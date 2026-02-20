Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari domina la última mañana, Mercedes falla y Aston casi ni aparece

El Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acoge la última jornada de la pretemporada 2026 de F1 y, sin Max Verstappen, que hará la tarde, los tres equipos habituales coparon las primeras tres posiciones (aunque uno de ellos sufrió), con Charles Leclerc encabezando la tabla gracias a un 1:33.689 que logró con neumáticos C3 poco antes de cumplirse la primera hora y media de sesión matinal.

El de Ferrari, además, fue el segundo más activo de las cuatro primeras horas, con nada más que 80 vueltas a pesar de que también hará él la tarde. Y es que Lewis Hamilton es uno de los cuatro pilotos que acabó el jueves su pretemporada, como Fernando Alonso, Franco Colapinto y Liam Lawson. Leclerc hizo ya su simulación de carrera por la mañana, utilizando neumáticos medios y duros ¿exprimirá más el coche por la tarde?

Por parte de Aston Martin, no pudieron salir a pista en las primeras horas, donde mantuvieron cerrado el garaje tras el problema del día anterior que lastró la simulación de carrera de Alonso. Cuando ya había arrancado el test Honda emitió un comunicando explicando que fue un problema de batería y que, dada la escasez de repuestos, hoy Lance Stroll rodaría menos y solo en tandas cortas, pero el canadiense no pudo aparecer por el asfalto hasta que quedaba menos de media hora, cuando dio una vuelta de instalación, volvió al garaje y luego dio otra en la que se salió un par de veces de pista.

Detrás de Leclerc estuvo Andrea Kimi Antonelli, a 0.227s con el mismo compuesto de neumáticos que el Ferrari. El de Mercedes fue el que más vueltas dio al principio, siempre con esos Pirelli C3, pero después de dos horas y cuarto, su coche se detuvo entre las curvas 10 y 11, provocando la primera bandera roja del día (la única de la mañana) y dejando su cuenta en 49 giros, sin poder volver a rodar y sembrando dudas en una pretemporada que parecía casi perfecta. Motorsport.com ha podido saber que Antonelli ha sufrido una pérdida de presión neumática. El equipo tendrá que cambiar la unidad de potencia, pero se espera que George Russell pueda hacer la tarde.

Tercero pero ya a 0.663 del líder pese a usar el neumático C4 estuvo Oscar Piastri, que se despide así de los test antes de dejar el McLaren en manos de Lando Norris para la tarde. Luego, casi empatados, Esteban Ocon terminó cuarto con el Haas F1, a 0.805s de la mejor marca (y como más activo, con 82 vueltas) con Isack Hadjar también en 1:34s medios para estar a 17 milésimas del francés con el Red Bull, ambos con neumáticos C3.

Haciendo toda la jornada con el Alpine, el francés Pierre Gasly fue sexto, a casi tres décimas del Red Bull, y con 57 giros, solo superando al Aston Martin y al Mercedes.

Racing Bulls optó por probar mucho los C2, y con ellos el novato Arvid Lindblad marcó el séptimo puesto, con un 1:35.238 que superó por poco el 1:35.252 de Carlos Sainz, octavo con los C3. El madrileño hará hoy todo el día y por la tarde Williams llevará a cabo una simulación de carrera para concluir los test.

Más lento fue, a 2.330s y con un 1:36.019, Nico Hulkenberg, que recorrió sus últimos kilómetros de esta pretemporada con el Audi, y cerró la tabla de tiempos un Sergio Pérez que también se despide del Cadillac hasta el GP de Australia, y cuyo mejor tiempo, con C1 (el compuesto más lento del día), estuvo a más de siete segundos. El equipo americano dejó dudas en los primeros compases, cuando tras dos vueltas de instalación, el mexicano se vio obligado a quedarse en boxes mientras sus mecánicos trabajaban en el monoplaza, pero cerró la mañana con más de 60 vueltas.

La sesión acabó con una prueba más del nuevo procedimiento de salida, pero solo participaron en ella tres coches, Ocon (desde la primera posición), Piastri (desde la quinta) y Hadjar (desde la novena). Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Leclerc, Sainz, Lindblad, Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Gasly y Valtteri Bottas disputarán la sesión de esta tarde en la que se esperan más vueltas de rendimiento y vueltas rápidas.

Resultados del Test de F1 2026 en Bahrein: posiciones y resultados y de la última mañana

Pos Piloto Equipo Tiempo Dif Vueltas 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.689 — 80 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.916 +0.227 49 3 Oscar Piastri McLaren 1:34.352 +0.663 66 4 Esteban Ocon Haas 1:34.494 +0.805 82 5 Isack Hadjar Red Bull 1:34.511 +0.822 59 6 Pierre Gasly Alpine 1:34.846 +1.157 57 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:35.238 +1.549 77 8 Carlos Sainz Williams 1:35.252 +1.563 66 9 Nico Hulkenberg Audi 1:36.019 +2.330 64 10 Sergio Pérez Cadillac 1:40.842 +7.153 61 11 Lance Stroll Aston Martin — — 2