Los números y estadísticas del día 5 de los test de F1 en Bahrein
Descubre los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la segunda jornada de la segunda semana de test de pretemporada de F1 2026 en Bahrein.
El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Después del quinto día global de pruebas (segundo de esta segunda tanda), McLaren ha vuelto a destacar por volumen de trabajo, mientras que Ferrari ha tenido una jornada más corta en kilometraje, aunque con un tiempo competitivo.
Día 5 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías
|escudería
|piloto
|Vueltas totales
|Kilómetros
|McLaren
|
Norris
Piastri
|158
|855
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|156
|844
|Red Bull
|Verstappen
|139
|752
|Haas
|
Bearman
Ocon
|127
|687
|Alpine
|Colapinto
|120
|649
|Williams
|Albon
|117
|633
|Cadillac
|
Bottas
Pérez
|108
|585
|Racing Bulls
|Lawson
|106
|574
|Audi
|Hülkenberg
Bortoleto
|102
|552
|Ferrari
|Hamilton
|78
|422
|Aston Martin
|Alonso
|68
|368
En cuanto al kilometraje por equipos, McLaren ha sido el que más ha rodado con 158 vueltas entre Lando Norris y Oscar Piastri, superando los 850 kilómetros. Muy cerca se ha quedado Mercedes, con 156 giros acumulados por Russell y Antonelli, confirmando que la escudería alemana sigue trabajando con intensidad en esta segunda semana.
Red Bull, con Max Verstappen al volante durante toda la jornada, alcanzó 139 vueltas, mientras que Haas (127), Alpine (120) y Williams (117) también completaron programas sólidos.
En la parte baja de la tabla destacan Ferrari y Aston Martin. El equipo de Maranello solo sumó 78 vueltas con Lewis Hamilton, un kilometraje claramente inferior al de sus rivales directos, mientras que Aston Martin volvió a cerrar la clasificación con apenas 68 giros de Fernando Alonso.
Lewis Hamilton et Ferrari ont connu une journée perturbée, leur "pire" en termes de roulage depuis le début des essais.
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Día 5 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor
|
MOTOR
|EQUIPOS
|Vueltas totales
|Kilómetros
|Media por equipo
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|551
|2982
|746
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|313
|1694
|565
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|245
|1326
|663
|Audi
|Audi
|102
|552
|552
|Honda
|Aston Martin
|68
|368
|368
Entre los motoristas, Mercedes vuelve a liderar con claridad gracias a sus cuatro equipos clientes, acumulando 551 vueltas y casi 3.000 kilómetros en total, con una media de 746 km por escudería.
Ferrari, pese al buen ritmo mostrado por Haas F1 y Cadillac, se ve penalizada por el bajo kilometraje del equipo oficial, quedándose en 313 vueltas totales y 565 km de media por equipo.
Red Bull Ford continúa mostrando consistencia con 245 vueltas entre Red Bull y Racing Bulls, mientras que Audi (102) y Honda (68) cierran la tabla, este último claramente condicionado por el escaso rodaje de Aston Martin.
Día 5 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|VUELTAS
|TIEMPO
|GAP
|1
|Antonelli
|Mercedes
|79
|1:32:803
|2
|Piastri
|McLaren
|86
|1:32:861
|+0:058
|3
|Verstappen
|Red Bull
|139
|1:33:162
|+0:359
|4
|Hamilton
|Ferrari
|78
|1:33:408
|+0:605
|5
|Norris
|McLaren
|72
|1:33:453
|+0:650
|6
|Colapinto
|Alpine
|120
|1:33:818
|+1:015
|7
|Hülkenberg
|Audi
|73
|1:33:987
|+1:184
|8
|Russell
|Mercedes
|77
|1:34:111
|+1:308
|9
|Ocon
|Haas
|58
|1:34:201
|+1:398
|10
|Lawson
|Racing Bulls
|106
|1:34:532
|+1:729
|11
|Albon
|Williams
|117
|1:34:555
|+1:752
|12
|Bortoleto
|Audi
|29
|1:35:263
|+2:460
|13
|Bearman
|Haas
|69
|1:35:279
|+2:476
|14
|Pérez
|Cadillac
|50
|1:35:369
|+2:566
|15
|Alonso
|Aston Martin
|68
|1:37:472
|+4:669
|16
|Bottas
|Cadillac
|58
|1:40:193
|+7:390
En cuanto a los cronos, Mercedes volvió a marcar la referencia con Andrea Kimi Antonelli, que firmó un 1:32.803, el mejor tiempo del día. Oscar Piastri se quedó a tan solo 58 milésimas, confirmando el buen momento de McLaren.
Max Verstappen terminó tercero tras completar 139 vueltas, mientras que Lewis Hamilton, pese a su reducido kilometraje, logró el cuarto mejor registro del jueves, lo que demuestra que Ferrari mantiene un ritmo competitivo cuando rueda.
En la parte baja, Aston Martin volvió a sufrir en tiempos: Fernando Alonso se quedó a más de 4,6 segundos del mejor crono, mientras que Cadillac cerró la tabla con el 1:40.193 de Valtteri Bottas.
Día 5 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas
Pour la seconde journée de suite, l'Aston Martin a causé le seul véritable drapeau rouge des essais.
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
|EQUIPO
|PilotO
|HORA
|RAZÓN
|-
|-
|11h55
|Test FIA
|Aston Martin
|Alonso
|13h53
|Fallo mecánico
|-
|-
|16h55
|Test FIA
La jornada tuvo tres interrupciones con bandera roja. Dos de ellas fueron pruebas programadas por la FIA, mientras que la única incidencia real en pista fue la salida de Fernando Alonso a las 13:53, que interrumpió momentáneamente la sesión.
Más allá de ese incidente, la fiabilidad general se mantiene sólida en esta segunda semana de test, aunque equipos como Ferrari y Aston Martin deberán analizar con detalle su menor volumen de rodaje en comparación con sus principales rivales.
