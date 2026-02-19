Ir al contenido principal

Estadísticas
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Los números y estadísticas del día 5 de los test de F1 en Bahrein

Descubre los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la segunda jornada de la segunda semana de test de pretemporada de F1 2026 en Bahrein.

Fabien Gaillard
Editado:
57

Después del quinto día global de pruebas (segundo de esta segunda tanda), McLaren ha vuelto a destacar por volumen de trabajo, mientras que Ferrari ha tenido una jornada más corta en kilometraje, aunque con un tiempo competitivo.

Mira cómo fue el día 5:

Día 5 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías

escudería piloto Vueltas totales Kilómetros
McLaren

Norris

Piastri

 158 855
Mercedes

Russell

Antonelli

 156 844
Red Bull Verstappen 139 752
Haas

Bearman

Ocon

 127 687
Alpine Colapinto 120 649
Williams Albon 117 633
Cadillac

Bottas

Pérez

 108 585
Racing Bulls Lawson 106 574
Audi Hülkenberg
Bortoleto		 102 552
Ferrari Hamilton 78 422
Aston Martin Alonso 68 368

En cuanto al kilometraje por equipos, McLaren ha sido el que más ha rodado con 158 vueltas entre Lando Norris y Oscar Piastri, superando los 850 kilómetros. Muy cerca se ha quedado Mercedes, con 156 giros acumulados por Russell y Antonelli, confirmando que la escudería alemana sigue trabajando con intensidad en esta segunda semana.

Red Bull, con Max Verstappen al volante durante toda la jornada, alcanzó 139 vueltas, mientras que Haas (127), Alpine (120) y Williams (117) también completaron programas sólidos.

En la parte baja de la tabla destacan Ferrari y Aston Martin. El equipo de Maranello solo sumó 78 vueltas con Lewis Hamilton, un kilometraje claramente inferior al de sus rivales directos, mientras que Aston Martin volvió a cerrar la clasificación con apenas 68 giros de Fernando Alonso.

Lewis Hamilton et Ferrari ont connu une journée perturbée, leur

Lewis Hamilton et Ferrari ont connu une journée perturbée, leur "pire" en termes de roulage depuis le début des essais.

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Día 5 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

MOTOR

 EQUIPOS Vueltas totales Kilómetros Media por equipo
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 551 2982 746
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 313 1694 565
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 245 1326 663
Audi Audi 102 552 552
Honda Aston Martin 68 368 368

Entre los motoristas, Mercedes vuelve a liderar con claridad gracias a sus cuatro equipos clientes, acumulando 551 vueltas y casi 3.000 kilómetros en total, con una media de 746 km por escudería.

Ferrari, pese al buen ritmo mostrado por Haas F1 y Cadillac, se ve penalizada por el bajo kilometraje del equipo oficial, quedándose en 313 vueltas totales y 565 km de media por equipo.

Red Bull Ford continúa mostrando consistencia con 245 vueltas entre Red Bull y Racing Bulls, mientras que Audi (102) y Honda (68) cierran la tabla, este último claramente condicionado por el escaso rodaje de Aston Martin.

Día 5 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO GAP
1 Antonelli Mercedes 79 1:32:803  
2 Piastri McLaren 86 1:32:861 +0:058
3 Verstappen Red Bull 139 1:33:162 +0:359
4 Hamilton Ferrari 78 1:33:408 +0:605
5 Norris McLaren 72 1:33:453 +0:650
6 Colapinto Alpine 120 1:33:818 +1:015
7 Hülkenberg Audi 73 1:33:987 +1:184
8 Russell Mercedes 77 1:34:111 +1:308
9 Ocon Haas 58 1:34:201 +1:398
10 Lawson Racing Bulls 106 1:34:532 +1:729
11 Albon  Williams 117 1:34:555 +1:752
12 Bortoleto Audi 29 1:35:263 +2:460
13 Bearman Haas 69 1:35:279 +2:476
14 Pérez Cadillac 50 1:35:369 +2:566
15 Alonso Aston Martin 68 1:37:472 +4:669
16 Bottas Cadillac 58 1:40:193 +7:390

En cuanto a los cronos, Mercedes volvió a marcar la referencia con Andrea Kimi Antonelli, que firmó un 1:32.803, el mejor tiempo del día. Oscar Piastri se quedó a tan solo 58 milésimas, confirmando el buen momento de McLaren.

Max Verstappen terminó tercero tras completar 139 vueltas, mientras que Lewis Hamilton, pese a su reducido kilometraje, logró el cuarto mejor registro del jueves, lo que demuestra que Ferrari mantiene un ritmo competitivo cuando rueda.

En la parte baja, Aston Martin volvió a sufrir en tiempos: Fernando Alonso se quedó a más de 4,6 segundos del mejor crono, mientras que Cadillac cerró la tabla con el 1:40.193 de Valtteri Bottas.

Día 5 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Pour la seconde journée de suite, l'Aston Martin a causé le seul véritable drapeau rouge des essais.

Pour la seconde journée de suite, l'Aston Martin a causé le seul véritable drapeau rouge des essais.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

EQUIPO PilotO HORA RAZÓN
- - 11h55 Test FIA
Aston Martin Alonso 13h53 Fallo mecánico
- - 16h55 Test FIA

La jornada tuvo tres interrupciones con bandera roja. Dos de ellas fueron pruebas programadas por la FIA, mientras que la única incidencia real en pista fue la salida de Fernando Alonso a las 13:53, que interrumpió momentáneamente la sesión.

Más allá de ese incidente, la fiabilidad general se mantiene sólida en esta segunda semana de test, aunque equipos como Ferrari y Aston Martin deberán analizar con detalle su menor volumen de rodaje en comparación con sus principales rivales.

Los estadísticas de ayer:

