1 como laboratorio tecnológico en su entrevista Undercut, publicada en la web del equipo británico.

Lejos de discursos maximalistas, Newey traza una visión mucho más amplia y, sobre todo, realista. Para él, la clave no está en elegir un único camino, sino en aceptar que la transición energética será, necesariamente, plural.

El ingeniero británico ve en los combustibles sostenibles una oportunidad enorme, especialmente en el contexto de la Fórmula 1 de 2026, donde la unidad de potencia repartirá su protagonismo al 50% entre la parte térmica y la eléctrica. "Es una gran solución energética para el futuro en términos de lograr la neutralidad en carbono", explica Newey, subrayando además el papel que puede desempeñar la F1 como acelerador tecnológico gracias a socios como Aramco, implicado en el desarrollo de este tipo de combustibles.

Eso sí, Newey no oculta las limitaciones actuales. Los combustibles sintéticos siguen siendo caros si se comparan con los fósiles, aunque considera que es solo una cuestión de tiempo que las técnicas de producción evolucionen y permitan una adopción más amplia. Para él, es un terreno en plena expansión y absolutamente clave para alcanzar una neutralidad en carbono que define como "vital para la ecología futura de la Tierra".

Por qué Adrian Newey no cree que el coche eléctrico sea la única solución

¿Y qué pasa entonces con el coche eléctrico, gran protagonista del mercado actual y de campeonatos como la Formula E? Newey rehúye el blanco o negro. "Todo el mundo habla de los coches eléctricos, pero la realidad es que no hay una única tecnología que sea la solución", sentencia. En su hoja de ruta entran muchas variables: electricidad, combustibles sintéticos, biocombustibles e incluso el hidrógeno.

Una visión que encaja, además, con el desafío que afrontará la Fórmula 1 a partir de 2026. Con una dependencia mucho mayor de la energía eléctrica, la gestión será tan importante como la velocidad pura: cuándo usarla, cómo recuperarla y cómo evitar quedarse sin ella antes del final de la vuelta. Un escenario que transformará la manera de correr… y de pensar las carreras.

En definitiva, Newey no reniega del coche eléctrico, pero sí de la idea de que sea la única respuesta. Para el cerebro técnico de Aston Martin, el futuro del automóvil —y del automovilismo— no será eléctrico o sostenible. Será, inevitablemente, una combinación de todo. Y cuanto antes se entienda eso, mejor.

Pol Hermoso

