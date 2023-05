El nuevo fondo de Ferrari F1 funciona bien y explican por qué

Durante el fin de semana de Miami, Ferrari empezó su programa de mejoras con una actualización de varios elementos del suelo del SF-23. Una extensa revisión e intervención que no sólo provocó cambios en el exterior, sino también en los perfiles del difusor y del canal venturi.

Sin embargo, las cosas no fueron del todo según lo previsto, en parte porque los pilotos no fueron capaces de aprovechar todo el potencial del monoplaza en la clasificación, y en parte porque la carrera volvió a ser el punto débil del coche. Tras el primer stint, Carlos Sainz tuvo que ceder la posición con Fernando Alonso y también con George Russell, mientras que Charles Leclerc no consiguió adelantar con rapidez a uno de los Haas y luego vio como Lewis Hamilton, en su remontada, también le dejaba atrás.

Aunque en el aspecto práctico y resultadista fue una actuación difícil de digerir, en otros aspectos el equipo del Cavallino estaba satisfecho, sobre todo porque los primeros cambios consiguieron dar pequeñas señales alentadoras sobre la corrección de algunos de los puntos débiles del coche. De hecho, desde el inicio del campeonato los pilotos se han quejado en varias ocasiones del comportamiento del coche, a menudo calificado de imprevisible.

En palabras de Jock Clear, el desarrollo del nuevo fondo ha ido en la dirección correcta: "Sí funciona como se esperaba. Y es una buena pista [para probar]. Una de las razones por las que lo trajimos a Miami es que el área en la que estamos trabajando es principalmente la estabilidad a media y alta velocidad y este trazado es perfecto para eso".

"Lo montamos en un coche el viernes e hicimos algunos back-to-back entre los dos coches. Estamos bastante seguros de que funcionó como esperábamos, así que ambos monoplazas montaron esa especificación por la tarde", añadió.

Paradójicamente, el error de Leclerc en la clasificación sería la prueba perfecta de que esas mejoras funcionaron como espera el equipo, porque ese suelo le dio más confianza para empujar en la sección más rápida: "El rendimiento fue el que esperábamos y ambos pilotos admitieron que estaban más cómodos con el coche, gracias a la estabilidad en velocidad media y alta. Y quizá el accidente del sábado de Charles sea prueba de ello. En las curvas 4-5-6 a alta velocidad empujó realmente fuerte. Y lo que vimos fue lo que vimos".

Entre el diseño, las pruebas en el túnel de viento y la producción del suelo, en Maranello estuvieron trabajando cerca de un mes en esta actualización: "Obviamente, tiene que pasar por el proceso de diseño, el túnel de viento y luego ya la producción. Pero yo diría que este fondo, o el proceso que nos llevó a este fondo, es probablemente un proceso de unas cuatro semanas", explicó Clear.

Detalle de la entrada del canal Venturi en el Ferrari SF-23 en Miami

Está claro que la solución llevada a Miami no revolucionará el coche, pero representa el primer paso del paquete de actualizaciones que continuará llegando en las próximas pruebas del mundial.

La idea es corregir, paso a paso, ese comportamiento imprevisible del monoplaza, fruto también del cambio en la dirección del diseño durante el invierno, que también ralentizó el trabajo de puesta a punto: "Con el nuevo paquete aerodinámico durante el invierno, nos llevó un tiempo encontrar la puesta a punto adecuada. Sabemos que hicimos progresos en el GP de Australia".

"Y podemos decir que también hicimos un gran progreso en Azerbaiyán, y esa base de nuevo ayuda a llevar el coche a una mejor ventana de funcionamiento. Ese es probablemente el principal objetivo en este momento, hacer que el coche sea un poco más dócil para que los pilotos tengan un poco más de confianza", añadió Clear.

"El cambio de reglamento durante el invierno afectaba principalmente al tamaño y a la altura del fondo. Y, por supuesto, la altura del suelo respecto al suelo tiene una enorme influencia en el paquete completo que genera la carga aerodinámica. Se genera mucha carga en el fondo y obviamente en el alerón trasero, pero deben estar interconectados para ir bien".

Ferrari SF-23, detalle de los pontones

"De los pilotos recibimos feedback en las cuatro primeras carreras del año sobre dónde le falta carga al coche. Y obviamente podemos compararnos con Red Bull, que es la referencia en este momento. Podemos ver dónde estamos perdiendo rendimiento. Y podemos ser bastante específicos sobre en qué áreas y cómo mejorar. En general, sólo estamos tratando de conseguir más carga aerodinámica y menos resistencia, pero eso es lo que todos están intentando hacer".

"Pero los pequeños cambios siguen siendo muy importantes, porque no vas a encontrar un 2%, 3% o 4% de carga aerodinámica, pero puedes mover el aire ligeramente y eso cambia la ventana del equilibrio. Entonces, si le das al piloto un equilibrio más consistente en las curvas a media velocidad, alta velocidad, baja velocidad, frenada, entrada y salida de las curvas, todas esas áreas donde el fondo se mueve mucho, podemos intentar hacer el coche un poco más dócil. Y eso lo hace más predecible para el piloto", concluyó el de Ferrari.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!