Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
Fórmula 1

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Adrian Newey reconoce que Aston Martin empezó a trabajar en el AMR26 de la F1 2026 con cuatro meses de desventaja y explica por qué llegó tan justo a pista.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Añadir como fuente principal
Adrian Newey, Aston Martin

Sin contar a Williams, que ni tan siquiera acudió al shakedown de Barcelona, Aston Martin fue el último equipo en poner su coche sobre el asfalto de la pista catalana en la tarde del jueves, con sólo un día de rodaje al completo el viernes debido a un proyecto ambicioso que contó con un tiempo muy limitado.

En una entrevista en la propia página web del equipo de Silverstone, Adrian Newey, creador principal del un radical AMR26 que sorprendió a todos nada más salir a la pista, explicó cómo la magnitud del reto, la dirección de desarrollo, las nuevas herramientas de la fábrica de Silverstone y el tiempo disponible le costó al equipo varios días de pruebas.

"Probablemente, 2026 sea la primera vez en la historia de la F1 que las reglas sobre la unidad de potencia y el chasis cambian al mismo tiempo. Se trata de un conjunto de normas completamente nuevo, lo que supone un gran reto para todos los equipos, pero quizás más para nosotros".

"El AMR Technology Campus sigue evolucionando, el túnel de viento no estuvo a pleno rendimiento hasta abril y yo no me incorporé al equipo hasta marzo del año pasado, así que, en realidad, hemos empezado con retraso. Ha sido un plazo muy ajustado y diez meses extremadamente ajetreados", dijo.

En concreto, el genio británico reveló que Aston Martin tuvo que enfrentarse a un retraso de cuatro meses en comparación con el resto de equipos en cuanto a la preparación de su coche para 2026.

"La realidad es que no conseguimos meter un modelo del coche de 2026 en el túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos nuestros rivales, habrían tenido un modelo en el túnel de viento desde el momento en que terminó la prohibición de las pruebas aerodinámicas de 2026 a principios de enero del año pasado. Eso nos puso en desventaja de unos cuatro meses, lo que ha supuesto un ciclo de investigación y diseño muy, muy apretado. El coche no estuvo listo hasta el último momento, por lo que tuvimos que luchar para llegar a tiempo al shakedown de Barcelona".

Más sobre la entrevista a Newey:

Debido a ese retraso, cuando el AMR26 salió a la pista el jueves por la tarde en el Circuit de Barcelona-Catalunya fue un momento muy importante y, cuando le preguntaron a Newey si estaba nervioso al respecto, el veterano ingeniero de 67 años no tuvo problemas en reconocerlo.

"Siempre que un coche está a punto de salir a la pista por primera vez, es un momento de nervios".

"El equipo trabajó muy duro para tener el coche listo. Queda mucho por hacer y mucho por aprender, pero esos primeros días en la pista han sido importantes para empezar a comprender cómo se comporta el coche y completar las importantísimas primeras comprobaciones de los sistemas antes de las pruebas de pretemporada en Bahrein", concluyó.

Ahora, tras las primeras comprobaciones y las más de 60 vueltas de Fernando Alonso en el último día de shakedown en España, Aston Martin espera poder llegar a los test de pretemporada de Bahrein con un enfoque más agresivo, en busca de más respuestas que le permitan conocer más el monoplaza y así intentar llegar al GP de Australia que abrirá la temporada con el mejor AMR26 posible.

Sobre Aston Martin:
Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin

Foto de: Aston Martin

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren
Siguiente artículo La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Mejores comentarios

Más de
Juanjo Sáez

Williams F1 se pone objetivos ambiciosos en 2026 pese al retraso del FW48

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Williams para la F1 2026
Williams F1 se pone objetivos ambiciosos en 2026 pese al retraso del FW48

¿Qué fue lo que más sorprendió a Mercedes F1 en el test de Barcelona?

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
¿Qué fue lo que más sorprendió a Mercedes F1 en el test de Barcelona?

Mercedes F1 ficha a Duerksen como piloto de desarrollo para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Mercedes F1 ficha a Duerksen como piloto de desarrollo para 2026

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas