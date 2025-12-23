Los números que han elegido más de un piloto en Fórmula 1

Desde que la Fórmula 1 introdujo en la temporada 2014 la regla de que los pilotos deben seleccionar un dorsal fijo para competir, los números han sido parte importante de la identidad de los protagonistas de la parrilla.

Sin embargo, limitados del 1 al 99 (y sin poder usar el 17 en homenaje a Jules Bianchi), ya se han repetido varios dorsales, y es inevitable que, con el tiempo, otros números se repitan también más de una vez. Veamos qué números han pertenecido a más de un piloto desde 2014.

#1: El número 1 en Fórmula 1 solo lo puede usar el campeón del año antes, y en 2014 lo usó Vettel tras el título de 2013. Lewis Hamilton decidió no usarlo ni en 2015, ni en 2016, ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021 (solo durante un test... ¡y durante una sesión de libres!)), y Nico Rosberg, campeón de 2016, se retiró y no pudo elegirlo para 2017. Así, el #1 solo volvió cuando lo llevó Verstappen después de sus títulos de 2021, 2022, 2023 y 2024, y seguirá en la parrilla porque lo ha elegido Norris para 2026.

#2: Stoffel Vandoorne eligió el 2 en 2017 y 2018 con McLaren porque lo había usado y le había dado suerte antes en su carrera, y Logan Sargeant hizo lo mismo en 2023 y 2024 por la misma razón, aunque había admitido que su preferido era el 3, pero estaba ocupado.

#3: El número 3 en F1 se asocia a Daniel Ricciardo, que lo eligió en 2014 y lo mantuvo durante los siguientes años, hasta que salió de la F1. Como su última carrera fue en 2024, aún no estaría libre ese dorsal, pero Verstappen lo pidió y la FIA y el propio Ricciardo le han permitido dejar atrás su mítico 33 y competir con su número favorito, el 3, desde 2026.

#5: El 5 es famoso en F1 por ser el número de Sebastian Vettel, que lo eligió cuando perdió en 2015 el 1 de campeón que había llevado en 2014. Sin embargo, ahora pertenece a Gabriel Bortoleto, que debutó en F1 en 2024 con ese dorsal sin temblar ante la presión de lucir el número asociado a un tetracampeón.

#6: El 6 parece el número favorito de muchos pilotos, y es el único que, desde 2014 y obviamente sin contar el 1, han usado tres pilotos. El que lo eligió originalmente y por superstición fue Nico Rosberg, que lo usó hasta su retirada. Luego, Nicholas Latifi lo usó entre 2020 y 2022 en referencia a su ciudad de origen, Toronto, conocida como 'Six' por su código de teléfono, e Isack Hadjar se estrenó con él en 2025, porque era el número que llevaba el primer kart que le regaló, de niño, su padre.

#7: El número 7 lo eligió Kimi Raikkonen desde 2014, aunque admitió que no por nada especial y que le habría gustado quizás el 6, pero que se lo dejaba a Rosberg. El 7 lo quisieron luego Bottas (tuvo que elegir el 77) y Leclerc (lleva el 16) pero lo tenía Kimi, y cuando se retiró y quedó libre, lo eligió Jack Doohan, que lo había usado en otras categorías, para las pocas carreras que le dieron en 2025.

#10: Asociado en fútbol al 'crack' del equipo, el 10 fue el primer dorsal que se proclamó campeón del mundo un piloto, Giuseppe Farina en 1950. Sin embargo, el número no está históricamente muy ligado a un piloto, y Kamui Kobayashi debutó con él cuando los dorsales estaban fijados por la posición del constructor el año anterior. El japonés se lo quedó en 2014, y más tarde lo eligió Gasly porque le había dado suerte en la Formula Renault Europea y porque lo asociaba a uno de sus ídolos, Zinedine Zidane.

#12: Probablemente porque fue un número que se asociaba al primer título de Ayrton Senna, el también brasileño Felipe Nasr lo eligió para su entrada en la F1, y precisamente a Senna citó Andrea Kimi Antonelli cuando debutó con él en 2025.

#22: Como nuevo equipo en 2009, los pilotos de Brawn GP se tuvieron que quedar con los dorsales más altos de la parrilla, pero resultó que ese 22 acompañó a Button a la gloria del título, por lo que lo eligió luego en 2014. Años más tarde, Tsunoda quería el 11, pero pertenecía a Checo Pérez, así que lo dobló y se hizo con el 22 que había usado otro japonés, Takuma Sato.

#30: Palmer eligió el 30 como dorsal fijo porque era el que también le habían asignado en su primera aparición en la F1*. Luego, Lawson lo eligió porque le recordaba a su etapa del karting, cuando lo llevó imitando a su mentor en esos días.

#88: El 88 fue el plan B de los dos pilotos que lo usaron. Ryo Harianto quería el 8 porque en ciertas culturas asiáticas es el número de la buena suerte (él es indonesio), pero ese dorsal lo tenía Grosjean. También quería el 8 Kubica, pero seguía perteneciendo a Grosjean, por lo que lo dobló y eligió el 88.

#99: Adrian Sutil eligió el número más alto disponible (no se pueden elegir dorsales de tres cifras) y se convirtió en el primer piloto en competir en F1 con el 99. Luego lo eligió Giovinazzi, que había ganado en karting con ese número.

Resumen: los dorsales que han pertenecido en F1 a más de un piloto

*Hay que aclarar que a los pilotos que se estrenan en F1, se les asigna un número, como le ocurrió a Lawson con el 40 o a Oliver Bearman con el 50, aunque luego pueden seleccionar uno fijo cuando pasan a ser pilotos titulares, como hizo Lawson con el 30 y Bearman con el 87 que luce actualmente.

