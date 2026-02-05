Newey va a por más: habrá un Aston Martin AMR26 muy distinto en la primera carrera

¡Habrá más! El Aston Martin AMR26 sorprendió a todo el mundo desde el primer momento en el que pisó el Circuit de Barcelona-Catalunya en la penúltima jornada de los test, y ha generado multitud de comentarios y mucha admiración incluso por parte de sus rivales.

El radical diseño de ese Aston Martin lleva la indudable firma de Adrian Newey, que ha interpretado de una manera muy peculiar el nuevo reglamento, pero el propio genio británico asegura que esto no ha hecho más que empezar. En la entrevista en la web oficial de Aston, y sus habituales 'Undercut', habló largo y tendido del AMR26, y pidió a todo el mundo "mantener la mente abierta".

Cuando se ahondó sobre esa frase, inevitablemente se pasó al tema del desarrollo, que será más importante que nunca en la F1 2026 al estrenarse un nuevo reglamento y haber, por tanto, un enorme margen de mejora.

"Así es. El AMR26 que competirá en Melbourne [en el GP de Australia primera carrera] va a ser muy diferente al que se vio en el Shakedown de Barcelona, y el AMR26 con el que terminaremos la temporada en Abu Dabi va a ser muy diferente a con el que empecemos la temporada", aseveró.

"Es muy importante mantener la mente abierta».

La gran duda es si espera que ese modelo que presente el primer fin de semana de marzo en el Circuito de Albert Park de Melbourne sea competitivo desde el principio. "Hemos intentado fabricar algo que esperamos que tenga un gran potencial de desarrollo", explicó. "Lo que hay que evitar es un coche que salga bastante optimizado dentro de su ventana, pero que carezca de mucho potencial de desarrollo".

"Hemos intentado hacer lo contrario, por lo que nos hemos centrado realmente en los fundamentos, hemos puesto nuestro esfuerzo en ellos, sabiendo que algunos de los apéndices (alas, carrocería, cosas que se pueden cambiar durante la temporada) tendrán, con suerte, potencial de desarrollo".

Precisamente ese es un área en el que Aston Martin, en los últimos años y aún sin Newey, ha fallado, en el de la carrera de desarrollo durante el año.

Por último, sobre su capacidad de los comentarios de los pilotos y convertirlos en desarrollo para sus coches, cree que las nuevas reglas le dan la oportunidad de que siga siendo así: "La generación anterior de coches con efecto suelo, de 2022 a 2025, se volvió bastante difícil de conducir. El Aston Martin, por desgracia, fue un ejemplo particular de ello".

"Con esta nueva fórmula, estamos tratando de fabricar un coche del que Lance y Fernando puedan extraer un buen nivel de rendimiento de forma constante", remató.