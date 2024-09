Por qué Ricciardo no quiere volver a ser piloto reserva en F1

El adiós de Daniel Ricciardo a la Fórmula 1 es inminente, y parece que de manera definitiva. Se espera que esta semana el equipo RB anuncie a Liam Lawson para las seis carreras que quedan hasta final de curso en lugar del australiano, y en Singapur, en medio de lo que pareció un gran premio de despedidas, Ricciardo aseguró que no quiere pasar a ser piloto reserva.

A diferencia de cuando se quedó sin sitio en F1 tras su etapa en McLaren, cuando volvió a Red Bull como tercer piloto, Ricciardo ya no se ve en ese papel. Estar como reserva de Max Verstappen y Sergio Pérez le acabó permitiendo ser el elegido por el entonces llamado AlphaTauri cuando a mitad de 2023 decidieron bajar a Nyck de Vries. De hecho, este año sonó en varios momentos como posible sustituto de Pérez ante el bajo rendimiento del mexicano, pero ahora su carrera ha dado un vuelco en la dirección contraria y no quiere volver al punto de partida.

"No", contestó cuando le preguntaron si se plantearía otra vez un papel de piloto reserva, antes de añadir: "Obviamente, el año pasado tenía mucho sentido mantener un pie en la puerta. Y obviamente el gran objetivo era intentar volver a Red Bull. Creo que si tuviera que hacerlo de nuevo... No voy a reiniciar mi carrera".

En su explicación, Ricciardo entonó el mea culpa y cree que el paso del tiempo puede estar tras sus problemas para igualar a su compañero Yuki Tsunoda, aunque también cree que se trata de una generación que llega mejor preparada que en el pasado: "Tengo 35 años y sigo mostrando el ritmo que he tenido a lo largo de los años, pero obviamente ha sido evidente que ha sido más difícil para mí mostrarlo cada fin de semana. Quizás sea un poco cosa de la edad".

"Creo que me resultaba más fácil a los 25 que a los 35 años. Pero también puede que la competencia esté aumentando, creo que es algo común a todos los deportes. Los simuladores son cada vez mejores, los chicos son cada vez más jóvenes, así que naturalmente... Ahora tienen acceso a toda la información, así que pueden observar y estudiar a todos. Tal vez es sólo que el nivel ha aumentado y probablemente sea una tarea difícil para mí luchar a ese nivel, semana tras semana".

Sin embargo, Ricciardo no quisiera que su final en Fórmula 1, que hasta ahora sería con la vuelta rápida del GP de Singapur y elegido como 'Piloto del día', sea como piloto suplente y a la sombra: "No puedo estar decepcionado por eso, estoy feliz de que una vez pude hacerlo y fue muy divertido. Y también me gustaría, si esto se acaba, asegurarme de que me voy o digamos, de que dejo el deporte con buenos recuerdos, y no entrar en ese punto donde la F1 es sólo una rutina y caigo en Q1 cada fin de semana. Obviamente, eso no es divertido".

Así, Ricciardo admite que falló en el objetivo que se había marcado este curso. "A veces hay que mirar el panorama más amplio", explicó."Siempre he dicho: 'No quiero ser sólo un tipo que está ahí solo para luchar por un punto de vez en cuando. Este año, quería intentar ser lo suficientemente bueno como para volver a pilotar para Red Bull y volver a luchar por victorias y ver si todavía lo tenía todo".

E insiste en que ir a un equipo menor (solo queda una plaza en Sauber para 2025) tampoco es lo deseable: "Cuando has experimentado la sensación de ganar, no puedes luchar por décimos puestos eternamente. Fue un sueño llegar a la Fórmula 1, por no mencionar el hecho de que pude estar aquí y luchar por victorias durante más de una década."

"Estoy orgulloso de mi carrera", y concluye: "Por supuesto que intenté ser campeón del mundo. Intenté convertirme en el mejor del mundo en algo. Creo que es una gran tarea que nos pedimos a nosotros mismos, y obviamente algunos lo consiguen y otros no".

Con información adicional de James Newbold