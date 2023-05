Leclerc asume sus errores: "Estoy muy decepcionado conmigo mismo"

La semana pasada, Charles Leclerc logró la pole en Bakú, y estaba completamente decidido a repetir la hazaña en la clasificación del Gran Premio de Miami 2023. Sin embargo, el piloto monegasco cometió un error en cada uno de sus intentos en la Q3, y el segundo tuvo consecuencias notables tanto para él como para el resto de pilotos.

El monegasco perdió el control de su SF-23 a gran velocidad de la misma forma que lo había hecho el viernes en los Libres 2, provocando una bandera roja que significó el final de la sesión. El domingo, debido a ello, se verá obligado a salir desde la séptima plaza de la parrilla.

Decepcionado por su error, el piloto de Ferrari no intentó ocultar su decepción ni buscar excusas y asumió toda la responsabilidad, sobre todo consciente de que su monoplaza es más fuerte a una vuelta que en tanda larga, razón por la que remontar en carrera no será sencillo.

"No hay una explicación, no hay una excusa, simplemente no es aceptable", dijo Leclerc a Canal+ Francia tras la clasificación en el Autódromo Internacional de Miami.

"Soy el primero en ser duro conmigo mismo. Este no es el nivel que debería dar. En la Q3, se puede decir que sí, que la primera vuelta fue muy, muy buena hasta la última curva, que llegó el bloqueo [de neumáticos], así que no tiene sentido hacer una vuelta muy buena si luego no la acabas. Y ya en la segunda... me fui contra el muro", dijo con lamentándose.

"Sé que la clasificación es uno de mis puntos fuertes, que siempre consigo extraer el máximo del coche, pero este fin de semana, claramente, no he hecho el trabajo que tenía que hacer, he cometido dos errores, dos veces en la misma curva, ayer y hoy".

"Ahora intentaré centrarme en la carrera de mañana, intentaré terminar el fin de semana de la mejor manera posible, pero estoy muy decepcionado conmigo mismo", concluyó un Leclerc que sabía que había desaprovechado su mejor oportunidad del fin de semana del GP de Miami 2023.

Tras un inicio de temporada complicado, el piloto monegasco de Ferrari había logrado recuperarse en el circuito urbano de Bakú, con su primera pole position y primer podio de la temporada. Sin embargo, parece que la idea de confirmar esa mejoría está lejos de convertirse en una realidad en Miami.

