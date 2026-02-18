Los números y estadísticas del día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein

Tras la primera jornada de la segunda semana de test de pretemporada en la F1 2026, que se celebra en Bahrein del 18 al 20 de febrero, estas son las cifras y estadísticas más destacadas del miércoles.

Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por equipos

Escudería Piloto(s) Vueltas totales KM RECORRIDOS Mercedes Antonelli Russell 145 785 Racing Bulls Lindblad Lawson 136 736 McLaren Norris Piastri 124 671 Alpine Gasly Colapinto 121 655 Audi Hukenberg Bortoleto 120 649 Ferrari Leclerc Hamilton 114 617 Williams Albon Sainz 110 595 Haas Ocon Bearman 107 579 Red Bull Hadjar 66 357 Cadillac Pérez Bottas 59 319 Aston Martin Alonso Stroll 54 292

En este primer día de acción en la segunda semana de pruebas en Sakhir, Mercedes, además de ser el equipo más rápido, fue el que más vueltas completó con 145, por delante de las 136 de Racing Bulls, las 124 de McLaren y las más de 100 de Alpine, Audi, Ferrari, Williams y Haas.

Sólo tres escuderías no llegaron a los tres dígitos, todos ellos con problemas de fiabilidad... Red Bull con 66, Cadillac con 59 y Aston Martin, que cerró la tabla con 54.

Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

Motor Escudería(s) vueltas TOTALES KM RECORRIDOS KM medios

por equipo Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 500 2706 677 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 280 1515 505 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 202 1093 547 Audi Audi 120 649 649 Honda Aston Martin 54 292 292

El motor Mercedes, con cuatro coches a su disposición, fue una vez más el que más rodó en Bahrein este miércoles, aunque en esta ocasión casi duplicando a su máximo perseguidor. Entre Williams, McLaren, Alpine y la propia Mercedes dieron 500 vueltas, mientras que la unidad de potencia Ferrari acabó la segunda con 280.

El Red Bull-Ford pudo completar 202 vueltas, mientras que Audi dio 120 y el motor Honda solo 54...

Mercedes ha sido la escudería más activa en la pista este miércoles en Baréin. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia 1 Russell Mercedes 76 1:33"459 2 Piastri McLaren 70 1:33"469 +0.010 3 Leclerc Ferrari 70 1:33"739 +0.280 4 Norris McLaren 54 1:34"052 +0.593 5 Antonelli Mercedes 69 1:34"158 +0.699 6 Hadjar Red Bull 66 1:34"260 +0.801 7 Hamilton Ferrari 44 1:34"299 +0.840 8 Sainz Williams 55 1:35"113 +1.654 9 Colapinto Alpine 60 1:35"254 +1.795 10 Bortoleto Audi 71 1:35"263 +1.804 11 Albon Williams 55 1:35"690 +2.231 12 Lawson Racing Bulls 61 1:35"753 +2.294 13 Bearman Haas 42 1:35"778 +2.319 14 Gasly Alpine 61 1:35"898 +2.439 15 Stroll Aston Martin 26 1:35"974 +2.515 16 Ocon Haas 65 1:36"418 +2.959 17 Alonso Aston Martin 28 1:36"536 +3.077 18 Hülkenberg Audi 49 1:36"741 +3.282 19 Lindblad Racing Bulls 75 1:36"769 +3.310 20 Bottas Cadillac 35 1:36"798 +3.339 21 Pérez Cadillac 24 1:38"191 +4.732

Aunque los tiempos no son lo más importante en los test de pretemporada, parece que tres equipos (cuatro si incluimos a Red Bull) están muy por delante del resto, como muestran las dos décimas de diferencia entre George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

Por el contrario, los Cadillac volvieron a cerrar la tabla de tiempos con un mejor tiempo que acabó a más de tres segundos de la referencia marcada por el W17.

Aston Martin, por su parte, aunque rodó poco, dio un pequeño paso adelante en sus tiempos con un 1:35.974, a dos segundos y medio del 1:33.459 de Russell.

Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Coche Piloto Hora Motivo - - 11:55 Prueba de la FIA Aston Martin Lance Stroll 13:59 Salida de pista - - 16:55 Prueba de la FIA

Lance Stroll provocó la única bandera roja del día al salirse de la pista en Sakhir. Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images