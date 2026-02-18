Los números y estadísticas del día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein

Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein

El nuevo flap soplado de Ferrari, clave en el SF-26 y con el visto bueno de la FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El nuevo flap soplado de Ferrari, clave en el SF-26 y con el visto bueno de la FIA

Red Bull descarta que Verstappen deje la F1 por las reglas de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Red Bull descarta que Verstappen deje la F1 por las reglas de 2026

Vasseur enfría el optimismo pese al buen día de Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Vasseur enfría el optimismo pese al buen día de Ferrari

Cómo Cadillac F1 utilizó neumáticos falsos en las pruebas de túnel de viento

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Cómo Cadillac F1 utilizó neumáticos falsos en las pruebas de túnel de viento
Estadísticas
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Los números y estadísticas del día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein

Mira las estadísticas de kilometraje de los equipos y fabricantes de motores durante el primer día de la segunda semana de test de la F1 2026 en Bahrein.

Fabien Gaillard
Editado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lando Norris, McLaren

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Alexander Albon, Williams

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Alexander Albon, Williams

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Sergio Pérez, Cadillac Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Pierre Gasly, Alpine

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Pierre Gasly, Alpine

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Esteban Ocon, equipo Haas F1 con Flavy Barla

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Sergio Pérez, Cadillac Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Sergio Pérez, Cadillac Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Alexander Albon, Williams

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lando Norris, McLaren

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
George Russell, Mercedes

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Isack Hadjar, Red Bull Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lando Norris, McLaren

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Carlos Sainz, Williams

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Esteban Ocon, Haas F1 Team

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Sergio Pérez, Cadillac Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
George Russell, Mercedes

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Oliver Bearman, equipo Haas F1

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
George Russell, Mercedes

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Franco Colapinto, Alpine

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
George Russell, Mercedes

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lance Stroll, Aston Martin Racing

El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
50

Tras la primera jornada de la segunda semana de test de pretemporada en la F1 2026, que se celebra en Bahrein del 18 al 20 de febrero, estas son las cifras y estadísticas más destacadas del miércoles.

Crónica y resultados de la jornada:

Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por equipos

Escudería Piloto(s) Vueltas totales  KM RECORRIDOS
Mercedes

Antonelli

Russell

 145 785
Racing Bulls

Lindblad

Lawson

 136 736
McLaren

Norris

Piastri

 124 671
Alpine

Gasly

Colapinto

 121 655
Audi

Hukenberg

Bortoleto

 120 649
Ferrari

Leclerc

Hamilton

 114 617
Williams

Albon

Sainz

 110 595
Haas

Ocon

Bearman

 107 579
Red Bull Hadjar 66 357
Cadillac

Pérez

Bottas

 59 319
Aston Martin

Alonso

Stroll

 54 292

En este primer día de acción en la segunda semana de pruebas en Sakhir, Mercedes, además de ser el equipo más rápido, fue el que más vueltas completó con 145, por delante de las 136 de Racing Bulls, las 124 de McLaren y las más de 100 de Alpine, Audi, Ferrari, Williams y Haas.

Sólo tres escuderías no llegaron a los tres dígitos, todos ellos con problemas de fiabilidad... Red Bull con 66, Cadillac con 59 y Aston Martin, que cerró la tabla con 54.

Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

Motor Escudería(s) vueltas TOTALES KM RECORRIDOS KM medios
por equipo
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 500 2706 677
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 280 1515 505
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 202 1093 547
Audi Audi 120 649 649
Honda Aston Martin 54 292 292

El motor Mercedes, con cuatro coches a su disposición, fue una vez más el que más rodó en Bahrein este miércoles, aunque en esta ocasión casi duplicando a su máximo perseguidor. Entre Williams, McLaren, Alpine y la propia Mercedes dieron 500 vueltas, mientras que la unidad de potencia Ferrari acabó la segunda con 280.

El Red Bull-Ford pudo completar 202 vueltas, mientras que Audi dio 120 y el motor Honda solo 54...

Mercedes aura été l'écurie la plus assidue en piste ce mercredi à Bahreïn.

Mercedes ha sido la escudería más activa en la pista este miércoles en Baréin.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia
1 Russell Mercedes 76 1:33"459  
2 Piastri McLaren 70 1:33"469 +0.010
3 Leclerc Ferrari 70 1:33"739 +0.280
4 Norris McLaren 54 1:34"052 +0.593
5 Antonelli Mercedes 69 1:34"158 +0.699
6 Hadjar Red Bull 66 1:34"260 +0.801
7 Hamilton Ferrari 44 1:34"299 +0.840
8 Sainz Williams 55 1:35"113 +1.654
9 Colapinto Alpine 60 1:35"254 +1.795
10 Bortoleto Audi 71

1:35"263

 +1.804
11 Albon Williams 55 1:35"690 +2.231
12 Lawson Racing Bulls 61 1:35"753 +2.294
13 Bearman Haas 42 1:35"778 +2.319
14 Gasly Alpine 61 1:35"898 +2.439
15 Stroll Aston Martin 26 1:35"974 +2.515
16 Ocon Haas 65 1:36"418 +2.959
17 Alonso Aston Martin 28 1:36"536 +3.077
18 Hülkenberg Audi 49 1:36"741 +3.282
19 Lindblad Racing Bulls 75 1:36"769 +3.310
20 Bottas Cadillac 35 1:36"798 +3.339
21 Pérez Cadillac 24 1:38"191 +4.732

Aunque los tiempos no son lo más importante en los test de pretemporada, parece que tres equipos (cuatro si incluimos a Red Bull) están muy por delante del resto, como muestran las dos décimas de diferencia entre George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

Por el contrario, los Cadillac volvieron a cerrar la tabla de tiempos con un mejor tiempo que acabó a más de tres segundos de la referencia marcada por el W17.

Aston Martin, por su parte, aunque rodó poco, dio un pequeño paso adelante en sus tiempos con un 1:35.974, a dos segundos y medio del 1:33.459 de Russell.

Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Coche Piloto Hora Motivo
- - 11:55 Prueba de la FIA
Aston Martin Lance Stroll 13:59 Salida de pista
- - 16:55 Prueba de la FIA
Lance Stroll a causé le seul véritable drapeau rouge du jour en sortant de piste à Sakhir.

Lance Stroll provocó la única bandera roja del día al salirse de la pista en Sakhir.

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Vídeo: así fue el simulacro de salida de carrera de la F1 2026, sin Aston
Siguiente artículo Hamilton y Verstappen responden a Stella sobre el peligro de las salidas en 2026

Mejores comentarios

Más de
Fabien Gaillard

Hamilton y Verstappen responden a Stella sobre el peligro de las salidas en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Hamilton y Verstappen responden a Stella sobre el peligro de las salidas en 2026

Quién gana y quién preocupa tras los test de F1: todas las estadísticas

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Quién gana y quién preocupa tras los test de F1: todas las estadísticas

Los números y estadísticas del día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los números y estadísticas del día 3 de los test de F1 2026 en Bahrein

Últimas noticias

El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El RB22 adelgaza sus pontones para ganar eficiencia aerodinámica

La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La zona media de la F1 espera estar "a segundos de distancia" de la cabeza en 2026

Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Primeros veredictos al posible nuevo procedimiento de salida de la F1

Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Qué aprendimos del primer día de la segunda semana de test de F1 2026 en Bahrein