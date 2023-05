Sainz: "Está todo Ferrari F1 intentando averiguar qué hace Red Bull"

En menos de un mes, la Fórmula 1 desembarcará en Barcelona para disputar una nueva edición del Gran Premio de España, la curiosamente nº 33 en el Circuit de Barcelona-Catalunya y, como previa, los organizadores del trazado y del evento llevaron a cabo un acto de presentación en Madrid, con un invitado muy especial que también será uno de los protagonistas dentro de unas pocas semanas, Carlos Sainz.

El madrileño, que afrontará su noveno GP de España en la máxima categoría del automovilismo, habló sobre lo que significa para él volver a pilotar ante sus aficionados y lo "increíble" que es el hecho de haber corrido ya ocho veces en su casa y estar muy cerca de hacerlo por novena vez.

"Me parece increíble que haya pasado tanto tiempo, pero bueno, han sido años buenos para mí, ha habido progresión, ha habido mejora en todos los sentidos y sobre todo ahora poder ir a mi tercer gran premio de España como piloto de Ferrari es muy especial".

"Creo que estoy más preparado que nunca y con más ganas que nunca de competir en casa delante de toda esa gente, que cada vez hay más", añadió.

Adentrándose un poco más en el fin de semana de Barcelona, Carlos Sainz reconoció que los de Maranello están preparando algunas actualizaciones para el SF-23 que esperan cambien el rumbo de una escudería que hasta el momento ha tenido complicado luchar por podios, debido sobre todo al ritmo de carrera, mucho más flojo que el de clasificación.

"El principal reto va a ser seguir mejorando, porque es posible que se traiga alguna mejora y se intente dar otro pasito adelante. Tenemos que averiguar cómo hay que poner el coche a punto para poder recuperar ese déficit que tenemos no sólo Ferrari, sino todos, con Red Bull".

"Estamos intentando dar con la tecla y mi cabeza está totalmente centrada en eso, estamos intentando hacer todo lo posible".

"Estamos probando tantas cosas para diagnosticarlo que al menos cada fin de semana tachamos una cosa y vemos si funciona o no y la intentamos aplicar en la siguiente carrera. Estamos en un momento de análisis brutal, está toda la fábrica centrada en averiguar qué es lo que está haciendo en Red Bull, qué están haciendo los demás y qué es lo que tenemos que hacer nosotros".

"Se está dando absolutamente el 100% en Maranello, veo a toda la fabrica totalmente involucrada para intentar corregirlo lo antes posible y nosotros, los pilotos, estamos con sesiones exhaustivas en el simulador, reuniones con los ingenieros y demás".

Por último y hablando sobre toda la afición española que se desplazará hasta el Circuit de Barcelona - Catalunya y, más concretamente, a su grada particular, el piloto de Ferrari mandó un mensaje:

"Que vengan, que griten, que apoyen... que eso siempre me da un plus de motivación y de energía, aunque os puedo asegurar que no me falta ni un poquito, pero se lo agradeceré y lo vamos a disfrutar juntos", concluyó Sainz.

