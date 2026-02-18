Los números y estadísticas del día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein
Mira las estadísticas de kilometraje de los equipos y fabricantes de motores durante el primer día de la segunda semana de test de la F1 2026 en Bahrein.
El día 4 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Tras la primera jornada de la segunda semana de test de pretemporada en la F1 2026, que se celebra en Bahrein del 18 al 20 de febrero, estas son las cifras y estadísticas más destacadas del miércoles.
Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por equipos
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales
|KM RECORRIDOS
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|145
|785
|Racing Bulls
|
Lindblad
Lawson
|136
|736
|McLaren
|
Norris
Piastri
|124
|671
|Alpine
|
Gasly
Colapinto
|121
|655
|Audi
|
Hukenberg
Bortoleto
|120
|649
|Ferrari
|
Leclerc
Hamilton
|114
|617
|Williams
|
Albon
Sainz
|110
|595
|Haas
|
Ocon
Bearman
|107
|579
|Red Bull
|Hadjar
|66
|357
|Cadillac
|
Pérez
Bottas
|59
|319
|Aston Martin
|
Alonso
Stroll
|54
|292
En este primer día de acción en la segunda semana de pruebas en Sakhir, Mercedes, además de ser el equipo más rápido, fue el que más vueltas completó con 145, por delante de las 136 de Racing Bulls, las 124 de McLaren y las más de 100 de Alpine, Audi, Ferrari, Williams y Haas.
Sólo tres escuderías no llegaron a los tres dígitos, todos ellos con problemas de fiabilidad... Red Bull con 66, Cadillac con 59 y Aston Martin, que cerró la tabla con 54.
Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor
|Motor
|Escudería(s)
|vueltas TOTALES
|KM RECORRIDOS
|KM medios
por equipo
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|500
|2706
|677
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|280
|1515
|505
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|202
|1093
|547
|Audi
|Audi
|120
|649
|649
|Honda
|Aston Martin
|54
|292
|292
El motor Mercedes, con cuatro coches a su disposición, fue una vez más el que más rodó en Bahrein este miércoles, aunque en esta ocasión casi duplicando a su máximo perseguidor. Entre Williams, McLaren, Alpine y la propia Mercedes dieron 500 vueltas, mientras que la unidad de potencia Ferrari acabó la segunda con 280.
El Red Bull-Ford pudo completar 202 vueltas, mientras que Audi dio 120 y el motor Honda solo 54...
Mercedes ha sido la escudería más activa en la pista este miércoles en Baréin.
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos
|P
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Tiempo
|Diferencia
|1
|Russell
|Mercedes
|76
|1:33"459
|2
|Piastri
|McLaren
|70
|1:33"469
|+0.010
|3
|Leclerc
|Ferrari
|70
|1:33"739
|+0.280
|4
|Norris
|McLaren
|54
|1:34"052
|+0.593
|5
|Antonelli
|Mercedes
|69
|1:34"158
|+0.699
|6
|Hadjar
|Red Bull
|66
|1:34"260
|+0.801
|7
|Hamilton
|Ferrari
|44
|1:34"299
|+0.840
|8
|Sainz
|Williams
|55
|1:35"113
|+1.654
|9
|Colapinto
|Alpine
|60
|1:35"254
|+1.795
|10
|Bortoleto
|Audi
|71
|
1:35"263
|+1.804
|11
|Albon
|Williams
|55
|1:35"690
|+2.231
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|61
|1:35"753
|+2.294
|13
|Bearman
|Haas
|42
|1:35"778
|+2.319
|14
|Gasly
|Alpine
|61
|1:35"898
|+2.439
|15
|Stroll
|Aston Martin
|26
|1:35"974
|+2.515
|16
|Ocon
|Haas
|65
|1:36"418
|+2.959
|17
|Alonso
|Aston Martin
|28
|1:36"536
|+3.077
|18
|Hülkenberg
|Audi
|49
|1:36"741
|+3.282
|19
|Lindblad
|Racing Bulls
|75
|1:36"769
|+3.310
|20
|Bottas
|Cadillac
|35
|1:36"798
|+3.339
|21
|Pérez
|Cadillac
|24
|1:38"191
|+4.732
Aunque los tiempos no son lo más importante en los test de pretemporada, parece que tres equipos (cuatro si incluimos a Red Bull) están muy por delante del resto, como muestran las dos décimas de diferencia entre George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).
Por el contrario, los Cadillac volvieron a cerrar la tabla de tiempos con un mejor tiempo que acabó a más de tres segundos de la referencia marcada por el W17.
Aston Martin, por su parte, aunque rodó poco, dio un pequeño paso adelante en sus tiempos con un 1:35.974, a dos segundos y medio del 1:33.459 de Russell.
Día 4 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas
|Coche
|Piloto
|Hora
|Motivo
|-
|-
|11:55
|Prueba de la FIA
|Aston Martin
|Lance Stroll
|13:59
|Salida de pista
|-
|-
|16:55
|Prueba de la FIA
Lance Stroll provocó la única bandera roja del día al salirse de la pista en Sakhir.
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
