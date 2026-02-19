Test de F1 en Bahrein: igualdad entre los favoritos, mañana tranquila para Alonso-Aston

El Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acogió la penúltima mañana de test de esta pretemporada 2026 de F1, y los equipos trataron de aprovecharlo al máximo, aunque no todos pudieron.

La buena noticia para Aston Martin es que esta vez no hubo problemas después de un miércoles muy complicado, y Fernando Alonso pudo dar 40 vueltas, aunque eso sí, en tandas cortas. El equipo inglés sigue sin poder buscar tiempos, y de hecho el registro de hoy es un segundo más lento que el del miércoles, aunque Alonso habría rodado con más carga de combustible. Al final el asturiano, que hará la jornada completa y por la tarde espera por fin hacer tandas largas, terminó octavo, a cuatro segundos de la cabeza, con neumáticos C3.

La cara B en ese sentido fue para Ferrari, que por un lado sorprendió con un alerón trasero capaz de girar 180º con la aerodinámica activa, pero por otro sufrió algún problema que les dejó en boxes durante más de tres horas, y que solo permitió a Lewis Hamilton, que hará el jueves completo, en 5 vueltas (y penúltimo).

En cuanto a la tabla de tiempos, lideró Lando Norris con una vuelta en 1:33.453 lograda en la primera parte de la sesión matinal, con neumáticos C4, un compuesto mejor que el C3 con el que Max Verstappen se quedó, segundo, a 0.131s.

George Russell fue tercero ya a seis décimas y media del McLaren, pero el Mercedes fue nuevamente el coche que más rodó, nada menos que 77 vueltas por la mañana, antes de que Andrea Kimi Antonelli trate de alcanzar tantas, o más, por la tarde.

Después de que Sainz señalara brotes verdes en el Williams al final del miércoles, Alex Albon, que hace todo el día hoy, fue el cuarto más rápido, a 1.677s del tiempo de referencia, con neumáticos C4 y más 70 vueltas como tercer equipo más activo. Terminó dos décimas por delante de Oliver Bearman, que además dio un número similar de vueltas con el Haas F1.

También en 1:35, pero ya a más de dos segundos del primero, Franco Colapinto aprovechó la mañana y marcó con C3 el sexto mejor tiempo, con 54 vueltas.

Fue de nuevo otra mañana sin banderas rojas por incidentes, aunque no todos los equipos tuvieron una mañana tranquila. Pese a que rodaron mucho el miércoles, Racing Bulls, ahora con Liam Lawson, fueron (Ferrari aparte) los menos activos, con solo 27 vueltas. Y aunque terminaron con casi 60 vueltas, Cadillac también vio la primera hora del test desde el garaje. Luego, Valtteri Bottas acumuló kilometraje, pero con tiempos lentos, por encima del 1:40 y a más de siete segundos de la mejor marca, último aunque eso sí, con gomas C2.

Audi tuvo problemas hidráulicos que también limitaron las vueltas que pudo dar Gabriel Bortoleto. séptimo en la tabla de tiempos a tres décimas de Colapinto y 1.8s mejor que Alonso, pero como tercer equipo con menos kilómetros hoy.

Cuando quedaban 8 minutos, y después de la prueba inicial del miércoles por la tarde, los pilotos volvieron a ensayar el nuevo procedimiento de salidas, con unos segundos extra de preparación para revolucionar los nuevos motores. Esta vez el simulacro tampoco con el Aston Martin, y de hecho solo salieron el McLaren, Mercedes, Haas y Ferrari. Precisamente el equipo que más preocupado se había mostrado, McLaren, fue el que se quedó detenido, y el que mejor salió fue el Ferrari de Hamilton.

La sesión se reanuda a las 15:00h locales, 13:00h de España, 06:00h de México o 09:00h de Argentina, con cambio de pilotos en Cadillac (se sube Sergio Pérez), Audi, Haas, Mercedes y y McLaren.

Resultadados de los test de F1 2026 en Bahrein - Día 5 - Mañana

POS Piloto Equipo Mejor tiempo Dif VUELTAS 1º Lando Norris McLaren 1:33.453 — 72 2º Max Verstappen Red Bull 1:33.584 +0.131 56 3º George Russell Mercedes 1:34.111 +0.658 77 4º Alex Albon Williams 1:35.130 +1.677 71 5º Gabriel Bortoleto Audi 1:35.263 +1.810 29 6º Oliver Bearman Haas 1:35.279 +1.826 69 7º Franco Colapinto Alpine 1:35.506 +2.053 54 8º Liam Lawson Racing Bulls 1:36.959 +3.506 27 9º Fernando Alonso Aston Martin 1:37.472 +4.019 40 10º Lewis Hamilton Ferrari 1:39.670 +6.217 5 11º Valtteri Bottas Cadillac 1:40.193 +6.740 58

Las fotos de los test de F1 2026 en Bahrein - Día 5