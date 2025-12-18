La historia del número 3 en la F1: pilotos, victorias, títulos y más

Max Verstappen ha logrado por fin hacerse con su dorsal favorito y llevará el número 3 en la F1 2026 después de tener que despedirse del 1 de campeón y de haber llevado el 33 en su carrera al estar ocupado el 3.

Pero... ¿quién lo ha llevado antes que el holandés? ¿ha dado suerte a los pilotos? Mira todas las estadistícas conseguidas con ese número en la historia de la F1, y los grandes nombres que lo han defendido.

Qué pilotos han llevado el dorsal 3 en Fórmula 1

Un total de 88 pilotos han usado al menos una vez el dorsal 3 en la historia de la F1, aunque muchos de ellos, 36, lo hicieron en solo una carrera, o bien como sustitutos o cuando las 500 Millas de Indianápolis eran historia del mundial y solo las disputaban pilotos norteamericanos.

De esos 88 pilotos, solo 25 han disputado una temporada completa con el número 3, incluido Felipe Massa, que lo usó en las 10 carreras en las que corrió en Hungría en 2009 antes de su terrible accidente en Hungría que le dejó fuera el resto del curso.

El piloto que más tiempo lo ha usado ha sido Daniel Ricciardo, con 208 carreras entre 2014 y 2024. El australiano lo eligió cuando la F1 instauró la regla de dorsales fijos, y de hecho ha tenido que dar permiso a Verstappen para que lo use en 2026.

Daniel Ricciardo, con el 3 en su Red Bull de 2017 Foto de: Sutton Images

Más allá de Ricciardo, y ya en el grupo de pilotos que lo llevaban por orden de clasificación en el mundial de constructores del año anterior, Michael Schumacher ha sido el segundo con más carreras con el dorsal 3, hasta 62 en 1998, 1999, 2000 y 2010.

Ukyo Katayama en 1993, 1994 y 1995 y Jonathan Palmer en 1987, 1988 y 1989 llevaron el 3 en 48 carreras, mientras que Jody Scheckter lo usó en 45 carreras, aunque en 1979 se proclamó campeón con el dorsal 11.

Además de Juan Pablo Montoya o Martin Brundle, el 3 lo han llevado campeones como Fernando Alonso en 2013, Lewis Hamilton en 2011, Mika Hakkinen en 2001, Jacques Villeneuve en su triunfal 1997, Kimi Raikkonen en 2006 antes de su título, Graham Hill en 17 carreras entre cinco temporadas, Jack Brabham en 10 carreras entre seis temporadas, Jackie Stewart en 8 carreras entre cuatro temporadas, Jochen Rindt en cinco carreras en tres años, Mario Andretti en cuatro carreras en dos años, Jim Clark, Mike Hawthorn y John Surtees en tres carreras, Denny Hulme en dos carreras en dos años distintos y Phil Hill en una carrera, en 1959.

Victorias de pilotos que han llevado el dorsal 3 en Fórmula 1

63 victorias en carreras de F1 se han logrado con el dorsal 3, que es el sexto número más exitoso en cuanto a primeros puestos. Michael Schumacher ganó 17 veces con el 3 entre 1998, 1999 y el 2000, y Daniel Ricciardo ocho carreras entre 2014, 2016, 2017, 2018 y 2021.

Wolfgang von Trips fue el primero en hacerlo en el GP de Países Bajos de 1961 con Ferrari, antes de que Graham Hill ganara cuatro carreras con el 3 durante tres temporadas. Jack Brabham ganó dos veces con el 3 en 1966 y 1967, y Jackie Stewart también consiguió dos triunfos con el 3 en 1969 y 1973.

Entre esas dos victorias de Stewart, ganaron con el 3 Jochen Rindt en Mónaco 1970 y Jacky Ickx en México 1970. Luego, llegaron cuatro victorias de Jody Scheckter en 1974, 1975 y 1976; dos de Michele Alboreto en 1982 y 1983 y siete de Jacques Villeneuve para ser campeón en 1997.

Tras los mencionados de Schumacher, Mika Hakkinen ganó dos veces con el 3 en su última temporada en F1, en 2001, con McLaren, equipo con el que David Coulthard ganó el GP de Mónaco 2002 con el 3. El 3 llevaba Juan Pablo Montoya en sus tres victorias de 2003 y 2004 con Williams, y con el 3 ganaron tres carreras Lewis Hamilton con McLaren en 2011 y Jenson Button también con McLaren en 2012.

Fernando Alonso ganó dos carreras con el dorsal 3 en la temporada 2013 con Ferrari, en el GP de China y el GP de España, que es hasta ahora su última victoria en F1, la 32.

Títulos de campeón de pilotos que han llevado el dorsal 3 en Fórmula 1

Tres mundiales de F1 se han conquistado con el dorsal 3. El primero en hacerlo fue Graham Hill, que lo llevaba en su BRM en el GP de Sudáfrica de 1962 donde se coronó campeón. Casualmente Hill solo llevó el 3 en esa carrera de ese año, ya que disputó los nueve grandes premios con nuevo dorsales diferentes, ¡incluido con el 1!

El segundo título de campeón con el dorsal 3 en F1 fue el de Jacques Villeneuve, que lo lució en su Williams-Renault con el que ganó siete carreras y se hizo con su único mundial, en 1997.

Jacques Villeneuve, Williams FW19 Renault Foto de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

El último título con el dorsal 3 en Fórmula 1 es el de Michael Schumacher en el año 2000, su primera corona con Ferrari (las siguientes obviamente fue con el dorsal 1 de campeón). Schumacher se impuso con 9 poles y 9 victorias en 17 carreras.

Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 Foto de: Sutton Images

El dorsal 3 es el décimo número con más títulos en F1.

Podios de pilotos que han llevado el dorsal 3 en Fórmula 1

El dorsal 3 es el sexto con más podios en F1, un total de 183, de los cuales 32 son de Daniel Ricciardo,29 de Michael Schumacher, 14 de Jody Scheckter, 12 de Juan Pablo Montoya, 10 de Graham Hill, nueve de Fernando Alonso, ocho de Jenson Button, Jacques Villeneuve y Jean Alesi, seis de Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen y David Coulthard.

En la primera carrera de la historia del mundial, el GP de Gran Bretaña 1950, lo llevaba Luigi Fagioli, que fue segundo con el dorsal 3 en su Alfa Romeo.

Nick Heidfeld hizo cuatro podios con el número 3, y Jackie Stewart y Michele Alboreto, tres.

Poles de pilotos que han llevado el dorsal 3 en Fórmula 1

47 poles se han logrado en F1 con el dorsal 3, que es el noveno número con más pole position en la historia.

La primera pole con el 3 fue del británico Stuart Lewis-Evans con el Vanwall en el GP de Países Bajos de 1958, mientras que el piloto con más poles en F1 con el 3 fue Michael Schumacher, con 15 poles con ese número en su Ferrari.

Jacques Villeneuve hizo 10 poles con el 3 en 1997 y Jim Clark, Graham Hill, Daniel Ricciardo y Kimi Raikkonen tres poles con el 3. También repitió pole con el dorsal 3 en F1, dos poles concretamente, Jenson Button.

Pese a dos victorias, Alonso no hizo ninguna pole con el número 3 en sus coches.

