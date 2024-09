El bonito mensaje que Verstappen mandó a Ricciardo en su peor momento

El GP de Singapur de Daniel Ricciardo sonó a despedida. Tras los rumores de que RB le sustituirá con Liam Lawson en lo que queda de temporada, todo el fin de semana sus declaraciones y las de sus compañeros de parrilla apuntaban al adiós, y el propio australiano, que siempre regala sonrisas donde vaya, se mostró muy emocionado en sus declaraciones.

Además de admitir de manera conmovedora que quizás "el cuento de hadas" que esperaba no se concretó, también reveló un importante apoyo con el que ha contado en la parrilla desde que fueron compañeros en Red Bull. Después de que Max Verstappen elogiara su trayectoria en F1 (8 victorias, 3 poles, 17 vueltas rápidas y 33 podios), Ricciardo narró en Sky Sports un episodio ocurrido en uno de los momentos en los que más apoyo necesitaba.

"Siempre ha sido muy agradecido por nuestra amistad y me ha apoyado", dijo sobre Verstappen. "Incluso después del GP de Japón de este año, recibí muchas críticas y sí, él fue uno de los únicos chicos que me envió un mensaje de texto y me dijo: 'Amigo, mantén la cabeza alta. Sabemos de lo que eres capaz. No escuches el alboroto'. Sí, sí, sí, le respeto y aprecio mucho".

Ese momento que habla tra la carrera en Suzuka fue uno de los puntos más bajos del piloto australiano este curso, abandonando en la salida tras un toque con Alexander Albon. Ese accidente llegó tras una semana en la que se publicó en Nueva Zelanda que Marko le había dado un ultimátum y que podían sustituirle con Liam Lawson en las siguientes semanas. Luego abandonaría también (aunque por avería) en China, y empezaron a sonar con más fuerza los rumores de que le bajarían del coche después de cinco carreras sin puntuar. Se redimió en parte en Miami y llegó incluso a postularse como sustituto de Pérez en Red Bull, pero continuaron los altibajos y no enderezó el rumbo.

De cara a las vacaciones de verano, Red Bull tenía que decidir sobre su futuro y se acordó que continuara en la segunda mitad del curso, pero nuevamente llega la posibilidad, y esta vez parece más definitiva que nunca, de su marcha.

Quizás como modo de agradecimiento por aquel mensaje, este domingo en Singapur sorprendió con una parada en las últimas vueltas que le dejó último pero le permitió hacer la vuelta rápida que, si bien no le daba al punto al acabar fuera del top 10, se lo quitaba al rival de Verstappen, Lando Norris. Su excompañero se lo agradeció por radio, como puedes ver a continuación. Y Ricciardo, ya con su humor particular, le sugirió que se le podría devolver con un buen regalo en Navidad.

Esa vuelta rápida, por cierto, levantó ampollas en McLaren F1, ya que estaban seguros de que había sido una táctica de RB para ayudar a Red Bull, aunque realmente fue casi una coincidencia.