Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Sin contar a Williams, que ni tan siquiera acudió al shakedown de Barcelona, Aston Martin fue el último equipo en poner su coche sobre el asfalto de la pista catalana en la tarde del jueves, con sólo un día de rodaje al completo el viernes debido a un proyecto ambicioso que contó con un tiempo muy limitado.

En una entrevista en la propia página web del equipo de Silverstone, Adrian Newey, creador principal del un radical AMR26 que sorprendió a todos nada más salir a la pista, explicó cómo la magnitud del reto, la dirección de desarrollo, las nuevas herramientas de la fábrica de Silverstone y el tiempo disponible le costó al equipo varios días de pruebas.

"Probablemente, 2026 sea la primera vez en la historia de la F1 que las reglas sobre la unidad de potencia y el chasis cambian al mismo tiempo. Se trata de un conjunto de normas completamente nuevo, lo que supone un gran reto para todos los equipos, pero quizás más para nosotros".

"El AMR Technology Campus sigue evolucionando, el túnel de viento no estuvo a pleno rendimiento hasta abril y yo no me incorporé al equipo hasta marzo del año pasado, así que, en realidad, hemos empezado con retraso. Ha sido un plazo muy ajustado y diez meses extremadamente ajetreados", dijo.

En concreto, el genio británico reveló que Aston Martin tuvo que enfrentarse a un retraso de cuatro meses en comparación con el resto de equipos en cuanto a la preparación de su coche para 2026.

"La realidad es que no conseguimos meter un modelo del coche de 2026 en el túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos nuestros rivales, habrían tenido un modelo en el túnel de viento desde el momento en que terminó la prohibición de las pruebas aerodinámicas de 2026 a principios de enero del año pasado. Eso nos puso en desventaja de unos cuatro meses, lo que ha supuesto un ciclo de investigación y diseño muy, muy apretado. El coche no estuvo listo hasta el último momento, por lo que tuvimos que luchar para llegar a tiempo al shakedown de Barcelona".

Debido a ese retraso, cuando el AMR26 salió a la pista el jueves por la tarde en el Circuit de Barcelona-Catalunya fue un momento muy importante y, cuando le preguntaron a Newey si estaba nervioso al respecto, el veterano ingeniero de 67 años no tuvo problemas en reconocerlo.

"Siempre que un coche está a punto de salir a la pista por primera vez, es un momento de nervios".

"El equipo trabajó muy duro para tener el coche listo. Queda mucho por hacer y mucho por aprender, pero esos primeros días en la pista han sido importantes para empezar a comprender cómo se comporta el coche y completar las importantísimas primeras comprobaciones de los sistemas antes de las pruebas de pretemporada en Bahrein", concluyó.

Ahora, tras las primeras comprobaciones y las más de 60 vueltas de Fernando Alonso en el último día de shakedown en España, Aston Martin espera poder llegar a los test de pretemporada de Bahrein con un enfoque más agresivo, en busca de más respuestas que le permitan conocer más el monoplaza y así intentar llegar al GP de Australia que abrirá la temporada con el mejor AMR26 posible.

Fernando Alonso, Aston Martin Foto de: Aston Martin